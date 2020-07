19. heinäkuuta 2018 Suomen alle 19-vuotiaiden miesten jalkapallomaajoukkue oli EM-kotikisoissa Seinäjoella aina lisäajalle asti Eetu Vertaisen ja Saku Ylätuvan maaleilla kiinni voitossa Erling Haalandin tähdittämää Norjaa vastaan.

Kaksi takaiskua lisäajalla käänsi lopputuloksen tylyksi 2–3-tappioksi. Kokemus kasvatti, mutta kaksi vuotta myöhemmin läpimurtoja odotetaan edelleen.

”Ei tässä kokonaisuutena ole sellaista sensaatiota tapahtunut. Eikä semmoista, että iso osa pelaajista olisi ottanut mainion harppauksen”, sanoo Suomea kisoissa valmentanut Juha Malinen.

Malisen mielestä moni joukkueesta on löytänyt hyvän polun, mutta harha-askeliakin on otettu. Kaikki pelaajat eivät ole pystyneet ottamaan kahdessa vuodessa odotettuja askeleita urallaan. Malisen mukaan niin on muissakin maissa, mutta siellä lähtötasokin on ollut korkeampi.

”Jaakko Oksanen tekee hyviä ratkaisuja. Hän on kehittynyt, mutta maltillisesti. Saku (Ylätupa) on nyt keväällä noussut esiin, mutta näin kauan se kesti hänelläkin löytää oikea rooli. Nyt näyttää aika mukavalta AIK:ssa”, Malinen kertaa joukkueen onnistujia.

”Abu (keskikenttäpelaaja Abukar Mohamed) on ollut ongelma. Siirto Ukrainaan ei tuottanut tulosta, ja tällä hetkellä tilanne on hänelle hyvin haastava”, Malinen antaa esimerkin ei-toivotusta kehityskaaresta.

Kisojen avausottelussa Suomella oli erinomaisia maalintekopaikkoja, mutta viimeistely ontui pahasti. Lopulta EM-hopeaa saavuttanut Italia voitti Suomen Vaasassa 1–0.

Paikkoja tuhlailleiden Ylätuvan ja Vertaisen kanssa hyökkääjän pelipaikoista kilpailivat loppuun asti Onni Valakari ja Marcus Forss.

Kuntoutuminen loukkaantumisesta jätti lopulta Valakarin rannalle kotikisoista. Forssin kisamatkan torppasi seurajoukkue Brentford. Nämä kaksi nimeä tulevat Malisen mieleen pelaajista, jotka ovat kisajoukkueen ulkopuolelta nostaneet tasoaan.

”Onnin takia jouduin kaikista eniten miettimään. Hän on persoonana aivan huippu ja tehnyt loistavaa työtä. En tiedä, olisiko hän ehtinyt kuntoutua niin, että olisi pystynyt meitä auttamaan”, Malinen pohtii.

”Selitin hänelle, että pidän salettina, että hänelle tulee loistava ura. Olen iloinen, että sain ottaa hänet alle 21-vuotiaiden maajoukkueeseen”, ja että hän menee selkeästi eteenpäin.

A-lohkon ristiinpelaaminen piti Suomelle oven avoinna jopa välieriin vielä ennen alkulohkon päätösottelua Portugalia vastaan. Taistelusta huolimatta Suomi päätti kisat Vaasan Hietalahden pimenevässä kesäillassa 0–3-tappioon tulevalle Euroopan mestarille.

”Se joukkue saatiin nousevaan trendiin, ja joka pelissä haastettiin tosissaan. Pelaajat tekivät hyvän työn”, Malinen kiittää.

Jos ei aiemmin, niin 20 ikävuoden tienoilla moni tekee valinnan urheilu-uraan panostamisen ja lopettamisen välillä. Maajoukkuepaitaa alle 19-vuotiaiden kotikisoissa kantaneista 20 pelaajasta kukaan ei ole laittanut nappulakenkiä laatikkoon.

”Varmaan sillä kisaprojektilla on ollut merkityksensä. He näkivät Euroopan huipun läheltä ja pystyivät koskettamaankin huippua, minkä takia sitoutuminen varmasti kasvoi. Jokaisen pelaajan omalla tarinallakin on varmasti merkityksensä”, Malinen tuumii.

Vaasassa ja Seinäjoella pelasi kaksi kesää sitten alle 19-vuotiaita jalkapallolupauksia, joiden tulevaisuus oli täysin arvauksien varassa. Norjalaishyökkääjä Erling Haalandin kehitys kuvaa, mitä kahdessa vuodessa ehtii tapahtua. Pohjanmaalla Haaland osui kerran rangaistuspotkusta, mutta sittemmin verkko on heilunut tiheään.

”Norjan huipputähti on tehnyt ilmiömäisen kansainvälisen läpimurron. Meitä vastaan hän jäi maaleitta, mutta jo silloin tiedettiin, että tässä on kova nimi”, muistelee Juha Malinen.

EM-kisojen jälkeen Eurooppa-liigan karsinnoissa Molden hyökkääjä osui viidessä ottelussa neljästi, mikä herätti itävaltalaisen RB Salzburgin kiinnostuksen.

Energiajuomajätti Red Bullin sponsoroima Salzburg maksoi tammikuussa 2019 Haalandista Moldelle kahdeksan miljoonaa euroa. Vuotta myöhemmin Haaland oli koko Euroopan kuumin hyökkääjä.

Syksyllä 2019 peräti 16 maalia Itävallan liigassa paukuttanut Haaland osui Mestarien liigan lohkovaiheessa kahdeksan kertaa, ja lähes jokaisen Euroopan suurseuran raportoitiin olevan Haalandin perässä. Kilpajuoksun voitti Borussia Dortmund, jonka riveissä Haaland osui Saksan Bundesliigassa kevätkaudella 13 kertaa 15 ottelussa.

Kaksi vuotta sitten Haalandista ei edes valtavasti puhuttu. Turnauksen maalipörssin voittanut Portugalin Joao Filipe ei sen sijaan ole vielä avannut maalitiliään miesten pääsarjoissa.

”Vaikeahan sitä (Haalandin nopeaa kehitystä) oli veikata, ja tuskin kukaan arvasi, että maaleja tulee ihan joka paikasta. Kyllä hän oli se nimi, jota hieman tarkkailtiin ja pyrittiin pelaamaan niin, ettei hän saa pelata vahvuuksillaan”, Malinen muistelee.

Italian hopeajoukkueesta miesten maajoukkueeseen ovat jo murtautuneet AS Roman Nicolo Zaniolo, Brescian Sandro Tonali ja Suomeakin EM-karsinnoissa kurittanut Evertonin Moise Kean. Lukas Hradeckyn joukkuetoverina Leverkusenissa pelaa puolestaan Ranskaa Vaasassa ja Seinäjoella edustanut Moussa Diaby.