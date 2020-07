Yksi Helsinki Cupin koronavirusrajoitteista on 500 henkilön kokoontumisrajoitus kenttäaluetta kohden.

Jalkapallon Helsinki Cupissa jouduttiin perjantaina iltapäivällä kutsumaan paikalle poliisit, kun 17-vuotiaiden poikien peleissä ilmeni järjestyshäiriöitä.

Töölön jalkapallostadionilla Bolt-areenalla katsojat juoksivat kentälle kahdessa ottelussa, ja areenan katsojamäärä meinasi ylittää 500 henkilön kokoontumisrajoituksen.

Tilanteen vuoksi paikalla oli useita poliisipartioita. Järjestyshäiriöiden vuoksi areenan loppuillan ottelut siirrettiin pelattavaksi Talin halliin ilman yleisöä. Tapahtumista kertoivat ensin Yle ja Ilta-Sanomat.

Helsinki Cupin toimitusjohtaja Kirsi Kavanne ei ole ollut tapahtumien aikaan paikan päällä, mutta on niistä tietoinen.

Hänen mukaansa ensimmäisessä ottelussa Valtti/JML:n ja EPS/Veteraanien välillä vastapuolien pelaajat provosoituivat, yleisöstä juoksi katsojia kentälle ja syntyi kahakka.

Toisessa ottelussa Leppävaaran Pallon ja Sexypöksyjen välillä voittajajoukkueen kannattajat juoksivat kentälle juhlimaan rangaistuspotkukilpailun jälkeen.

Twitter-käyttäjät julkaisivat kuvia ja videoita tapahtumista.

Järjestäjät hälyttivät poliisit paikalle, kun ruuhkaa alkoi syntyä. Kavanteen mukaan järjestäjät pelkäsivät, että yleisö ei ymmärtänyt 500 henkilön kokoontumisrajoitusta.

”Kannattajat hyppivät siellä aitojen yli ynnä muuta. Silloin katsottiin parhaaksi, että pyydetään virkavalta paikalle ja näin saadaan tilanne hallintaan.”

Kavanne ei ole tietoinen, ovatko poliisit käyneet Bolt-areenan sisällä. Hänen mukaansa he rauhoittelivat tilannetta ainakin ulkopuolella. Paikalla oli järjestyksenvalvojia, kuten kaikissa muissakin areenan otteluissa.

Kavanne keskusteli tilanteesta tapahtuman ensiapuhenkilöiden ja turvallisuuspuolen kanssa.

”Ensiapua ei ole kukaan tarvinnut, ja turvallisuuden puolelta sanottiin vain, että se on järjestyshäiriö.”

Loppuillan ottelut siirrettiin stadionilta pelattavaksi Tain halliin ilman yleisöä. Finaalit pelataan lauantaina jälleen stadionilla 500 henkilön rajoituksella.

”Meillä on järjestyksenvalvojat paikan päällä ihan kuten on ollut kaikissa muissakin otteluissa. Toivotaan, että tämän päivän poikkeusjärjestelyistä yleisö ymmärtäisi”, Kavanne sanoo.

Kavanteen mukaan otteluja katsomaan halunneiden määrä yllätti. Hänen mielestään turnaus oli viestinyt 500 henkilön rajoituksesta paljon.

Muutamien vanhempien kanssa käymiensä keskustelujen perusteella hän ymmärtää nuorison kiinnostuksen. Turnaukset ja pelit ovat olleet vähissä.

”Sehän on mukavaa, että he ovat kiinnostuneita. Mutta meidän vain täytyy reagoida ja toimia niiden säännösten mukaan, joita meille on asetettu.”

Tänä vuonna turnaukseen osallistuu yli 1 100 joukkuetta ja yli 16 000 pelaajaa.

”Tällaisia sattuu. Onneksi ei ole mitään pahempaa sattunut”, Kavanne sanoo.

”Toivotaan, että huomenna saadaan finaalit pelattua hyvässä fiiliksessä ja saadaan turnaus hyvin päätökseensä.”