Yhdysvaltain presidentti Donald Trump kommentoi maanantaina myös toista maan urheilupiireissä puhuttavaa aihetta. Trump julisti myöhään maanantai-iltana Suomen aikaa tukensa Washington Redskinsin ja Cleveland Indiansin nimille.

”He ovat nimenneet joukkueet vahvuuden, eivät heikkouden mukaan, mutta näyttää siltä, että Redskins ja Indians, kaksi satumaista urheiluorganisaatiota, ovat vaihtamassa nimensä ollakseen poliittisesti korrekteja”, Trump twiittasi.

”Intiaanien, kuten Elizabeth Warrenin, täytyy olla todella vihaisia tällä hetkellä.”

Trump on sivaltanut senaattori Warrenia sanoillaan jo vuosien ajan ja nimitellyt tätä Pocahontasiksi. Demokraattien vasemmistosiipeen kuuluva Warren on nuorena kertonut olevansa osin alkuperäiskansojen jälkeläinen.

Amerikkalaisen jalkapallon NFL-liigassa pelaavaa Washington Redskinsiä on vaadittu säännöllisin väliajoin vaihtamaan rasistinen nimensä. Myös Redskinsin eli punanahkojen intiaanilogon on mielletty loukkaavan Amerikan alkuperäisväestöä.

Seuran nimenvaihdos lienee kuitenkin vain ajan kysymys tuoreimpien käänteiden jälkeen. Sijoitusyhtiöt vaativat jättifirmoja lopettamaan sponsoriyhteistyön Redskinsin kanssa rasistisen nimen vuoksi, ja pian seura vastasi arvioivansa nimeä uudelleen.

Redskinsin vanavedessä baseballin MLB-liigassa pelaava Cleveland Indians ilmoitti pohtivansa nimenvaihdosta. Indians luopui virnistävää punakasvoista intiaanipäällikköä esittävästä Chief Wahoo -logosta lopullisesti ennen kauden 2019 alkua.

Myös seurasta käytetyt lempinimet, The Tribe eli heimo ja vanhaan logoon viittaava The Wahoos, on koettu alkuperäiskansoja loukkaaviksi.

Trump kommentoi maanantaina nimiasian lisäksi autourheilupiireissä vellovaa keskustelua ottamalla Nascar-kuljettaja Bubba Wallacen hampaisiinsa.

Presidentti kysyi Twitterissä, onko Wallace pyytänyt sarjan muilta kuljettajilta anteeksi niin sanottua hirttosilmukkaskandaalia.

Afroamerikkalaisen Wallacen tallista löytyi hirttosilmukka, jota epäiltiin rasistiseksi teoksi. FBI:n mukaan köysi oli kuitenkin ollut samassa paikassa jo pitkään ennen kyseistä kilpailua.