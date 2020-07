Mercedes-talli usutti kuljettajiaan Lewis Hamiltonia ja Valtteri Bottasta pysymään poissa Spielbergin radan pahamaineisista kanttikivistä, kun formula ykkösten kausi avattiin viime viikonlopun kisalla. Syynä olivat tallia kiusanneet vaihteistovaikeudet.

Tämän viikonlopun kisaan samalla radalla talli kehitteli korjauksia vaikeuksiin, mutta yhä kanttareita on mahdollisuuksien mukaan vältettävä, toteaa tallipomo Toto Wolff.

Paalupaikalta lähtevää Hamiltonia lähimmin uhkaava, toisesta ruudusta starttaava Red Bullin Max Verstappen tuo kuitenkin lusikkansa soppaan.

”Joillain kierroksilla ei vaan voi olla käyttämättä niitä (kanttikiviä). Oli Max sitten johdossa tai meidän perässä, pelkkä kruisailu siististi kanttareita vältellen ei tule olemaan mahdollista”, Wolff ennakoi F1:n sivustolla.

”Jousitus on kovassa höykytyksessä (kanttareissa), ja se on yksi asia, joka tuo meille päänsärkyä. Joten kun olemme saaneet asemat vakiinnutettua, yritämme välttää kanttikiviä. Tämä on hyvinkin paljon juuri Itävallan radalle luonteenomainen asia.”

Bottas kertoi viikonlopun aluksi luottavansa siihen, että talli löytää vaihteistopulmiin ratkaisun. Bottas kuitenkin myönsi, että Mercedes-kuskit voivat joutua kisassa ajamaan ”eri tavalla”.

Bottas starttaa kello 16.10 Suomen aikaa alkavaan kisaan neljännestä lähtöruudusta, sillä eilisessä aika-ajossa suomalaisen autoa kiusasi jarruongelma. Bottas voitti viime viikonlopun kisan.

Kimi Räikkösen edustaman Alfa Romeo -tallin toinen kuljettaja Antonio Giovinazzi sai viiden lähtöruudun rangaistuksen formula ykkösten tämänpäiväiseen Steiermarkin gp -kisaan sen jälkeen, kun talli vaihtoi italialaiskuskin vaihdelaatikon.

Eilisissä aika-ajoissa 19:nneksi sijoittunut Giovinazzi putosi näin viimeiseen lähtöruutuun eli 20:nneksi, mutta viimeisenä mies ei kuitenkaan kisaan lähde.

Teknisten ongelmien takia aika-ajoissa ilman aikaa jäänyt Haas-tallin Romain Grosjean starttaa varikkosuoralta, sillä Haasia rangaistiin tallin korjailtua Grosjeanin ajokkia parc ferme -alueella.

F1:n mukaan sääntörikkomus olisi mahdollistanut Grosjeanin hylkäämisen tämän päivän kisasta, mutta ”lieventävien asianhaarojen” myötä ranskalaiselle mätkäistiin vain varikkostartti-rangaistus.