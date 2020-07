Yleisurheilu

Suomen yleisurheilun kirkkaimpiin tähtiin kuuluva pika-aituri Annimari Korte on ollut tänä kesänä vahvassa vireessä, vaikka apua ei ole tullut kisajärjestäjien taholta ihan toivotusti.

Korte juoksi 8. heinäkuuta Jyväskylässä 100 metrin aidat aikaan 12,76, joka jää vain 0,04 sekuntia hänen nimissään olevasta Suomen ennätyksestä.

Korte kertoi kilpailua seuraavana päivänä ongelmistaan valmistautumisessa, ja nyt hän pohtii Ylen vaikutusvaltaa kisapäivän ohjelman laatimisessa.

”Ylen päätöksien johdosta meillä aitureilla varsinkin on suurentunut loukkaantumisriski jokaisessa kilpailussa ja vireystila tuloksentekoon myös heikentynyt”, Korte kirjoittaa Twitterissä.

”Klo 21 on yleensä kylmä, usein 4–5 astetta kylmempi kuin klo 18. Varsinkin pikajuoksussa loukkaantumisriski on todella suuri, sekä huipputulosten teko vaikeaa. Klo 21 on myös urheilijoille normaali nukkumaanmenoaika, eli vireystila on silloin heikoimmillaan.”

Yle Urheilun päällikkö Joose Palonen sanoo, ettei Yle määrittele kisojen aikatauluja.

”Järjestäjiltä tulee aikatauluehdotus. Siihen voi kyllä olla muutostoiveita, jotta saataisiin aikaan mahdollisimman hyvä tv-ohjelma, mutta valtaosassa mennään kisajärjestäjien aikataulun mukaan.”

Palonen muistuttaa, että naisten 100 metrin aitajuoksu on Suomessa monesti odotetuin laji, joten on luonnollista, että se huipentaa illan.

”On yleinen kisajärjestäjien käytäntö, että illan kiinnostavin laji sijoitetaan viimeiseksi.”

Palonen kertoo, että kello 19–21 kilpailut saavat suurimman mahdollisimman yleisön kotikatsomoihin ja paikalle.

Hänen mukaansa kisajärjestäjät ovat olleet ajankohtaan tyytyväisiä eikä urheilijoiltakaan ole aiemmin tullut kriittisiä kommentteja.

”Ei ole tullut yhtään yhteydenottoa urheilijoilta, mutta jos he kokevat, että ajankohta on huono, kannattaa ottaa yhteyttä järjestäjin, lajiliittoon ja meihinkin. Jos on sanottavaa, voi ottaa reippaasti yhteyttä. Harmillista, ettei meihin oltu yhteydessä.”

Korte kiittelee 7. kesäkuuta Lahdessa juostun kisan järjestelyjä ja kertoo keskittyvänsä uuteen kisaan Lahdessa keskiviikkona.

”Lahdessa 7.6 kerroin järjestäjille etten tule kisoihin, jos laji on 19.30 jälkeen. En halunnut ottaa mitään riskiä, jos keli olisi huono. Yle väitteli vastaan, mutta lopulta päätyi mun antaa juosta klo 19.15.”

”Katsojaluvut klo 19.15 olivat loistavat 71 8000. Eli katsojalukuihin ei vaikuttanut se, että kisa käytiin aiemmin. Kumpi on tärkeämpää, TV:n lähetysajat vai urheilijoiden terveys ja tulokset?”

Palonen sanoo, että aina ei naisten pika-aitojenkaan tarvitse olla viimeisenä lajina, vaikka siinä nähdään lähes poikkeuksetta tiukkoja ja kovatasoisia taisteluja.

”On muitakin kiinnostavia lajeja, ei viimeisen aina tarvitse olla aitajuoksu. Heidän lajinsa on ansainnut sen, että huipentaa kisat.”