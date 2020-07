Parhaina hetkissä urheilussa tunteet ja tunnelma ovat keskenään harmoniassa.

Töölössä Saharan kentällä aurinko paistoi ja tuulenvire vilvoitti Helsinki cupin perjantai-iltapäivää, kun Puotinkylän Valtin 15-vuotiaiden pääsivät nauttimaan urheilun suomasta 3–0-voiton tunteesta paikallisvastustaja Helsingin Jalkapalloklubin West Boys -joukkuetta vastaan.

Puotinkylän Valtin Aminullah Barech (oik.) kamppaili pääpallosta HJK:n Ayoub Sidi-Yaklekin kanssa.

Muutaman keltaisen kortin verran pelissä läikkyneet tunteet vaihtuivat Valtin joukkueessa toiveikkuuteen siitä, että tie mestaruuteen oli mahdollinen ja vaatisi kaksi voittoa.

Pelaajille varatut käsidesipullot kentän laidalla muistuttivat siitä, että turnausta pelataan koronaviruksen takia poikkeuksellisissa oloissa. Silti edes katsomoista päivittäistä ateriaansa väijyneet lokit eivät pilanneet jalkapallojuhlan tuntua.

Puotinkylän Valtti on yksi lukuisista juniorityötä pääkaupunkiseudulla tekevistä joukkueista. Vuonna 1946 perustetun seuran verkkosivujen mukaan lisenssilajeina sillä on jalkapallo ja salibandy. Lisenssipelaajia on yhteen 1 400, joista 1 000 jalkapallossa. Ihmisiä liikutetaan lapsista ikämiehiin, enemmän ja vähemmän kilpailullisin tavoittein.

Aminullah Barech (vas.) ja Elias Soini pelasivat Puotinkylän Valtin joukkueen riveissä B15-sarjassa Helsinki cupissa.

Helsinki cupissa pelaavan 2005-syntyneiden joukkueen pelaajat Aminullah Barech ja Elias Soini kertovat, että Helsinki cupissa pelaamisesta on tullut jo perinne.

”Ollaan ylitetty itsemme joka vuosi”, Soini sanoo Helsinki cup -menestyksestä.

Heidän mukaansa joukkueesta löytyy hyviä yksilöitä, ja kovissa peleissä joukkue pelaa hyvää yhteispeliä.

Koronaviruskevät näkyi myös heidän alkukaudessaan, kun joukkueharjoituksiin ei voinut kokoontua. Joukkue pelaa sarjakaudella B-juniorien kakkosdivisioonassa ja tavoittelee nousua ylemmäs.

”Tein kotona lihaskuntotreenejä”, Barech kertoo.

”Meille annettiin joukkueen kanssa tehtäväksi lenkkejä ja muuta. Suoritettiin niitä. Omalla ajalla tein muuta aktiviteettia, kun ei ollut mitään muuta tekemistä”, Soini sanoo.

Soini sanoo pallotuntuman olleen hieman hakusessa, kun harjoitukset jälleen alkoivat pyöriä kesäkuussa.

”Kyllä se sitten löytyi aika nopeasti.”

Valtin joukkue asuu turnausviikon kotonaan, joten leireilyn kaltaista yhdessäoloa turnaukseen ei kuulu. Tämän vuoden turnauksessa sitä on tosin luvassa muutenkin harvoilla joukkueilla. Esimerkiksi ulkomaalaisia vieraita ei saapunut Helsinki cupiin lainkaan ja osallistujista suurin osa on pääkaupunkiseudulta.

Joukkueita oli mukana 1 113, mikä on parisataa vähemmän kuin normaaleina vuosina.

Turnausorganisaatiosta kerrotaan, että koulumajoitus ei ole tänä vuonna lainkaan käytössä ja hotellimajoitusta käyttää kymmenkunta joukkuetta. Normaaleina vuosina koulumajoitukseen on ollut käytössä neljästä viiteen koulua ja hotelleja kuusi tai seitsemän.

”Tulemme pelaamaan peli peliltä, ja pojat viettävät aikaa keskenään, kun on aikaa”, kertoo Valtin valmentaja Nico Vartiamäki turnauksesta.

”Ohjelma meni korona-aikana vähän sekaisin. Keväällä olisi ollut muutama turnaus lisääkin.”

Poikkeusjärjestelyt näkyvät myös lauantaina, kun Helsinki cupissa pelataan finaalit. Mitaleja ei pujoteta pelaajien kaulaan. Sen sijaan kukin pelaaja käy vuorollaan hakemassa mitalinsa pöydältä. Myös katsojamäärä Töölössä on rajoitettu 500 katsojaan.

Töölön pallokentän katsomoissa oli perjantaina varsin väljää.

Toisessa päivän ottelussaan Valtti joutui maistamaan urheilun katkerampaa puolta: loppuhetken tappiota. Päivän voitokkaan pelin jälkeen Valtin valmentaja Nico Vartiamäki kertoi, että vastassa olisi sarjaporrasta ylempänä pelaava joukkue.

Ottelu HJK sinisiä vastaan sujui loppuhetkille asti maalittomana. Viimeisten minuuttien aikana onnistui ensin HJK, heti seuraavasta hyökkäyksestä maalin teki Valtti ja juhlimaan lähdettiin vaihtopenkkiä myöten.

Tasoituksen riemu kääntyi silti vielä kerran raskaaksi pettymykseksi, kun HJK:n teki toisen maalin, joka riitti finaalipaikkaan.

Valtti joutuu tällä kertaa seuraamaan finaalipäivää katsomon puolelta.