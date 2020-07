Mercedeksen Valtteri Bottas osoitti F1-kauden avausviikonloppuna, että hän on valmis taistelemaan maailmanmestaruudesta.

Suurimpana kantona kaskessa on tallikaveri Lewis Hamilton, mutta kuusinkertainen maailmanmestari joutui taipumaan suomalaisen käsittelyssä.

Bottas onnistui ensin aika-ajossa kukistamaan siihen asti vakuuttavammin ajaneen Hamiltonin. Kisaan Bottas sai apua tuomaristolta, joka hyväksyi Red Bullin protestin ja pudotti Hamiltonin viidenteen lähtöruutuun.

Lisää apua tuli kilpailun ratkaisuvaiheessa, kun Hamilton sai viiden sekunnin aikarangaistuksen kolarista Red Bullin Alexander Albonin kanssa. Hamilton katsottiin syylliseksi tilanteessa, jossa selvää sääntörikettä ei näkynyt.

Bottaksen kannalta tärkeintä on kuitenkin se, että hän pystyi kontrolloimaan kisaa, vaikka tallikaveri ajoi kierros toisensa jälkeen iskuetäisyydellä virhettä odottaen. Virheitä ei kuitenkaan tullut, vaan Bottas kesti paineen kevyesti.

Henkinen vahvuus on avauskisan perusteella kohdillaan, ja Bottas on valmis heti kauden alusta alkaen. Hän osoitti samalla Mercedekselle, että hän on valmis taistelemaan tasapäisesti mestaruudesta sarjan ykkösnimen kanssa.

Tärkeää oli myös se, että talli ei antanut mitään merkkiä Hamiltonin suosimisesta, vaan kuljettajien käskettiin keskittyä auton säästämiseen jo hyvissä ajoin.

Voitto antoi taatusti lisää itseluottamusta tavallista tiivistahtisemmassa ja lyhyemmässä taistelussa, ja Bottas nauttikin palkintokorokkeella täysin siemauksin ykkössijastaan.

Avauskilpailun perusteella Mercedes on tälläkin kaudella todella vahva, ja kaikki kaksoisvoittoa vähäisempi on pettymys, kun Red Bull Ringillä ajetaan kauden toinen osakilpailu ensi sunnuntaina.