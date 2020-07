Jääkiekkoliiga NHL vahvisti maanantai-iltana pohjoisamerikkalaista aikaa, että liigan pelaajayhdistyksen NHLPA:n kanssa on päästy alustavaan sopuun koronaviruksen keskeyttämän kauden jatkamiskuvioista sekä tuoreesta työehtosopimuksesta.

Sopu pitää vielä virallistaa pelaajien äänestyksellä sekä NHL:n hallinnossa tällä viikolla. Kummassakaan ei ole odotettavissa ongelmia hyväksynnän suhteen, sen verran järkytystä koronatauko ja sen tuomat ongelmat ovat tuoneet kaikille osallisille.

Maaliskuussa keskeytettyä kautta jatkaa 24 joukkuetta, joilla harjoitusleirit alkavat 13. heinäkuuta eli ensi maanantaina. Turnauspelit Torontossa ja Edmontonissa alkaisivat 1. elokuuta, ja mestaruutta ratkotaan finaalisarjassa Edmontonissa näillä näkymin varhain lokakuussa.

Kaikessa toki varjona on koronatilanne, jonka myötä parhaatkin suunnitelmat ovat epävarmoja. Siitäkin huolimatta, että turvamääräykset pelipaikkojen eristetyssä ”kuplassa” ovat hyvin tiukat.

Määräysten myötä näyttää siltä, että New York Rangersin suomalaistulokas Kaapo Kakko ei pääse mukaan harjoitusleirille saati peleihinkään. Kakko on tyypin 1 diabeetikko eli hän kuuluu riskiryhmään koronaviruksen osalta. Myös Montreal Canadiensin Max Domi on ykköstyypin diabeetikko.

Työehtosopimuksen (CBA) jatkoa osapuolet ovat sorvailleet koronatauonkin aikana, ja hyväksynnän jälkeen työrauhaa on luvassa ainakin kauteen 2025–26. Maailmanlaajuisesti tilanne näyttää kiekkofaneille hyvältä, sillä NHL-pelaajien paluu olympialaisiin on toteutumassa.

Lajin suurimpia tähtiä nähdään 2022 Pekingissä ja 2026 Milanossa, jos CBA hyväksytään vielä lopullisesti eikä NHL:n sekä kansainvälisen jääkiekkoliiton IIHF:n ja kansainvälisen olympiakomitean KOK:n välillä tule enää kitkaa.