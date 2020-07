Espoo on noussut edelläkävijäksi monen pääkaupunkiseudulla asuvan hiihdon harrastajan silmissä. Ainakin siinä mielessä, että viime vuosina Oittaalla on avattu ensimmäisenä tykkilumilatu.

Nyt hiihtokauden varhaiseen aloittamiseen on Oittaalla entistä paremmat mahdollisuudet, sillä perinteinen ensilumenladun reitti on saanut sileän asfalttipinnan.

Samalla on syntynyt noin 700 metrin mittainen rullahiihtorata.

”Perusidea on se, että asfaltti on tehty talvea varten. Nyt saamme siinä käsiteltyä lunta paremmin ja lumi muutenkin paremmin säilymään. Enää ei tule kosteutta hiekkapohjasta. Jos jossain kohtaa on vähän lunta, hiekkaa ei nouse enää ladulle latukoneen teloista tai muusta. On paljon aiempaa pienempi riski, että lumen seassa tulisi hiekkaa ladulle”, Espoon kaupungin latumestari Petri Forsman kertoi maanantaina esitellessään uutta paanaa.

Forsmanin mukaan rullahiihtorata syntyi ikään kuin sivutuotteena.

”Tämä on tehty vähän paremman luokan asfaltista, jossa kivikoko on hienompi kuin käytetään kevyen liikenteen väylillä. Tämä asfaltti on tosi hyvä rullahiihtoon. Ei tämä ole tietenkään mikään huipputreenipaikka sillä tavalla, että siinä olisi mitään tiukkoja nousuja. Tämä sopii enemmänkin tekniikkaharjoitteluun, kun on leveä paana.”

Nyt suurimman osan radasta muodostavat loiva ylämäki ja loiva alamäki.

Espoon latumestari Petri Forsman sanoo, että Oittaalla on nyt entistä paremmat mahdollisuudet myös lumen varastointiin kesän yli.

Juhannuksen jälkeen käyttöön otetulla radalla on jo nähty myös Espoon Hiihtoseuran junioriryhmiä. Kilpahiihtäjien lisäksi paikka on kenen tahansa rullahiihdon harrastajan käytettävissä.

Samaan syssyyn asfaltoitiin radasta noin sadan metrin päässä oleva kenttä, jolle lunta on tykitetty kasaan.

Tämä avaa realistisen mahdollisuuden niin sanotun säilölumen tekemiseen, joka on yleistyvä käytäntö Suomen latu- ja rinnekeskuksissa.

Kyse on lumen säilömisestä kesän yli sahanpurun tai muun lämpöä hyvin eristävän katteen alle.

”Meillä on nyt periaatteessa fasiliteetti valmis siihen, että kannattaa alkaa jatkossa miettiä säilölunta, koska on niin iso asfalttikenttä, että se on järkevää tehdä.”

Forsman kävi jo viime syksynä tutustumassa säilölumen tekemiseen Vuokatissa, Kontiolahdella ja Imatralla. Viime vuoden keväällä hän kävi samoissa asioissa Virossa.

Forsman ei pysty vielä arvioimaan, tehdäänkö Oittaalla ensi talvena lunta myös säilöttäväksi.

”Säilölumen tekemisestä ei ole tehty sinällään päätöstä. Meidän pitää katsoa, millainen talvi tulee. Esimerkiksi viime talvena meillä ei olisi ollut mitään jakoa tehdä säilölunta. Ensin täytyy kuitenkin varmistaa, että saadaan tehtyä ladut tulevaksi talveksi. Jos pakkasia on sen jälkeen, voidaan miettiä säilölunta.”

Forsman paljastaa, että lumen säilömiseen on varauduttu myös toisella tavalla.

”Olemme olleet yhteyksissä purutoimittajiin. On kyselty vähän hintoja ja saatavuutta”, Forsman sanoi ja mainitsi toisena vaihtoehtona suomalaisen Finnfoamin kehittämän lumenvarastointijärjestelmän.

Forsmanin mukaan nyt seurataan, millaisen vastaanoton uusi paana saa hiihdon harrastajien keskuudessa. Sen perusteella harkitaan enemmän korkeuseroa sisältävän lisälenkin asfaltointia, jolloin rullaradalla olisi pituutta noin 1,4 kilometriä.

”Se voi olla tulevaisuutta. Siinä on toki aika kovavauhtinen alamäki, joka tulee tietenkin kohtalaisen haastavaksi. Mutta jos menee jonnekin Vöyrille tai Imatralle, joissa on kovat rullahiihtoradat, niihin verrattuna tuo mäki ei ole kova. Se varmaan vaatisi vähän kallistuksia, mutta ehkä suurempi riski on se, että vastakarvaan tulee joku kävelijä, koska täällä on paljon ulkoilijoita.”

Oittaan asfaltointi, johon kuului myös varikkoalue, on osa yhä suoritummaksi tulleen ja muun muassa uimarannan, beachvolleykenttiä ja frisbeegolfradan sisältävän Oittaan ulkoilualueen kehittämistä. Koko asfaltointi maksoi Forsmanin mukaan noin 150 000 euroa.

Suomen maajoukkuehiihtäjille, espoolaiselle Laura Monoselle ja Kauniaisissa asuvalle Ristomatti Hakolalle Oittaa on ollut talvella hyvin tuttu harjoituspaikka.

Pidempiä rullahiihtoharjoituksia he tekevät muun muassa Solvallan urheiluopistolle ja Suomen luontokeskukselle Haltialle johtavalla mäkisellä tiellä, mutta molemmat ovat käyneet jo Oittaan rullaradallakin.

Mononen näkee erityisen hyvänä, että Oittaan rullaradalla ei ole muuta liikennettä.

”Täällä pystyy tekemään rauhassa nopeus- ja tekniikkaharjoituksia. Ennen kaikkea tämä on tosi hyvä paikka seurojen junnuharjoituksille, koska tällaista vastaavaa kunnollista paikkaa ei ole oikein ollut”, Mononen sanoi.

Oittaan rullaradalla on pituutta noin 700 metriä ja leveyttä paikoin jopa 15 metriä.

Hakola kertoi havainneensa, että rullahiihdon suosio liikuntaharrastuksena on lisääntynyt pääkaupunkiseudulla.

”Täällä on hyvä harjoitella tekniikkaa turvallisissa oloissa. Kun täällä aloittaa, on valmis menemään liikenteen sekaan”, Hakola sanoi.

Hiihtäjät muistuttivat, että rullasuksissa ei ole jarruja, joten niitä pitää opetella hallitsemaan ja niillä hiihtämisessä täytyy osata ennakoiva ”ajotapa”.