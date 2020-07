Urheilumaailma on reagoinut poliisiväkivallan uhrina toukokuussa kuolleen George Floydin kohtaloon voimakkaasti viime aikoina. Polvistumiset ovat yleisiä esimerkiksi amerikkalaisen jalkapallon jalkapallon ja formulan parissa.

Mutta rasisminvastainen taistelu on jatkunut jo vuosikymmeniä myös urheilukentillä. Nyrkkeilijä Muhammad Ali käytti asemaansa urheilussa tehden näkyvää rotusorron vastaista työtä 1960-luvulla.

Sittemmin moni muukin tummaihoinen urheilija on hyödyntänyt julkisuuttaan saman aiheen parissa. Kaikki eivät ole olleet yhtä suulaita kuin Ali, mutta erilaiset eleet ja kannanotot ovat etenkin Amerikassa yleistyneet.

Brittilehti The Guardianin videolla on muutamia esimerkkejä siitä, miten urheilijat ovat ottaneet kantaa rasismiin ja poliisien väkivaltaan tummaihoisia kohtaan.

Polvistumisesta ennen urheilukilpailua on tullut hyvin tunnistettava rasisminvastainen ele. Sen aloitti amerikkalaisen jalkapallon pelaaja Colin Kaepernick, joka ei halunnut nousta Yhdysvaltain kansallislaulun aikana ennen kuin maa oikeasti edustaisi hänen arvomaailmaansa. Lue lisää: Uuden ajan Ali

NFL-sarja St Louis Ramsin pelaajat taas nostivat kätensä ilmaan älkää ampuko -eleenä osoittaen sillä tukensa Michael Brownille, joka oli nostanut kätensä ilmaan ennen kuin poliisi ampui häntä kohti vuonna 2014.

Myös koripalloilijat, kuten Malcolm Brogdon ja LeBron James, ovat puhuneet rasismista. James joukkuetovereineen pukeutui jo aiemmin huppareihin viitaten sillä floridalaisen korttelivahdin vuonna 2012 kuoliaaksi ampumaan 17-vuotiaan Trayvon Martinin tapaukseen. Ampuja selitti tekoaan sillä, että oli luullut huppariin pukeutunutta tummaihoista teinipoikaa rikolliseksi.

T-paitoja koristava teksti ”en voi hengittää” taas oli aseettoman tummaihoisen Eric Garnerin viimeinen lausahdus ennen kuin hän kuoli poliisin kuristusotteessa vuonna 2014.

T-paitaa on käyttänyt muun muassa edesmennyt koripallotähti Kobe Bryant.

”Jos menetämme rohkeutemme puhua ääneen, menetämme arvot, joille maa on rakennettu”, Bryant sanoi kuusi vuotta sitten.

Formula ykkösten ainoa tummaihoinen kuljettaja ja moninkertainen maailmanmestari Lewis Hamilton on tuonut asiaa esiin formulapiireissä, ottanut osaa mielenosoituksiin ja puhunut asiasta paljon sometileillään.

Nyrkin nostaminen ilmaan on ele, jota on käytetty jo 1960-luvulla. Se on alkujaan ollut Mustat pantterit -liikkeen tervehdys.