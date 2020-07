Tulospörssi

Autourheilu

Formula ykkösten MM-sarjan 1. kilpailu, Itävallan gp:

Aika-ajo: 1) Valtteri Bottas Suomi, Mercedes 1.02,939, 2) Lewis Hamilton Britannia, Mercedes jäljessä 0,012 sekuntia, 3) Max Verstappen Hollanti, Red Bull –0,538, 4) Lando Norris Britannia, McLaren –0,687, 5) Alexander Albon Thaimaa, Red Bull –0,929, 6) Sergio Perez Meksiko, Racing Point –0,929, 7) Charles Leclerc Monaco, Ferrari –0,984, 8) Carlos Sainz Jr. Espanja, McLaren –1,032, 9) Lance Stroll Kanada, Racing Point –1,090, 10) Daniel Ricciardo Australia, Renault –1,300. 3. jaksolta karsiutuneet: 11) Sebastian Vettel Saksa, Ferrari, 12) Pierre Gasly Ranska, AlphaTauri, 13) Daniil Kvjat Venäjä, AlphaTauri, 14) Esteban Ocon Ranska, Renault, 15) Romain Grosjean Ranska, Haas. 2. jaksolta karsiutuneet: 16) Kevin Magnussen Tanska, Haas, 17) George Russell Britannia, Williams, 18) Antonio Giovinazzi Italia, Alfa Romeo, 19) Kimi Räikkönen Suomi, Alfa Romeo, 20) Nicholas Latifi Kanada, Williams. Lähtöjärjestys: 1) Bottas, 2) Hamilton, 3) Verstappen, 4) Norris, 5) Albon, 6) Perez, 7) Leclerc, 8) Sainz Jr., 9) Stroll, 10) Ricciardo, 11) Vettel, 12) Gasly, 13) Kvjat, 14) Ocon, 15) Grosjean, 16) Magnussen, 17) Russell, 18) Giovinazzi, 19) Räikkönen, 20) Latifi. Lauantain vapaat harjoitukset: 1) Hamilton 1.04,130, 2) Bottas –0,147, 3) Verstappen –0,283, 4) Perez –0,475, 5) Leclerc –0,573, 6) Albon –0,595, 7) Vettel –0,721, 8) Stroll –0,788, 9) Gasly –0,819, 10) Norris –0,820, 11) Ocon –0,907, 12) Ricciardo –0,958, 13) Sainz Jr. –1,047, 14) Kvjat –1,160, 15) Grosjean –1,233, 16) Russell –1,435, 17) Magnussen –1,518, 18) Giovinazzi –1,524, 19) Räikkönen –1,643, 20) Latifi –2,919.

Jalkapallo

Kansallinen liiga:

KuPS–Honka 1–3 (0–2)

Åland United–Ilves 0–1 (0–0) TiPS–PK-35 Helsinki 1–1 (1–0) TPS–JyPK 0–1 (0–1).

Englannin Valioliiga:

Norwich–Brighton 0–1 (N: Teemu Pukki kentälle 67. minuutilla)

Leicester–Crystal Palace 3–0

Manchester United–Bournemouth 5–2,

Wolverhampton–Arsenal 0–2

Espanjan liiga:

Celta Vigo–Betis 1–1

Valladolid–Alaves 1–0.

Italian Serie A:

Juventus–Torino 4–1

Sassuolo–Lecce 4–2.

Pesäpallo

Miesten Superpesis:

Kankaanpää–Hyvinkää 2–0 (3–2, 5–4), Kempele–Siilinjärvi 1–2 (14–5, 3–6, 2–4), Koskenkorva–Vimpeli 0–2 (8–9, 4–5).

Naisten Superpesis:

Hyvinkää–Joensuu 2–0 (4–1, 5–1)

Ravit

Lahti, Toto75:

5. lähtö, Toto75-1, sh 2140 m I Divisioona -karsinta: 1) Kujanpään Jyräys/Ville Tonttila 23,1a (9,1), 2) Vapperi 23,7a (8,88).3) Hevillä 23,9a (35,07).4) Koveri 24,3a x (4,97).poissa: 4. Toto (12-10-7): 9,10 3,40-3,07-4,87 25,30.

6. lähtö, Toto75-2, lv 2140 m Suur-Hollola-ajon välierä: 1) Elian Web/Janne Soronen 12,0a (1,78), 2) One Direction 12,2a (37,47).3) Le Gros Bill 12,2a (3,76).4) Majestic Man 12,4a (22,74).poissa: 9. Toto (3-10-6): 1,78 1,25-3,22-1,41 47,02.

7. lähtö, Toto75-3 TROIKKA-2, lv 2140 m Suur-Hollola-ajon välierä: 1) Hotshot Luca/Pekka Korpi 12,0a (2,8), 2) Willow Pride 12,0a (16,65).3) Fast Time 12,3a (54,33).4) Sahara Sandstorm 12,3a (61,34).poissa: 6. Toto (2-10-7): 2,80 1,76-3,34-8,09 19,49. Troikka: 423,73.

