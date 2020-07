Hyväntekeväisyys

Ville Vartiainen toipui keuhkosyövästä vastoin todennäköisyyksiä. Nyt ”viisikymppinen äijä” pyöräilee lähes 1 300 kilometriä ympäri Suomea ja kerää rahaa syöpäsairaille lapsille

Ennuste oli huono.

Ville Vartiainen sai lähes päivälleen neljä vuotta sitten pysäyttävän diagnoosin, joka pakotti hänet pohtimaan, miten jatkaa eteenpäin. Kaikkien todennäköisyyksien mukaan Vartiaisen elämä oli loppusuoralla.

”Keskimäärin kymmenen prosenttia diagnoosin saaneista on viiden vuoden päästä elossa”, Vartiainen kertoo keuhkosyöpäänsä viitaten.

Sairastunut Vartiainen lupasi itselleen, että jos hän pääsee vielä jalkeille, niin tahtotila tehdä yhteistä hyvää on erittäin suuri. Vartiainen pääsi – ja lunasti lupauksensa.

52-vuotias helsinkiläinen kiertää parhaillaan Suomea hyväntekeväisyyspyöräilyjoukkueensa Team Rynkebyn mukana. Joukkue kerää rahaa syöpää sairastaville lapsille ja heidän perheilleen. Varat menevät Suomen lasten syöpäsäätiö Aamulle sekä Sylva ry:lle.

”Kolmen lapsen isänä lapset ovat lähellä sydäntä. Olen viettänyt lapsuudessa monta vuotta lastensairaalassa, niin tämä luo sitä merkitystä tekemiselle”, Vartiainen sanoo.

”Oikeasta keuhkosta on puolet pois.”

Ville Vartiainen.

Juuri nyt, neljä vuotta keuhkosyöpädiagnoosin jälkeen, Vartiainen näyttää kuuluvan siihen vähemmistöön, joka on elossa viiden vuoden kuluttua sairauden toteamisesta.

”Tietysti se jyllää aina siellä taustalla, mutta tällä hetkellä terveystilanne on hyvä ja kaikki asiat sillä tavalla kunnossa.”

”Toki lähtökohta tämmöiseen [pitkään maantiepyöräilyurakkaan] ei ole ihan sama kuin se olisi ilman aikaisempia sairauksia. Joudun tekemään aika paljon enemmän töitä, että pystyn samanlaiseen suoritukseen”, Vartiainen jatkaa.

Ajatukset ovat ymmärrettäviä, sillä raju sairaus jätti pysyvät jälkensä Vartiaisen kehoon. Häneltä poistettiin leikkauksella osa keuhkoista.

”Oikeasta keuhkosta on puolet pois. Se on tietyllä tapaa yksi iso motivaattori korjata myös itsensä samalla, kun teemme yhteistä hyvää.”

Perheenisä myöntää, että kynnys lähteä mukaan kovaan kestävyysurheiluhaasteeseen oli iso. Hän oli itse viime kesänä Pariisissa, kun Helsingin joukkue pyöräili kaupunkiin oman urakkansa päätteeksi.

”Kuuluin huoltojoukkoihin ja totesin, että minusta ei ole tuohon. Mutta sitten syksyn aikana rupesi kypsymään ajatus siitä, että miksei minusta olisi.”

Lopulta Vartiainen päätti tarttua kovaan haasteeseen. Hän halusi nähdä, mihin saakka omat rajat ovat venytettävissä, kun kaikki asiat tehdään oikein valmistautumisen aikana.

”Pystyykö tämmöinen vaatimattomista lähtökohdista oleva viisikymppinen äijä saamaan itsensä semmoiseen kuntoon, että pystyisi tekemään tällaisen ultrasuorituksen”, Vartiainen kertoo pohtineensa.

Maantiepyöräily on hänelle tuttu laji, jopa nuoruuden intohimo, ja itse asiassa yksi harvoista lajeista, joita lapsuusaikana sairastellut mies ylipäätään pystyi harjoittelemaan.

Kiinteistönvälittäjänä työskentelevä Vartiainen ei ole kuitenkaan harrastanut nuoruusvuosiensa jälkeen mitään kestävyyslajia, vaan hänen harjoittelunsa on ollut enemmän kuntosaliin tai joogaan painottuvaa.

”Tämä tavoitteellinen kestävyysharjoittelu on tullut ihan uutena haasteena. Ja suhteellisen iäkkäänä, kun olen 52.”

Vartiaisen ja muiden hyväntekijöiden matka kohti tällä viikolla saavutettavaa maalia alkoi syksyllä Helsingin joukkueen noin 40 pyöräilijän yhteisharjoituksista. Harjoittelusta 80 prosenttia on ollut peruskuntoa kehittävää ja loppuosa suorituskykyä sekä vauhtikestävyyttä parantavaa.

”Meistä suurin osa on taviksia”, Vartiainen kertoo.

”Haluan näyttää ja olla esimerkki siitä, että tavoitteellisella tekemisellä pystyy saavuttamaan jotain vaatimattomistakin lähtökohdista.”

Suomalaisten maantiepyöräilijöiden Team Rynkeby -joukkue starttasi Tour de Finlandille perjantaina Vantaalta.

Parhaillaan maata kiertävään karavaaniin valikoitui sekalainen joukko kokeneempia ja aloittelevia pyöräilijöitä nelikymppisestä markkinointipäälliköstä kuusikymppiseen bussikuskiin.

