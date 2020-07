Nyrkkeilijä Mira Potkonen vietti viikonloppuna 15. hääpäivää yhdessä miehensä Henri Potkosen kanssa. Kovin kauas pariskunta ei lähtenyt juhlaansa viettämään, vaan nokialaispari nautti toistensa seurasta hotelliyön merkeissä Tampereella.

Mira Potkonen kirjoitti aiheesta päivityksen Instagram-tilillään.

Jos korona-aika ei olisi tullut väliin, kristallihäitä olisi todennäköisesti vietetty hieman toisenlaisissa tunnelmissa, sillä Mira Potkonen on kertonut huipentavansa nyrkkeilyuransa tuleviin olympialaisiin.

Nyrkkeilyn yläikäraja on 40 vuotta, mutta olympialaisten siirryttyä ensi vuoteen, on Mira Potkonen saanut Kansainväliseltä olympiakomitealta luvan otella Tokion kisoissa. Niinpä tähtäin on siirretty ensi kesään.

Henri Potkonen on seurannut vaimonsa kilpauraa ihan sen alkumetreiltä asti, sillä pariskunta tapasi teini-iässä. Mira Potkosen kilpailu-ura käynnistyi vasta perheen perustamisen ja kahden tyttären syntymän jälkeen. Ensimmäisen SM-kullan Mira Potkonen voitti 27-vuotiaana.

Henri Potkonen on putkialan yrittäjä, mutta hän on tehnyt töitä myös muusikkona. Mira Potkosen kiertäessä leirejä ja kisoja, on Henri Potkonen puolestaan tanssittanut lavakansaa Henkka ja Kulkurit -yhtyeensä kanssa.

Pitkään tanssilavoja kiertänyt yhtye lopetti viime kesänä. Syyksi laulaja ilmoitti keikkojen vähyyden, jossa osansa on lavakulttuurin muutoksella. Henri Potkonen on osallistunut myös The Voice Of Finland -laulukilpailuun.

Toisensa pari tuntee hyvin pitkän yhdessäolon jälkeen. Potkoset olivat viime syksynä mukana Tuttu Juttu Show -pariskuntavisailussa. Siellä he rohmusivat kaikki ruusut.