8. lähtö, Toto75-4 Toto4-1, lv 2140 m Suur-Hollola-ajon välierä: 1) Better Boss/Iikka Nurmonen 12,8a (6,46), 2) Big Headache 13,3a (8,37).3) Zeus Kemp 13,5a (15,1).4) Cameron Evo 13,6a (6,1).poissa: 10. Toto (7-6-3): 6,46 2,30-2,94-3,97 24,17. Toto4 voitto-osuus: 10,37.

TOTO75, Jokimaa

Oikea rivi:

1. lähtö: 12 Kujanpään Jyräys, poissa: 4

2. lähtö: 3 Elian Web, poissa: 9

3. lähtö: 2 Hotshot Luca, poissa: 6

4. lähtö: 7 Better Boss, poissa: 10

5. lähtö: 12 Anything For You, poissa: 7

6. lähtö: 6 Raggari, poissa: 5

7. lähtö: 4 Thai Profit, poissa: -

Voitonjako:

7 oikein voitto-osuus 6303,77 e., 6 oikein voitto-osuus 69,47 e., 5 oikein voitto-osuus 7,31 e.

Yleisurheilu

Koski (Tl):

Kosken loikat:

Miehet: 3-loikka: 1) Simo Lipsanen LappUM 16,12, 2) Topias Koukkula KangU 15,55, 3) Aaro Davidila LapLu 15,35, 4) Antti Tiekso TurWei 15,03, 5) Daniel Ofusu TurWei 14,84, 6) Aapo Karvinen VammsVoi 14,65.

Naiset: 3-loikka: 1) Kristiina Mäkelä OrimJy 14,15 (kkk), 2) Senni Salminen ImatrU 13,99, 3) Janika Jokinen TampU 11,99, 4) Ilona Ruohola TuUL 11,96 (+3,1 m/s), 5) Pinja Kössi PaimU 11,85.

Rahapelejä

Keno 27/20

Päiväarvonta (4.7.): 1, 11, 12, 13, 16, 22, 28, 32, 34, 36, 38, 41, 43, 45, 54, 56, 67, 68, 69, 70. Kunkkunumero: 54.

Ilta-arvonta (4.7.): 6, 9, 11, 12, 17, 19, 23, 28, 34, 38, 39, 53, 56, 61, 62, 63, 64, 66, 67, 68. Kunkkunumero: 64.

Myöhäisillan arvonta (4.7.): 2, 12, 18, 19, 25, 29, 30, 34, 35, 40, 41, 42, 48, 51, 52, 62, 63, 67, 69, 70. Kunkkunumero: 2.

Lauantai-Jokeri 27/20

Jokerinumero: 8 9 3 6 3 2 5

Lotto 27/20

6, 8, 21, 25, 30, 36, 40. Lisänumero: 22. Plusnumero: 24. Voitonjako: 7 oikein 1 kpl voitto-osuus 2 400 000,00 e, 6+1 oikein 0,00 e, 6 oikein 2 989,81 e, 5 oikein 73,78 e, 4 oikein 10,00 e, 3+1 oikein 2,00 e.

Tv-urheilua

Yle TV2

15.15 Ravit: Suur-Hollola-ajo

MTV3

22.35 F1: Osakilpailu, Itävalta (kooste)

Kutonen

15.30 Allsvenskan: AIK–Falkenbergs FF

C More Max

10.45 F3: Itävalta

12.10 F2: Itävalta

16.10 F1: Osakilpailu, Itävalta

C More Sport 1

15.00 La Liga: Athletic–Real Madrid

18.00 La Liga: Espanyol–Leganés

22.00 PGA Tour: Rocket Mortgage Classic

C More Sport 2

14.15 Ravit: Suur-Hollola-ajo

20.30 La Liga: Osasuna–Getafe

23.00 La Liga: Villarreal–Barcelona

Eurosport 1

13.25 Porsche Supercup: Spielberg

18.00 Tennis: Ultimate Tennis Showdown

21.30 Norjan Eliteserien: Stabaek–Rosenborg

V sport jalkapallo

14.00 Valioliiga: Burnley–Sheffield Utd

16.15 Valioliiga: Newcastle–West Ham

18.30 Valioliiga: Liverpool–Aston Villa

21.00 Valioliiga: Southampton–Man City

V sport urheilu

14.00 Championship: Swansea–Sheffield Wednesday

22.30 Nascar: Indianapolis

V sport 1

11.00 World Padel Tour: Madrid

Ruutu+

18.15 Serie A: Inter–Bologna

20.30 Serie A: Brescia–Hellas Verona

22.45 Serie A: Napoli–Roma