Tärkein valintakriteeri oli motivaatio kerätä rahaa vakavasti sairaiden lasten hyväksi.

Jokaisen elämään tavalla tai toisella rajoitteiden muodossa vaikuttanut koronaviruspandemia sotki myös helsinkiläisten hyväntekeväisyyspyöräilijöiden suunnitelmat. Matka Pariisiin vaihtui Tour de Finlandiksi.

”Koronaa seurasi hämmennys. Kävin asian läpi itseni kanssa, ja puhuimme myös joukkueen kesken, että tavoitteemme on kuitenkin tässä se hyväntekeväisyys”, Vartiainen sanoo.

”Se on se, mikä tässä motivoi. Autamme ja keräämme varoja syöpäsairaiden lasten hyväksi eli teemme yhteistä hyvää.”

Pelkkä halu auttaa ei kuitenkaan yksin riitä, kun meneillään on melkein 1 300 kilometrin urakka yhdeksän peräkkäisen ajopäivän aikana. Päivämatkat vaihtelevat reilun 50:n ja lähes 200 kilometrin välillä.

”Siinä pitää olla halua laittaa itsensä likoon. Samalla haluan näyttää ja olla esimerkki siitä, että tavoitteellisella tekemisellä pystyy saavuttamaan jotain vaatimattomistakin lähtökohdista. Se on minulle iso asia.”

Vartiainen ehti saavuttaa paljon jo ennen kuin pyöräilijät lähtivät viime viikon perjantaina Vantaalta matkalleen kohti pohjoista. Hänet valittiin yhdeksi joukkueen ryhmänjohtajista.

”Kun ajetaan, ryhmänjohtajan tehtävänä on huolehtia turvallisuudesta ja pyöräilijöiden hyvinvoinnista sekä ohjeistaa tarvittaessa, miten kussakin tilanteessa toimitaan”, Vartiainen kertoo roolistaan.

Vastuunkantajaksi Vartiainen päätyi joukkueen kolmehenkisen kapteeniston ehdotuksesta. Ajoryhmiä on kaksi, ja molemmissa on ryhmänjohtaja ja vararyhmänjohtaja.

”Käytännössä rooli vaihtuu tien päällä joka toinen päivä, eli ryhmänjohtaja siirtyy vararyhmänjohtajaksi. Sillä pyritään pitämään kuormitusta tasaisena, koska sekin on tietyllä tapaa kuluttavaa ja voimia vievää.”

Helsinkiläisten pyöräilijöiden joukkue on pian oman Tour de Finlandinsa puolivälissä. Maanantaina täyttyi neljäs ajopäivä, matkaa maaliin on tiistai mukaan lukien viisi päivää.

”Porukka tsemppaa hienosti toinen toistaan.”

Team Rinkebyn matka Pariisiin vaihtui koronaviruksen vuoksi pyöräilyyn kotimaassa.

Yhteisistä kolmetuntisista kävelylenkeistä alkanut ja sisäpyöräilytuntien kautta maanteille siirtynyt harjoitusaika on hitsannut matkalla olevat hyväntekijät tiiviiksi ryhmäksi. Vartiainen huomasi tämän myös tien päällä alkumatkasta.

”Porukka tsemppaa hienosti toinen toistaan. Kannustus- ja yhteishuudot raikaa, ja porukkaa on ollut matkan varrella kannustamassa yllättävän paljon sateesta huolimatta”, Vartiainen kommentoi.

Hänen alkumatkansa on sujunut mieli virkeänä, mutta ”kropassa kyllä tuntuu”. Pohjatyö on tehty hyvin – Vartiainen on ajanut ulkopyöräilykauden käynnistyttyä vajaat 3 000 kilometriä.

”Minimitavoite on, että reissuun lähtevillä pitää olla 2 500 ajettua kilometriä keväästä, käytännössä maalis–huhtikuun vaihteesta lähtien”, hän kertoo.

Vaatimusten taustalla on huiman kestävyysurheilu-urakan turvallinen suorittaminen. Lähes 1 300 kilometrin mittaisen reitin ajaminen vaatii sykkeen pysymistä peruskuntotasolla mahdollisimman suuren osan ajasta.

”Aina se ei onnistu, koska ulkoiset tekijät, kuten keli, maasto ja lämpötila vaikuttavat siihen”, Vartiainen sanoo.

”Se helpottaa, että kovajalkaiset ovat vetotiimissä, ja kun muut tulevat peesissä, se antaa aika paljonkin etua ja mahdollistaa sen, että eritasoiset pyöräilijät pystyvät suoriutumaan samasta matkasta.”

Matkallaan pyöräilijät ovat jo kokeneet suomalaisen kesäsään ja olosuhteiden monipuolisuuden.

Ensimmäinen etappi Vääksyyn sujui hienossa kelissä vauhdikkaasti tuoreilla jaloilla, toinen päivä toi mukanaan mäkisempää maisemaa Järvi-Suomen ympäristössä. Sääkin vaihtui kunnon kesäsateeseen.

Vartiainen on kiertänyt itäistä Suomea kinesioteipit toisessa polvessaan.

”Se taisi pelastaa oman päivän”, hän viestii toisen ajopäivän tuntemuksistaan.

Teipattu polvi ei häiritse matkaa kohti päämäärää.