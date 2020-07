Veikkausliiga

Miesten jalkapalloliigan hallitseva mestari Kuopion Palloseura yllätti keskiviikkona ilmoittamalla tehneensä keskikenttäpelaaja Petteri Pennasen kanssa loppukauden mittaisen sopimuksen. Kapteenin roolissa kuopiolaiset viime kaudella mestariksi johdattanut Pennanen palaa KuPS-paitaan Indonesiasta.

29-vuotias Pennanen siirtyi Indonesian pääsarjajoukkue TIRA-Persikabon riveihin viime kauden päätteeksi, mutta pelit Kaakkois-Aasiassa jäivät koronaviruspandemian takia kolmeen. Pennanen purki sopimuksensa Indonesiaan heinäkuun alussa.

”Viimeisistä peleistäni on jo pitkä aika ja täällä Kuopiossa kaikki on tuttua, joten nälkä vetää tuttu keltapaita päälle on kova. KuPS on jälleen kasannut kovan joukkueen ja meillä on mahdollisuudet mihin vain”, viime kaudella kuudesti KuPSille osunut Pennanen kommentoi.

Pennasen sopimus oli kuopiolaisten ja pelaajan itse antamiin kommentteihin nähden yllätys. Huhut Pennasen paluusta Kuopioon saivat tuulta alleen välittömästi, kun tieto sopimuksen purkamisesta indonesialaisjoukkueen kanssa levisi. Pennanen itse tuohtui huhupuheista Twitter-tilillään.

”Ihan noin yleisellä tasolla mietin, että liekkö tämmönen normaalia liigan viralliselta tililtä mutta eipä tuo minun homma ole”, Pennanen kirjoitti jalkapalloliigan Twitter-tilin jaettua Savon Sanomien uutisen Pennasen paluuhuhuista.

KuPSin toimitusjohtaja Jarmo Heiskanen kommentoi 26. kesäkuuta Ylelle, ettei KuPS ole tekemässä pelaajahankintoja koronaviruspandemian pakottamien leikkausten takia.

”Mielestäni on väärin, jos tässä vaiheessa tuodaan uusia pelaajia. Jouduimme lomauttamaan toimistomme väkeä, ja pelaajien palkkoja on leikattu. Emme tuo nyt uusia pelaajia tähän meidän rinkiimme”, Heiskanen kertoi kesäkuussa Ylelle.

Keskiviikkona julkaistussa KuPSin tiedotteessa Pennasen sopimuksen kerrottiin mahdollistuneen lomautusten ja palkanleikkausten päättymisen takia. KuPSin mukaan Pennanen tulee kuopiolaisten kokoonpanossa paikkaamaan loukkaantunutta Tommi Jyryä.