Helsinki Cupin avausvoitto tarkoitti HPS:lle myös kauden avausvoittoa. Turnaus on nyt kesän kohokohta, kun Stadi Cup ja pelimatka Ruotsiin peruuntuivat.

Parasta on pelaaminen

Tyttöjoukkueiden määrä Helsinki Cupissa kasvaa, ja siitä iloitsevat myös itse juniorit. HS seurasi näyttelijänä tunnetun Jussi Vatasen valmentaman HPS:n tyttöjen joukkueen avauspäivää Espoon Tapiolassa.

Voitetun pelin jälkeen on helppo istahtaa varjoon ja hymyillä.

Käynnissä on 45. perättäinen Helsinki Cup. HPS:n vuosina 2008 ja 2009 syntyneiden joukkue on avannut turnausrupeamansa hurjalla 10–0-voitolla.

”Saako jo syödä?”, kuuluu ääni voitosta hykertelevästä tyttöjoukosta.

”Joo. Meillä on seuraava peli jo tunnin päästä, eli nyt kannattaa syödä”, sanoo valmentaja, näyttelijänä paremmin tunnettu Jussi Vatanen.

Vuorossa on palaveri juuri päättyneestä pelistä. Kokouksessa kerrattiin Vatasen johdolla maaleja, pelin muita onnistumisia ja parannettavia asioita. Joukkueen sisältä pelin parhaana palkittiin Julia Vesa, joka teki ottelussa peräti neljä maalia.

Vesan salaisuus maalintekoon on yksinkertainen.

”Pitää vaan vetää”, hän sanoo.

Samalla reseptillä pallon onnistuivat saamaan vastustajan verkkoon myös Ronja Paloniemi, Eevi Vatanen, ja Minttu Pettinen.

Edelliseen peliin on tunti aikaa. Valmentaja Jussi Vatanen juttelee joukkueensa kanssa juuri päättyneestä pelistä, jonka HPS voitti selvästi 10–0.

Voiton jälkeen tekee mieli myös antaa haastatteluja. Kun tytöiltä kysyy, kuka haluaa kertoa tunnelmia, kaikki nostavat kätensä. Vastausten yhtenäisyyden perusteella voi päätellä, että yhteispelikin taitaa sujua.

On mahdotonta sanoa, kuka kysymykseen vastaa, sillä vastaukset tulevat kuorossa.

Miltä pelin voittaminen tuntui?

”Hyvältä”, kuuluu kuoron vastaus.

Onko teillä joitakin tavoitteita tähän turnaukseen?

”Hyökkäys ja maalinteko”, tulee vastaus kuin apteekin hyllyltä.

Teemoista on siis sovittu etukäteen. Murtavia syöttöjä, kuljetuksia, harhautuksia ja maaleja. Tulostavoitteita ei ole. Maanantain harjoituksissa on vielä käyty läpi maalintekoa, kulmapotkuja ja rangaistuslaukauksia.

Julia Vesa kertoo kysyttäessä salaisuutensa neljän maalin tekemiseen: ”Pitää vain vetää”.

Helsinki Cup on tänä vuonna myös tyttöjoukkueiden kesän ykkösturnaus, kun alkukesän Stadi Cup peruttiin. Tyttöjoukkueita osallistuu Helsinki Cupiin tänä vuonna ennätysmäärä, 200 joukkuetta.

Pelaajien kannalta se tarkoittaa sitä, että vastustajia on enemmän. Ja kun vastustajia on enemmän, pelejäkin voi olla enemmän. 12-vuotiaiden tyttöjen yleissarjassa on tänä vuonna 15 joukkuetta.

Yksi turnauksen viehätyksistä ovat uudet vastustajat.

”Me pelataan yleensä niitä samoja vastuksia vastaan, niin siihen vähän kyllästyy”, sanoo Moona Nurminen.

Ulkomaalaisten joukkueiden puuttuminen ei haittaa, sillä niitä ei ole HPS:n sarjoissa aiemminkaan ollut monia. Tänä vuonna kaukaisimmat tyttöjoukkueet olisivat tosin tulleet Yhdysvalloista saakka.

Espoossa Tapiolan urheilupuisto on täynnä iloa, mutta tunnelma on virustartuntojen ehkäisemiseksi myös tarpeeksi väljä. Joukkueet ovat kentän toisella puolella ja katsojat toisella.

Erityisjärjestelyt eivät paina pelaajien mieliä juuri ollenkaan. Käsien pesemiseen, hihaan yskimiseen ja turvaväleihin on ehtinyt muutenkin jo tottua.

HPS:n Ronja Paloniemi (vas.) kamppaili pallosta vastustajan kanssa.

Kysytään vielä pelaajakuorolta: Mikä on Helsinki Cupissa parasta?

”Pelaaminen”, kuuluu vastaus.

”Saa paljon pelejä ja voi olla aina välissä joukkueen kanssa”, lisää Ronja Paloniemi.

Kentän laidalla peliä katsoneet vanhemmat kertovat, että turnauksessa tärkeää on jo yhdessäolo. Esimerkiksi Sini Asikaisen kotona on puhuttu siitä, että eniten kaivataan pelimatkoja bussilla yhdessä joukkueen kanssa.

HPS:n alkukausi ei ole sujunut aivan yhtä hyvin kuin turnauksen ensimmäinen päivä. Tähän mennessä voittoja ei ole sarjapeleistä vielä juuri tullut.

”Tämmöistä se tytöt on. Kun voitatte pelejä, niin pääsette lehteen”, sanoo valmentaja Vatanen.

Myös päivän toinen ottelu sujui voittoisissa merkeissä. HPS onnistui kaatamaan vastustajansa 1–0.