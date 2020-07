Aika-ajoissa paalupaikalle kurvanneen Valtteri Bottaksen kypärää koristaa yhdenvertaisuutta symboloiva tunnus, jonka on ilmeisesti suunnitellut Bottaksen tyttöystävä kilpapyöräilijä Tiffany Cromwell.

Bottas jakoi kuvan kypärästään Instagramiin. Sen yhteyteen hän lisäsi aihetunnuksen StrongerTogether.

Bottas ajoi F1-kauden ensimmäisissä aika-ajoissa heti paalupaikalle kukistaen tallitoverinsa ja kisaviikonlopun harjoituksia hallinneen Hamiltonin 0,012 sekunnin turvin.

Hamilton onnitteli Bottasta Instagram-päivityksessään sekä kiinnitti huomiota tallikaverinsa kypärään.

”Katsokaa hänen kypäränsä takaosaa, merkkiä jossa kaikki ovat käsi kädessä eikä ihonvärillä ole väliä. Tätä todellakin arvostan”, Hamilton kirjoitti.

Yhdysvalloista alkanut Black Lives Matter-liikehdintä on pakottanut myös urheilutoimijat ottamaan kantaa eriarvoisuuteen. Erityisen vahvasti kantaa on ottanut kuusinkertainen maailmanmestari Hamilton, joka on F1-sarjan ainoa mustaihoinen kuljettaja.

”Kaikki eivät täysin ymmärrä, mitä nyt on meneillään eivätkä tiedä Yhdysvalloista maailmalle levinneiden protestien taustaa”, Hamilton arveli.

Formula 1:n MM-sarjan avauksessa ei ole päästy yksimielisyyteen tavasta tukea rotujen tasa-arvoa ajavaa Black Lives Matter -liikettä.

Ilmeisesti kaikki ajajat tukevat tasa-arvoliikettä ainakin pukeutumalla tänään kisapaikalla t-paitaan, jossa on rasismin vastainen viesti: End Racism.

Bottas lähtee kauden avauskilpailun paalupaikalta ja tallitoveri Hamilton kakkosruudusta. Mercedeksen kaksikko saa peräänsä Itävallan gp:n kolmatta peräkkäistä voittoa havittelevan Max Verstappenin.

Kilpailu alkaa kello 16.10 Suomen aikaa.