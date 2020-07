Miesten Superpesis jatkuu täydessä vauhdissa, kun vain viikon pelaamisen jälkeen Seinäjoen Jymyjussit ja Vimpelin Veto kohtaavat jo toistamiseen. HS näyttää ottelun suorana tilaajilleen.

Vastakkain on kaksi kovaa Pohjanmaalta. Superpesiskauden ennakoinneissa joukkueet on laskettu sarjan ylempään keskikastiin taistelemaan mitaleista. Pelinjohtajat sijoittivat kauden alla Vimpelin viidenneksi ja Seinäjoen seitsemänneksi.

Joukkueiden edellisen kohtaamisen viime torstaina vei jännittävien käänteiden jälkeen Jymyjussit. Kauden avauspeli alkoi Vimpelin hallinnalla, mutta kääntyi toisella jaksolla seinäjokisille. Supervuoroparissa Seinäjoki sinetöi voittonsa Vimpelistä lukemiin 1–2 (7–2, 3–5, 0–1).

Vimpelin Vedon 19-vuotias Perttu Ruuska on hämmästyttänyt Superpesiksessä lyöjäjokerin taidoillaan. Nyt hän pelaa joukkueen lukkarina ensimmäistä täyttä pääsarjakauttaan.

Kestomenestyjänä tunnettu Vimpeli on viime vuosina kokenut nuorennusleikkauksen. Lautasen ääressä esimerksi häärii 19-vuotias lyöjätykki Perttu Ruuska,ja mailan varressa vastuuta saa 20-vuotias Elmeri Anttila. Kokeneempaa kaartia edustaa Mikko Kanala.

Jymyjusseja vastaan Vimpeli lähtee siis revanssi mielessään tappion jälkeen.

”He varmasti saivat siitä lisää itseluottamusta ja meillä se jätti hampaankoloon. Varmasti halutaan tänään ottaa päänahka sieltä”, sanoo pelinjohtaja Markku Hylkilä.

Vimpelin ensimmäinen viikko ei ole muutenkaan ollut täysin Hylkilän toiveiden mukainen. Alla on kaksi tappiota ja yksi voitto, yhteensä neljä pistettä kolmesta ottelusta.

”Ehkä olemme pikkuisen olleet aneemisen näköisiä alkukauden peleissä”, hän sanoo.

”Sellaisia oppimisen aiheita tässä ensimmäisellä kolmella kierroksella on saatu ihan kiitettävä määrä.”

Hylkilä pohtii, että joukkueen odotustaso on ollut korkeammalla kuin toteutunut pelin taso. Tämän huomaaminen on voinut vetää mieltä pelissä matalaksi. Harjoituksissa ja muussa arjessa henki on ollut hyvä.

”Haluamme näyttää sen myös pelikentällä, kun siellä on maksava yleisö seuraamassa ja arvioimassa”, Hylkilä sanoo.

Vimpelin Vedon pelinjohtaja Markku Hylkilä näytti merkkiä viime tiistain ottelussa Sotkamoa vastaan. Hylkilä odottaa Jymyjusseja vastaan tasaista vääntöä molemmille jaksoille.

Hylkilän mukaan tiivis pelitahti on tähän mennessä tuntunut ”ihan normaalilta Superpesikseltä”. Suurin vaikutus oli hänen mukaansa yli kahden kuukauden harjoittelutauolla, johon koronavirusepidemia pakotti. Joukkueen kanssa nähtiin vain Teams-palavereissa kerran viikossa.

Hän arvioi, että tauko on tähän mennessä näkynyt peleissä epätasaisuutena. Onnistumisia on paljon, mutta tulee myös heikkoja jaksoja.

Vimpeli löi erityisesti kauden kahdessa ensimmäisessä pelissä paljon juoksuja, yhteensä 24. Hylkilä ei kuitenkaan ole ollut niiden laatuun tyytyväinen.

”Siellä tuli paljon vastustajan räpylävirheitä ja ulkokentän repeämisiä. Vähän saatiin liian helpollakin juoksuja.”

Sarjan parhaita joukkueita vastaan sama ei toimi. Tarkoituksena on tänään lyödä enemmän juoksuja merkistä ja paremmilla lyönneillä.

”Jos sisäpelissä tälle päivälle heittää kolme asiaa, jotka ovat avainasemassa, ne ovat kaaripeli, ykköstilanteen purkaminen ja yksittäisen juoksun lyöminen”, sanoo Hylkilä.

”Siihen tueksi sama vahva ulkopeli, jota Sotkamossa pelasimme. Siinä on aika pitkälle reseptiä iltaan.”

Jukka-Pekka Vainionpää

Vastustajan leirissä otteluun päästään hyvistä asemista, edellisen pelin voittajana ja kotijoukkueena. Jymyjussien pelinjohtaja Jussi Parvi odottaa viime viikon ja viime vuosien tapaan tasaista peliä.

”Tasaista vääntöä, katsotaan kuinka pitkälle sitten pelataan tänään. Pitää olla valmis pitkäänkin peliin”, Parvi sanoo.

Parven mukaan Vimpeli on joukkueena vaarallinen. Sisäpelissä monella on läpilyönnin uhka, joten Jymyjussien ulkopelin täytyy olla kunnossa.

Jymyjussien sisäpelin vahvuuksiin kuuluu lyöjäjokeri Jukka-Pekka Vainionpää, jonka Vimpelin Hylkiläkin laskee sarjan parhaimpiin kotiuttajiin. Parvi kertoo Jymyjussien sisäpelin reseptiksi tilannemäärän kasvattamisen ja pelin jatkuvuuden. Kun tilanteet pyörivät, paikkoja on.

”Siitä saisivat Vainionpää, Henri Puputti ja muut kotiutuspaikkoja.”

Mikä illan ottelussa on kiinnostavinta? Parvi sanoo, että näissä peleissä on usein nähty molemmilta joukkueilta yleisöä kiinnostavia läpilyöntejä. Seinäjoen kentällä niille on hyvin tilaa.

”Kyllä pallo kauas menee, kun sen lävitte saa lyötyä.”