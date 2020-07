CB Canaries Tenerifen riveissä pelaavan Sasu Salinin kesäloma päättyy elokuussa ja paluu Espanjaan on edessä.

Pallo heitetään ilmaan ja väliin pitäisi ehtiä taputtamaan kädet edessä ja selän takana yhteensä kahdeksan kertaa. Motivaatiota lisää varmasti maajoukkuepelaaja Sasu Salinin läsnäolo. Päälle luvataan vielä jäätelöpalkinto.

Salin on vetänyt nimeään kantavaa koripalloleiriä Varalan urheiluopistolla Tampereella jo seitsemän kesää. Hänelle on tärkeää innostaa nuoria pelaajia.

”Jos pystyn antamaan jotain takaisin lajille, se on positiivista. On kiva nähdä tuttuja naamoja edellisiltä vuosilta sekä ihan uusia harrastajia. Ainakin vaikuttaa siltä, että joka vuosi kaikilla on ollut hauskaa.”

Salin pelaa Espanjan ACB-liigaa CB Canaries Tenerife -joukkueessa, joka tunnetaan myös nimellä Iberostar Tenerife.

Liigakausi meni katkolle koronaviruksen takia, mutta 3,5 kuukauden tauon jälkeen se päästiin pelaamaan loppuun.

”Espanja oli yksi harvoista maista, joissa jatkettiin kautta. Aloitimme kesäkuun puolen välin paikkeilla ja pelasimme kuun loppuun. Aika oli lyhyt, mutta saimme kauden päätökseen ja sitten pääsin jo kesäkuun lopussa Suomeen. ”

Koronaviruksen myllätessä Salinista tuli myös isä. Hän sai tyttöystävänsä Kia Ignatiuksen kanssa tyttären. Lapsi syntyi Espanjassa, joten isäkin pääsi mukaan synnytykseen. Salin on uudesta roolistaan innoissaan.

”Pikku Stella syntyi huhtikuun alussa. Kolme kuukautta olemme totutelleet vauvaelämään. Onhan se muuttanut kaiken, kaikki pyörii tytön ympärillä, mutta on tätä odotettu, erittäin kivaa aikaa.”

Tällä hetkellä Salin on kesälomalla, joka jää hieman lyhyeksi kauden venymisen takia. Tosin keväällä meni kaksi kuukautta karanteenissa Espanjassa, mutta se ei ollut kovin rentouttavaa aikaa.

”Sitä ei oikein lomaksi voi sanoa, kun olet neljän seinän sisällä ulkomailla, etkä pääse tekemään mitään.”

Nyt uusi perheenjäsen on esitelty isovanhemmille ja lomalainen on nähnyt kavereita ja mökkeillyt.

Espanjaan tulisi palata jo elokuussa. Se hieman sotkee maajoukkuekuvioita. Tosin EM-kilpailujen siirryttyä vuodella eteenpäin, vuoteen 2022, ovat seuraavat karsinnatkin vasta ensi vuoden puolella.

”EM-karsinnat ovat käynnissä, mutta ne on pilkottu ikkunoihin. Seuraava ikkuna on vasta ensi vuoden helmikuussa. Nyt on muutama treenipeli, en vielä tiedä mitä niiden kanssa tehdään, mutta se varmaan selviää pian. ”

EM-kisojen siirtämiseen Salin suhtautuu ymmärtäväisesti. Jokaisella lajilla on samat ongelmat, kilpailut ovat siirtyneet tulevaisuuteen.

”Kaikilla on ollut hankalaa, se pitää vain ymmärtää.”

Vaikka koripalloilija lomamoodissa onkin, on hän seurannut urheilun ympärillä käytävää keskustelua. Black Lives Matter -liikehdintä on herättänyt ajatuksia myös hänen lähipiirissä.

Alati hymyilevän Salinin ilme muuttuu mietteliääksi.

”Se on hienoa, että on syntynyt keskustelua, kyllä me olemme niistä täälläkin valmentajien kanssa keskustelleet ja välillä kaikkien muidenkin kanssa. ”

Koripalloa Salin pitää lajina suhteellisen tasa-arvoisena, mutta on ollut herättävää nähdä, miten asiat ympärillä ovat.

” Se on surullista, mutta luulen että jokainen pystyy omilla teoillaan vaikuttamaan tasa-arvoon.”

Suomen miesten koripallomaajoukkue kohtaa Viron 29.7 Tapiolan liikuntallissa ja 30.7 Lohjan Kisakeskuksen Susi Training Centerissä.