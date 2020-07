Porvoo.

Tatuoinnit Fredrik Jensenin käsivarresta erottuvat kauas. Ne kertovat tarinaa kotiseuturakkaudesta.

Augsburgissa jalkapallon Saksan Bundesliigassa pelaavan hyökkääjän käsivarsiin on tatuoitu kahdet koordinaatit. Ne kertovat rakkaiden paikkojen, kodin ja mökin koordinaatit.

”Muistaa, missä koti on”, Jensen sanoo.

Tärkeä porvoolaistoimija Jensenille on ollut myös kasvattajaseura Porvoon Futura, jolle lahjoittamaansa testilaitteistoon hän kävi tiistaina.

Nelivuotiaana pelaamisen aloittanut Jensen edusti porvoolaisseuraa 11-vuotiaaksi asti ennen kuin hän siirtyi Honkaan. Porvoon-vuosille mahtuu esimerkiksi yksi heinäkuun toiseen viikkoon sopiva muisto: Jensen oli joukkuekavereineen voittamassa Futuralle Helsinki cupia vuonna 2007.

Nyt jalkapalloammattilaisena hän kustansi seuralle välineet, joilla juniorit pääsevät mittaamaan esimerkiksi nopeuttaan ja ponnistusvoimaansa.

”Tämä seura ja kaupunki ovat olleet iso apu uralleni. Porvoo on aina ollut urheilukaupunki”, Jensen kiittelee.

Jensen, 22, on viettänyt kotiseudullaan aikaa kesäkuun lopusta lähtien. Bundesliigan päättyminen venähti koronaviruspandemian takia, mutta tauon aikana Suomeen ei ollut mahdollista lähteä. Paitsi että matkustusta suositeltiin välttämään, Augsburgin pienryhmäharjoitukset pyörivät jo hyvän aikaa ennen kuin sarjapelejä päästiin jatkamaan.

Jalkapallon ystävien mieliin lienee jäänyt hetki viime lokakuun puolivälistä. Huuhkajien pelissä Armeniaa vastaan Turussa Jensen oli ensimmäisenä irtopallossa, joka putosi viiden metrin viivan tuntumaan. Nopea reagointi, ja pallo oli ensimmäisen kerran Armenian verkossa tärkeässä karsintapelissä.

Kun Jensen oli onnistunut myös vieraspelissä Armeniaa vastaan, tuli hänestä karsintojen ”Armenian-kaataja”. Molemmat maalit olivat vieläpä voittomaaleja ja tärkeitä Huuhkajien onnistuneella karsintataipaleella.

Ilon hetki antaa muutamankin pykälän liian ruusuisen kuvan Jensenin kaudesta. Jo toinen kausi peräkkäin jäi rikkonaiseksi vammojen takia. Pelejä Saksan pääsarjassa kertyi kymmenen ja minuutteja 454, eli keskimäärin puoliajan verran. Saksan cupissa pelejä tuli lisäksi yksi.

Fredrik Jensenin sopimusta Augsburgin kanssa on jäljellä vielä kolme kautta. Ensi kaudella on tärkeää saada reilusti vastuuta.

Kun Jensen pelasi edeltävällä kaudella kuusi peliä Bundesliigassa ja kolme cupissa, on rikkonaisia kausia kaksi peräkkäin. Edellisen pelinsä Jensen pelasi helmikuussa, ennen koronavirustaukoa. Rikkonaisen kevään jälkeen paikka EM-miehistössä olisi voinut olla tiukassa, jos kisoja ei olisi koronaviruksen takia siirretty.

”On mennyt ylös ja alas kaksi vuotta putkeen. Sanoin seuralle, että nyt pitää hoitaa kroppa oikeasti kuntoon kerran. Muuten se ei varmaan ikinä tule loppumaan, että mennään ylös ja alas”, Jensen sanoo.

”Nyt olen ollut kymmenen päivää Suomessa, ja kroppa on jo paremmassa kunnossa kuin tullessa. Tästä duuni jatkuu. En ota kamalasti fyysisesti kesälomaa. Pääkopalle jokainen päivä täällä on lomaa, kun saa olla perheen kanssa. En ylitreenaa, mutta paljon työtä vaatii, että saa kropan kuntoon.”

Jensenillä on Augsburg-sopimusta jäljellä kolme vuotta. Organisaatio ja kaupunki saavat kiitosta, vaikka loukkaantumiset harmittavatkin.

Fredrik Jensen oli Suomelle tärkeä pelaaja Armeniaa vastaan pelatuissa EM-karsintaotteluissa. Jensen teki molemmissa otteluissa voittomaalin.

Hyökkääjä uskoo, että pelipaikka on mahdollista valloittaa ensi vuonna Augsburgin kokoonpanosta. Samalla hän on tietoinen siitä, että tarvittaessa peliaikaa on haettava lainapestin kautta. Rikkonaisten vuosien jälkeen Jensen tarvitsee rutkasti peliminuutteja.

”Pitää saada oikeasti 25–30 peliä tai enemmän, että saa oikeasti flow-tilan päälle ja tuntee olevansa hyvässä kunnossa, jos EM-kisoihin valitaan. Lähtökohta on se, että taistelen paikasta Augsburgissa, mutta jos ei sieltä löydy, pitää lähteä lainalle ja hakea muualta peliaikaa”, Jensen sanoo.

Toinen Huuhkajien hyökkääjä Joel Pohjanpalo pelasi kevään lainalla 2. Bundesliigan HSV:ssä. Pohjanpalon otteet Hampurissa eivät jääneet Jenseniltä huomaamatta.

”On vaikeaa saada rytmiä, jos ei pelaa. Jollesta näki, miten nopeasti pääsi rytmiin. Kaikki näki, miten hyvin pelasi tauon jälkeen ja paukutti maaleja joka pelissä. On futaajalle hyvä, että saa pelejä alle.”