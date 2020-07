Formula ykkösten brittikuljettaja Lewis Hamilton on vakavissaan rasismin vastaisessa taistelussaan. Hamilton pyysi F1-kuljettajia säilyttämään keskittymisensä antirasismiin ja näyttävän vähemmän kaoottiselta tulevassa Unkarin GP:ssä.

Hamilton sanoi uutistoimisto AFP:n mukaan Itävallan osakilpailun jälkeen, että osa kuljettajista halusi lopettaa antirasistiset toimet. Lisäksi Hamilton sanoi, että jotkut tallit eivät osoita tarpeeksi solidaarisuutta syntyneelle liikkeelle.

”Kuljettajat puhuivat kuskien tapaamisen jälkeen, mikä meillä on tarkoituksena ja jotkut kysyivät, miksi jatkamme tätä”, Hamilton sanoi.

”Oli pakko rohkaista heitä ja muistuttaa, että rasismi on läsnä, pysyy joukossamme ja on täällä pitempään kuin me. Värilliset ihmiset, jotka ovat rasismin kohteena, eivät voi hetkeksikään hengähtää protestoimasta.”

Hamiltonin puheista huolimatta ainakin neljä kuljettajaa jatkoi seisomista, kun muut polvistuivat ennen Itävallan kilpailua.

Ennen kauden avauskilpailua samalla Red Bullin kotiradalla 14 kuljettajaa polvistui symboloimaan rasismin vastaista taistelua ja kuusi kuskia pysyi seisaallaan.

Molemmissa kauden avaavissa kilpailuissa kaikki ajajat käyttivät ”Loppu rasismille” -paitoja ja sen lisäksi Hamiltonin paidassa luki tutuksi tullut iskulause: Black Lives Matter, Mustien elämällä on merkitystä.

Hamiltonin edustaman Mercedes-tallin kaikki työntekijät polvistuivat varikkoalueella ja lähtöruudukossa kuljettajien takana. Ele ei saanut täysin varauksetonta kannatusta kaikilta osallistujilta, kuten monissa suurissa urheilulajeissa.

Kuusinkertainen maailmanmestari Hamilton on huomannut, että F1 on mennyt lajina eteenpäin rasisminvastaisessa taistelussa.

”On mieletöntä nähdä Mercedes-tallin tekevän tätä, mutta mikään muu talli ei ole tehnyt mitään asian hyväksi.”

”Red Bullin mekaanikot ovat polvistuneet, mutta jos katsot Ferraria, heillä on tuhansia työntekijöitä, mutta en ole kuullut Ferrarin sanovan sanaakaan, että he olisivat vastuullisia tässä asiassa ja mitä he aikovat tehdä tulevaisuudessa.”

Hamilton korosti, että hänelle itselleen rasisminvastaisesta taistelusta tulee elinikäinen taival.

”Olen tehnyt selväksi, etten kannata tätä poliittisesti, vaan ihmisoikeuksien takia”, Hamilton sanoi ja ihmetteli, että jotkut kertovat tehneensä sen [polvistumisen] viime viikolla eivätkä tee sitä siksi enää.

Hamilton voitti kauden toisen osakilpailun ennen tallikaveriaan Valtteri Bottasta ja näytti väkevällä ajollaan olevansa kenties suurin mestarisuosikki taas tällä kaudella.

Vankistaakseen viestiään Hamilton nosti nyrkkiin laitetun kätensä ylös palkintopallilla kilpailun jälkeen. Ele on tuttu jo Mexicon olympialaisista 1968, kun 200 metrin voittaja Tommie Smith ja pronssia ottanut John Carlos nostivat mustiin hanskoihin puetut kätensä ylös palkintojenjakoseremoniassa.