Koripallon naisten WNBA-liiga on päättänyt pyhittää heinäkuun lopussa alkavan kauden sosiaaliselle oikeudenmukaisuudelle, sarja tiedotti myöhään maanantai-iltana Suomen aikaa.

Näkyvimpänä kannanottona sarjan pelaajat kantavat peliasuissaan poliisien ylimitoitetun voimankäytön sekä rodullisen väkivallan naisuhrien nimiä. Esille pääsevät muun muassa Sandra Bland, Breonna Taylor ja Vanessa Guillen.

Blandin sellikuolema kuohutti heinäkuussa 2015. Ylimitoitetun pidätystilanteen jälkeen vangittu Bland löydettiin kuolleena muovipussi kaulansa ympäriltä. Ruumiinavausraportin mukaan kyseessä oli itsemurha, mutta omaiset eivät usko tähän.

Taylor kuoli poliisin käsittelyssä tämän vuoden maaliskuussa. Toinen sotilas puolestaan tappoi armeijan palveluksessa olleen Guillenin tämän vuoden huhtikuussa.

Lisäksi pelaajat pukeutuvat urheiluvälinejätti Niken valmistamiin lämmittelypaitoihin, joiden etupuolella lukee teksti Black Lives Matter eli mustien elämällä on väliä. Selkäpuolelle on painettu teksti Say Her Name eli sano hänen nimensä.

WNBA tiedotti maanantaina myös pelaajille tehtyjen koronavirustestien tuloksista. Liigan mukaan pelaajille tehtiin kesäkuun 28. ja heinäkuun 5. päivän välillä kaikkiaan 137 testiä, joista löytyi seitsemän koronavirustartuntaa.

WNBA-kauden on määrä alkaa heinäkuun 24. päivänä ja jatkua lokakuun puoliväliin saakka.