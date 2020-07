Toyotalla ajavaa Kalle Rovanperää pidetään yleisesti ralliautoilun tämän hetken suurimpana lahjakkuutena ja tulevana maailmanmestarina.

Koronaviruksen vuoksi tällä kaudella on ajettu vasta kolme MM-sarjan osakilpailua, ja tarkoituksena on ajaa viisi lisää. Rovanperä on MM-pisteissä neljäntenä, ja matkaa ykkösenä olevaan tallikaveri Sebastien Ogieriin on 22 pistettä.

Rovanperä pääsi auton rattiin hieman harvinaisemmassa seurassa, sillä pelkääjän paikalle istui hänen isänsä Harri.

Harri Rovanperä voitti urallaan yhden MM-rallin, mutta mies vaikutti olevan epämukavuusalueellaan, kun ratti ei ollutkaan edessä.

Toyotan Twitterissä jakamalla videolla näkyy, että suuren osan matkasta isä pysyy melko tyynenä, mutta lopulta ilme ja kommentit kertovat totuuden.

”Se oli kauheaa. Olin niin peloissani. Auto on uskomattoman nopea. Inhoan kartturin paikalla olemista ja tämä oli viimeinen pisara”, Harri Rovanperä toteaa.

Kalle sen sijaan vaikuttaa nauttineen isänsä kiusaamisesta.

”Tarkoitus oli säikäyttää hänet. Minusta on aina hauskaa antaa hänelle kyydit ralliautossa. Olen tehnyt näin muutaman kerran, ja se on aina hauskaa”, Kalle Rovanperä sanoo virne suupielessä.