Sulkapallon peluu on rennon näköistä, kun sen osaa.

Entinen ammattisulkapalloilija ja nykyinen sulkapalloliiton päävalmentaja Anu Nieminen antaa vinkit onnistuneeseen mökkipeliin. Hän myös kertoo, mikä kysymys on loukannut häntä monesti.

Nyt ei voisi parempaa asiantuntijaa olla opastamaan mökkisulkapalloilijoita. Entinen sulkapalloammattilainen ja nykyinen sulkapalloliiton päävalmentaja Anu Nieminen oli vuosia Suomen paras.

Urallaan hän kävi neljät olympialaiset ja oli parhaimmillaan maailmanlistan 13. sijalla. Nieminen asui ja harjoitteli 20 vuotta sulkapallon supermaassa Tanskassa.

Mutta maistuuko höntsäily näillä meriiteillä?

”Minähän rakastan sulkapalloa, se on tosi hauskaa! Tosi vähän tulee enää itse pelattua, kun on valmennustöitä ja pienet lapset, niin ei ole oikein aikaa”, Nieminen harmittelee.

Mökkisulkapalloakin Nieminen on pelannut, mutta muistuttaa että kyseessä on ihan eri laji kuin oikea sulkapallo. Sulkapalloa pelataan aina halleissa, koska pallo on kevyt ja tuuli vaikuttaa siihen herkästi. Jopa hallien ilmastointi ohjailee palloa.

”Nyt tosin on kehitetty uusi pallo, jolla voi pelata ulkona. Kansainvälinen lajiliitto on aloittanut uuden lajin lanseeraamisen ja ensimmäiset ulkosulkapallon SM-kisat pelattiin Kuopiossa vuosi sitten.”

Myöskin mökkipeleissä kannattaa huomioida säätyyppi. Ulkosalla on varmempi aloittaa lyhyellä syötöllä, koska tuuli tarraa helposti palloon ja voi viedä sen suoraan ulos kentältä. Tuuli voi myös hankaloittaa vaikeampien lyöntien onnistumista eikä pallo aina menekään verkon yli. Kovin tuulisena päivänä pelaaminen ei ole kovin mielekästä.

Mökilläkin on suotavaa olla edes jonkinlaiset rajat ja verkko. Verkko kannattaa säätää suunnilleen oikealle korkeudelle eli noin puoleentoista metriin.

Kesäpelejä varten edullisia sulkapallosettejä saa esimerkiksi marketeista tai huoltoasemilta. Niemisen mukaan sellaisen setin laatu ei ole kovin kaksinen, varsinkin pallo voi olla laadultaan niin heikko, että peliä on vaikea saada edes aikaiseksi.

Siksi halvinta ”lötköä” ei tule kelpuuttaa.

”Liian pehmeät pallot menevät epämääräisen mallisiksi ja lentävät huonosti. Jos ostaa huoltoasemasetin, niin kannattaa hankkia parempi pallo urheilukaupasta.”

Muovipallo on hyvä ulkopeleihin. Aitoa sulkapalloa Nieminen ei mökille suosittele, koska sulat katkeavat helposti, jos niihin osuu epäpuhtaasti. Mökkipihan tuulisissa olosuhteissa epäpuhtailta lyöntejä tulee melko varmasti.

”Kun on saanut pitkän pallon vastustajan taakse, niin sitten on tilaa tiputtaa etukentälle.”

Pallon ei tarvitse olla aito sulkapallo, muovinen pallo käy ulkopeleihin paremmin kunhan se ei ole liian pehmeä.

Peliin lähdetään lämmittelyn kautta, etenkin iän karttuessa valmistautuminen on tärkeää. Näin ei mene seuraavien päivien aktiviteetit pilalle turhien revähtymien tai nyrjähdysten seurauksena. Palloonkin ehtii sukkelammin lämpimillä lihaksilla.

