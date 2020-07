Robert Lewandowski on ollut tämän kauden Euroopan sarjojen paras maalintekijä.

FC Barcelonan Lionel Messi on voittanut Euroopan jalkapallosarjojen parhaalle maalintekijälle annettavan kultaisen kengän peräti kuusi kertaa, mutta seitsemättä saadaan odottaa ainakin ensi vuoteen.

Kolme peräkkäistä titteliä vienyt argentiinalaistaituri on tällä kaudella tehnyt nimittäin vain 22 maalia, millä irtoaa tällä hetkellä kilpailun seitsemäs sija.

Uransa ensimmäisessä kultaisessa kengässä on vahvasti kiinni Bayern Münchenin Robert Lewandowksi. Puolalaishyökkääjä teki mestaruuteen päättyneellä kaudella peräti 34 maalia ja voitti Bundesliigan maalikuninkuuden kuuden maalin turvin ennen RB Leipzigin Timo Werneriä.

Lewandowksin ainoat uhkaajat tulevat Italian Serie A:sta. Lazion Ciro Immobile on johtaa sarjan maalipörssiä 29 maalilla ennen Juventuksen Cristiano Ronaldoa, joka on heiluttanut verkkoa 28 kertaa.

Ronaldo on voittanut kultaisen kengän neljästi, mutta Immobilelle titteli olisi ensimmäinen. Juventuksella ja Laziolla on vielä kuusi ottelua jäljellä, joten Ronaldolla ja Immobilella on kaikki mahdollisuudet ohittaa Lewandowski.

Edellinen Serie A:han mennyt voitto on kaudelta 2006–07, kun AS Roman Francesco Totti 26 maalia riitti titteliin.