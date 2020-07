SiteWide ContentPlaceholder

Vikkelät liikkeet auttavat Edward Vesteristä häiritsemään hyökkäyksen rakentelua. Vastassa harjoituksissa Okko Outinen.

Linjamiehen massakausi

Edward Vesterisen, 19, pitää syödä 5 000 kilokaloria päivässä, jotta ei laihtuisi. Urheilulupauksen seuraava pysäkki on kovassa yliopistosarjassa Yhdysvalloissa. Samantasoisen sopimuksen on saanut aiemmin vain puoli tusinaa suomalaista. Unelmien tavoittelun vuoksi musiikkiharrastus on jäänyt sivuun kymmenen vuotta Cantores Minoresissa laulaneelta urheilijalta.

Tilaajille

Hieman ennen syksyä 2014 Edward Vesterisen sydän oli valloitettu. Sen oli täyttänyt amerikkalainen jalkapallo. Vesterinen oli katsonut videopalvelu Youtubesta koosteita lajista, jonka fyysiset elementit viehättivät. ”Katsoin, miten hurjia ja hienoja taklauksia lajissa tapahtuu. Ajattelin, että olisi siistiä kokeilla. Pelasin ensimmäisen kauteni 2015”, kertoo Helsingin Roostersia Vaahteraliigassa edustanut Vesterinen Käpylän velodromilla.