Ammattilaisen tunnistaa siitä, että kaikki näyttää helpolta ja vaivattomalta. Nieminen lyö palloa rennon ja sulavan näköisesti.

Hampaat eivät ole irvessä, hartiat korvissa tai rystyset valkoisina. Ja miksi olisikaan? Jäykkyys ei edesauta peliä ja on pidemmän päälle myös epäterveellistä.

Riuhtomisesta saa vain käden kipeäksi.

”Mailasta pidetään hellästi kiinni ja käytetään sormia, näin palloon saa vauhtia. Mailan liika puristaminen voi aiheuttaa esimerkiksi tenniskyynärpään.”

Pallo syötetään aina alakautta. Aloittelijan tunnistaa usein siitä, että käden liike on vähäinen ja ote jännittynyt. Pallo saatetaan myös heittää ilmaan, vaikka oikeaoppisessa syötössä se vain tiputetaan alas. Käden liikerata vaikuttaa syöttöön.

”Kannattaa miettiä, onko järkevää syöttää pitkä korkea vai lyhyt pallo. Syötön korkeutta säädellään käden heilautuksella. Iso heilautus tuo syöttöön pituutta ja korkeutta.”

Syöttää voi myös lyhyellä rystyllä, jolloin osumamatka on lyhyempi. Kun pallo lyödään edestä, vastustajalla on vähemmän aikaa reagoida syöttöön. Monipuoliset syötöt tekevät pelistä kiinnostavamman.

”Välillä vähän sisemmälle, niin että pallo tulee vastustajaa päin ja välillä enemmän reunaan.”

Pallon voittanut saa aina pisteen siitä riippumatta, oliko hän syöttäjä vai syötön vastaanottaja. Voittoon tarvitaan kaksi voitettua erää. Erä pelataan 21 pisteeseen asti ja voittaa pitää kahden pisteen erolla.

Erä jatkuu maksimissaan 30 pisteeseen eli tiukin mahdollinen tulos olisi silloin 30-29.

Ylälyönnissä mukana on koko ylävartalo. Varsinkin kun lyödään takaa taakse eli niin kutsuttu clear, niin lyöntiin saa enemmän vauhtia vartalon liikkeellä.

”Aika usein harrastelija lyö pannariotteella eli ikään kuin ottaisi paistinpannun käteen ja sitten lyödään. ”

Jos ajatus on haastaa viikonlopun mökkivieraat peliin, kannattaa lyöntejä harjoitella hieman etukäteen. Vaihto jännittyneistä tynkäsyötöistä ja pannarilyönneistä oikeaoppisiin liikkeisiin ei palkitse ihan heti.

”Osuminen on alkuun vaikeaa ja se voi turhauttaa, mutta kun nämä osaa, niin pystyy lyömään paljon enemmän eri lyöntejä.”

Liikkuminen on oleellinen osa peliä. Lyönnin jälkeen kannattaa tulla heti keskelle, että seuraavaan palloon on lyhyempi matka. Muutenkin pitää hieman miettiä, miten olisi järkevää pelata.

”Aika usein höntsätessä näkee kuinka yritetään lyödä kovaa ja sitten lyödään suoraan vastustajan mailaan. Seisotaan keskellä kenttää ja hakataan palloa, kun tulisi käyttää koko kenttää.”

Usein urheilussa pyritään saamaan henkinen yliote vastustajasta. Sulkapallossa vastustajaa voi psyykata esimerkiksi täysin eleettömällä pelityylillä, tuijottamalla verkolla, huutamalla, tuulettamalla ja kyseenalaistamalla tuomiot.

Nieminen ei kannusta ketään huijaamaan, koska se ei hänen arvoihinsa sovi. Mutta sekin on mahdollista, etenkin niillä kentillä, jossa säännöt ja tuomaroinnit ovat muutenkin vähän niin ja näin.

