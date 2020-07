Chicago Skyn Diamond DeShieldsillä on ollut ongelmia tarjotun ruoan kanssa.

Viime viikolla Yhdysvalloissa nousi pienimuotoinen kohu miesjalkapalloilijoiden aterioista, ja nyt huomio on kääntynyt naiskoripalloilijoiden majoitusolosuhteisiin.

Miesten ammattilaisliiga MLS:ssä epäuskoista ihmettelyä aiheutti 65 dollarin lounaslaatikko, joka muistutti luokkaretkien eväspussia.

Naisten koripallon WNBA-sarjassa tilanne vaikuttaa kuitenkin merkittävästi heikommalta.

Sarjan on tarkoitus jatkua 22 kierroksen mittaisena Floridassa heinä–elokuun vaihteessa. Muun muassa jalkapalloilijat ja mieskoripalloilijat majoittuvat Orlandon Disney Worldissa, mutta WNBA valitsi urheiluun keskittyneen sisäoppilaitoksen IMG Academyn Bradentonissa.

Valinta ei majoitusolosuhteista julkaistujen kuvien ja videoiden perusteella ollut kovinkaan onnistunut. Etenkin hotellissa asuvilla on ollut ongelmia, mutta erillisissä villoissa olosuhteet näyttävät paremmilta.

Urheilukanava ESPN:n toimittaja Kayla Johnson on julkaissut kaksi videota, jota eivät anna kovin hyvää kuvaa IMG:stä.

Pesutupa on esimerkiksi todella karu ja likainen, ja seinällä näkyy rotanloukku.

Yhdestä huoneesta on puolestaan löytynyt mato lattialta, eli puhtaudessa on runsaasti toivomisen varaa.

Ruokakin jättää toivomisen varaa.

Las Vegas Aces -joukkueen hyökkääjä A’ja Wilson vahvisti videoiden todenperäisyyden, kun NBA-tähti Damian Lilliard esitti toiveen, että videot olisivat huijausta.

Kaikilla ei ongelmia kuitenkaan ole, vaan esimerkiksi Chicago Skyn pelaaja Alexandria Quigley hehkutti isoa villaa ja jakoi videon hienoista puitteista.

Joukkuetoveri Diamond DeShields on kuitenkin törmännyt toisenlaiseen ongelmaan. Hotellissa asuva DeShields on kasvissyöjä, mutta tarjolla on ollut pääosin lihaa.

”Diamond ei syö lihaa. Katsotaanpa uudestaan niitä erityisruokavalioilmoituksia, jotka täytimme ennen tänne tulemista, jotta jokainen saa ruokaa, jota voi syödä. En voi syödä Beyond-burgereita joka päivä”, DeShields kirjoittaa Instagramissa jakamansa kuvan yhteydessä.

Sama koskee Washington Mysticsin Leilani Mitchelliä, joka kertoo Washington Postille tilanneensa itselleen vihanneksia, koska ruoka ei ole toiveiden mukaista.

WNBA kertoo lehdelle, että pelaajat ovat saaneet vaihtaa majoitusta, jos ovat olleet tyytymättömiä.

Eräiden mediatietojen mukaan joissakin sängyissä olisi ollut luteita, mutta WNBA:n mukaan tuholaistorjujat olisivat tarkistaneet asian, eikä luteita löytynyt.