Formula ykkösten nelinkertaiselta maailmanmestarilta Sebastian Vettelillä lyötiin ovi kiinni jatkolle Ferrari-tallissa, kun tähän kauteen loppuvaa sopimusta ei uusittu.

Vettelin tulevaisuudesta on F1-piireissä poristu sen jälkeen tiiviisti, ja aiemmin tällä viikolla mies itse totesi olevansa valmis Red Bullin rattiin ensi kaudella, jos talli paikkaa tarjoaa.

Ovi Red Bulliin ei sekään kuitenkaan ole aukeamassa saksalaissuuruudelle, joka voitti Red Bullin riveissä neljä mestaruuttaan 2010–13. Red Bullin tallipäällikkö Christian Horner on varma asiasta: talli haluaa pitää nykykaksikkonsa eli Max Verstappenin ja Alexander Albonin.

”Vettelin tuloa Red Bulliin on nostettu esiin. Meillä oli mahtavaa Sebin kanssa, ja hän on ikuisesti osana tallin historiaa, mutta emme odottaneet hänen olevan tarjolla tänä vuonna ja olemme sitoutuneet nykykuljettajiimme. Max ja Alex ovat upea pari, jossa on potentiaalia tulevaisuuteen”, Horner kertoi Sky Sportsille.

”Joten pelkään pahoin, että vastaus on ehdoton ei. Sebastian on tuosta tietoinen.”

Tällä viikolla Vettelin optioista hupeni myös Renault, joka tuo ex-maailmanmestari Fernando Alonson takaisin F1-sirkukseen ensi kaudeksi. Vaihtoehdot alkavat olla vähissä.

”On erikoista, että nelinkertainen maailmanmestari on tallipaikkaa vailla tässä vaiheessa vuotta. Luulen, että hänellä on pari mahdollisuutta. Oletan, että joko Racing Point tai sitten välivuosi ja vaihtoehtojen pohdinta sinä aikana”, Horner pohti.

Ensi vuonna Aston Martin -nimeen vaihtavalla Racing Pointilla on ensi kaudeksi sopimus Sergio Perezin kanssa, eikä kanadalaiskuljettaja Lance Strolliakaan välttämättä helpolla syrjäytetä. Lancen isä Lawrence Stroll omistaa tallin.

F1-supertähti, Mercedeksen Lewis Hamilton ei ainakaan haluaisi menettää pitkäaikaista kilpakumppania F1-radoilta.

”Olisi sääli, jos Seb lopettaisi ennen aikojaan. Hänellä on vielä paljon annettavaa lajille, ja vielä paljon saavutettavaa”, Hamilton totesi F1:n sivuston mukaan kauden toisen F1-kisan avauspäivän alla Itävallan Spielbergissä.

Hamilton haluaisi, että radalla nähdään mahdollisimman monta mestaria. Alonson paluu ilahduttaakin brittisuuruutta, mutta Vettelin pitäisi myös olla mukana.

”Loppujen lopuksi on niin, että mitä enemmän kärkikuljettajia meillä on, sitä parempi se on lajille. Haluamme pitää maailmanmestarit”, se on pelkästään hyväksi lajille.