”Sulkapallossa on sellainen sääntö, jos ottelussa ei ole tuomaria, että tuomitset oman puolen rajat. Eli jos lyön pallon vastustajalle ja se on mielestäni viiva ja hänen mielestä ulkona, niin hän periaatteessa päättää.”

Liikkuminen on olennainen osa peliä. Lyöntien jälkeen palataan aina keskelle.

Mökkisulkapallosta seuraava askel on varata pelivuoro hallilta. Nieminen kannustaakin tekemään kesälajista ympärivuotisen harrastuksen. Näin hänen omakin sulkapallotiensä on kulkenut.

”Isä oli pelannut mökkisulkapalloa ja vanhempani varasivat vakiovuoron hallilta. Me olimme sisarusteni kanssa usein mukana, kun he kävivät pelaamassa.”

Lasten saaminen harrastuksen pariin ja mahdolliselle kilpapolulle on yksi lajiliittoa tällä hetkellä mietityttävistä asioista. Sulkapallo ei ehkä ole se suosituin laji aloittaa. Kilpapolulle lähtiessä se tulisi kuitenkin aloittaa suhteellisen nuorena, jos mielii menestyä.

”Itse aloitin sulkapallokoulussa 9–10 -vuotiaana. Se on nykypäivänä aika myöhään, toki taustoista riippuen.”

Sulkapallo on suosittu harrastus Suomessa, mutta se voisi Niemisen mukaan olla yhteisöllisempää. Esimerkiksi Tanskassa moni harrastajakin kuuluu seuraan ja divareita on paljon ja kaiken ikäisille.

”Hallille voi tulla 30 eläkeläisrouvaa pelaamaan keskenään. Sitten heillä on turnauksia toisia seuroja vastaan, on yhteiset aamupalat ja muuta. Se on ihan eri tavalla sosiaalista kuin Suomessa.”

Se, että sulkapallo on suosittu mökkiharrastus voi myös luoda illuusion sen helppoudesta ammattitasolla.

”Kun olen sanonut, että pelaan sulkapalloa työkseni, niin siihen on voitu vastata, että minäkin olen pelannut sulkapalloa isän kanssa mökillä.”

Muihinkin kummallisiin käsityksiin Nieminen on törmännyt. Hän on naimissa tennispelaajana tunnetun Jarkko Niemisen kanssa.

Kahden entisen mailapeliammattilaisen liitto on innostanut toimittajat usein kysymään, kumpi voittaa kun he pelaavat sulkapalloa.

Nieminen kokee kysymyksen hyvin loukkaavaksi. On erikoinen ajatus, että ihan eri lajin pelaaja voisi saada vuosikymmeniä ammatikseen sulkapalloa pelanneelta edes pistettä.

Parhaat pelit syntyvät, kun vastus on suunnilleen samaa tasoa. Niinpä pari ei voi pelata kunnon pelejä sulkapallossa tai tenniksessä.

”Voimme vähän pelailla, koska ei meillä ole tarvetta kilpailla keskenämme, mutta jos kunnon treeniä haluamme, niin sitten pitää keksiä jotain muuta kuin mailapelit.”

Kun kerran on mahdollista saada vinkkejä ammattilaiselta, niin täytyyhän se käyttää hyväksi ja kysyä eräs mielessä jo muutamana kesänä pyörinyt kysymys.

Jos oletamme, että mökkipihan valtiudesta kisataan suhteellisen tasaisista lähtökohdista, mutta erilaisilla ominaisuuksilla, niin miten tulisi pelata, kun vastassa on pidempi ja fyysisempi vastustaja?

”Jos lyönti jää matalaksi, pitkä vastustaja poikkaisee sen aika helposti. Kannattaa siis lyödä taakse tarpeeksi korkealle, että vastustaja joutuu liikkumaan koko matkan. Pitkille on myös vaikeaa tulla alas. Kun on saanut pitkän pallon vastustajan taakse, niin sitten on tilaa tiputtaa etukentälle.”