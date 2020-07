Tänä viikonloppuna Englannin yläluokka on muiden muassa saanut huokaista helpotuksesta, kun harrastekriketti on päässyt jatkumaan maassa tauon jälkeen.

Amatöörikriketistä ehti syntyä hetkellinen kohu Britanniassa heinäkuun alussa, kun ammattilaiskriketti ja moni muu urheilulaji oli jo saanut luvan jatkaa.

Perjantaina 3. heinäkuuta maan pääministeri Boris Johnson sanoi radiohaastattelussa, että ajanvietteenä pelattava kriketti ei voi vielä jatkua. Ongelmia aiheuttaisi esimerkiksi perinteinen 45 minuutin tee- ja lounastauko.

”Syy on teessä, pukuhuoneissa ja niin edelleen. Kriketissä on mukana sellaisia läheisyyttä luovia tekijöitä, joita ei ole vaikkapa tenniksessä”, Johnson sanoi uutistoimisto AFP:n mukaan.

Vastaus suututti sadattuhannet krikettiklubien jäsenet ympäri maan. Johnson oli jo aiemminkin aiheuttanut närkästystä lajipiireissä kutsumalla krikettipalloa taudinkantajaksi, vaikka esimerkiksi tennistä ja golfia oli lupa pelata. Krikettipalloa on perinteisesti tapana kiillottaa syljellä.

Vielä myöhemmin samana perjantaina Johnson kuitenkin kiirehti perumaan puheitaan ja sanoi kutsuneensa hätiin ”erotuomarin”. Ammattilaiskriketissä erotuomari, the third umpire, voi muuttaa kahden kentällä toimivan tuomarin tuomioita.

Päätös tuli nopeasti. Johnson ilmoitti Downing Streetin tiedotustilaisuudessaan, että amatööripelit saisivat jatkua 11. heinäkuuta alkaen.

Pelaajat pitivät taukoa pelin jälkeen.

Monet pelasivat ensimmäisenä viikonloppuna lähinnä ystävyysotteluita, sillä varsinaisten otteluiden järjestämiseen ei yhtäkkisten muutosten jälkeen ollut aikaa, kertoo The Guardian. Britanniassa on lehden mukaan 300 000 krikettiklubin jäsentä, joille uutinen oli tervetullut.

Kuten muillakin elämänalueilla, pelaajat ja kerhot joutuvat noudattamaan tarkkoja ohjeistuksia. Syljen tai hien käyttäminen pallon liukastamiseksi on kiellettyä, ammattilaisilla jopa varoitusten uhalla. Ikivanhan perinteen hylkääminen herätti keskustelua brittimediassa puolesta ja vastaan, mutta lopulta kielto astui voimaan.

Käsiä huuhdotaan peleissä desinfiointiaineella mennen tullen. Varusteiden jakamista ei suositella.

Lapset leikkivät purossa aikuisten pelatessa krikettiä Abinger Hammerin kylässä Surreyssa.

Yksi tärkeimmistä amatöörikriketin perinteistä on pelaajien kokoontuminen krikettikerhon tiloihin juomaan teetä ja olutta. Krikettiin kuuluvat ammattilaistasollakin pelin keskeyttävät lounas- tai teetauot, ja amatöörikriketissä niiden merkitys on arvatenkin vieläkin suurempi.

”Krikettikerhot tarjoavat paljon enemmän kuin vain krikettiä. Siinä on sosiaalinen näkökulma, erityisesti suljetussa yhteiskunnassa, jossa on mielenterveysongelmia. Tämä on mahdollisuus lähteä ulos, tehdä jotain, josta nauttii ja seurustella”, sanoi The Guardianin haastattelema Hampsteadin krikettikerhon puheenjohtaja Nick Brown.

Brownin kerholla baari suljetaan tällä hetkellä varotoimenpiteenä jo ennen ottelun päättymistä. Brown kuitenkin kaipaa sosiaalista kanssakäymistä kerholla.

”Haluaisin saada sen jatkumaan taas, sillä lopulta emme ole joukkue, vaan krikettikerho.”