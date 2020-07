Maastohiihtolegenda Marit Björgen päätti kilpauransa Pyeongchangin olympialaduille 2018, mutta veri vetää takaisin ja keväällä Björgen, 40, ilmoitti paluustaan. Hän aikoo ottaa osaa ensi kaudella pitkän matkan Vasaloppet-hiihtoon Ruotsissa.

Mutta voiko Björgen kamppailla peräti voitosta, pitkän tauon jälkeen? Pitkien matkojen ykköstähtiin kuuluva ruotsalainen Britta Johansson Norgren ei epäile asiaa.

”Jos joku siihen pystyy, niin Björgen”, Vasaloppetin kahdesti voittanut Norgren paaluttaa Dagens Nyheter -lehdelle.

”Hänen mukana olonsa on jännittävää”, ja se lisää omaa motivaatiotani.

Auklandin veljesten pitkien matkojen tiimiin kuuluvalla Björgenillä on joukkuemanageri Jörgen Auklandin mukaan ”kovat tavoitteet” Vasaloppetiin.

”Marit on motivoitunut tähän uuteen seikkailuun, mutta hän tarvitsee aikaa päästäkseen vauhtiin. Tällä hetkellä hän on vähän jäljessä, mutta parantaa koko ajan, ja hänellä on kovat tavoitteet Vasaloppetiin maaliskuun ensimmäiselle sunnuntaille”, Aukland kertoi tallin sivuilla.