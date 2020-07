Yleisurheilu

Lahti

Harmi, ettei tänä kesänä ole yleisurheilun arvokisoja, sillä seitsenottelija Maria Huntington on loistokunnossa.

Tamperelainen kilpaili keskiviikkona Lahden gp-kisassa sivulajissaan pituushypyssä, jossa hän ponnisti ennätyksensä 651 senttiä. Tuloksen arvoa nostaa, että se syntyi viimeisellä hypyllä.

Myös kolmella muulla hypyllään (649, 648 ja 646) Huntington paransi vanhaa ennätystään 644.

Viikko sitten hän sivusi Jyväskylässä ennätystään korkeushypyssä 185 senttiä, ja juoksi vielä 200 metriä ottelijalle hyvään aikaan 24,40 (ennätys 24,29).

”Maria on ennätyskunnossa. Pituushypyn sarja on kova, ja se kertoo, että jotain on tehty vahingossa oikein. Ei tullut yhtä lottohyppyä”, Huntingtonin sanavalmis valmentaja Matti Liimatainen sanoi samaan aikaan, kun Huntington itse valmistautui illan toiseen lajiinsa 100 metrin aitajuoksuun.

Kauden ainoan seitsenottelunsa Huntington vie läpi Kalevan kisoissa elokuussa.

”Siellä tavoitteena on ainakin Marian oma ennätys, ja totta kai sitten myös Suomen ennätystä pitää tavoitella”, Liimatainen sanoi.

Varsinkin Huntingtonin nopeus ja voimantuotto ovat Liimataisen mukaan kehittyneet paljon talven aikana.

Huntingtonin otteluennätys on 6 339 pistettä, jolla hän voitti vuosi sitten Suomen mestaruuden. Satu Ruotsalaisen vuonna 1991 ottelema SE on 6 404 pistettä.

Pika-aitojen alkuerissä Huntington juoksi ajan 13,41 ja lunasti paikan myös loppukilpailuun, jossa hän juoksi 13,45.

”Pituushyppy vei aika paljon paukkuja. Vähän väsyttää. Kaksi aitajuoksua kävi hyvästä treenistä. Pituus oli nyt pääkisa”, Huntington sanoi.

Kalevan kisoissa Huntingtonin kertoi tavoittelevansa paitsi Suomen ennätystä myös Tokion olympiarajaa 6 420 pistettä, vaikkei sen rikkominen ei ole tänä kesänä virallisesti hyväksyttyä.

”Silti haluan sitä koettaa.”

Ennätyksensä aitonut Lotta Harala (vas.) onnitteli Annimari Kortetta.

Annimari Korte aitoi ainoana naisena alkuerissä alle 13 sekunnin, 12,97. Reetta Hurske juoksi 13,14 ja Nooralotta Neziri 13,17. Vastatuuli verotti alkueräaikoja.

Loppukilpailussa Korte pyyhälsi etusuoran pienessä vastatuulessa aikaan 12,80. Neziri oli toinen (12,99), Hurske kolmas (13,03) ja Lotta Harala ennätyksellään 13,13 neljäs.

”Näillä ajoilla pääsisi arvokisoissa pitkälle. Olin varma, että juoksen ennätykseni, myötätuulessa se olisi tullut”, sanoi Korte, jonka SE on 12,72.

Neziri sai aitafinaalissa elämänsä lähdön. Hänen reaktioaikansa telineistä oli ennätys 0,100 sekuntia.

”Lähdin riskillä. Täytyy varmaan lähteä samalla tavalla myös jatkossa. Teknisesti oli hyvä juoksu. Ennätykseni [12,81] paranee vielä tänä kesänä, odottakaa vain”, Neziri iloitsi.

”Hyvä juoksu, surkea aika”, Hurske puolestaan totesi.

Heidi Nokelainen heitti keihästä vihdoin yli 60 metriä. Edellisen kerran sama tapahtui neljä vuotta sitten.

Naisten keihäässä nähtiin pitkästä aikaa yli 60 metrin heitto, kun Heidi Nokelainen viskasi voittotulokseksi 60,43.

”Olen aika monta kertaa miettinyt, millaista olisi heittää taas yli 60 metriä”, Nokelainen sanoi.

Nokelaisen edellinen kuuden metrin kaari on neljän vuoden takaa, jolloin hän heitti ennätyksensä 62,13.

Alkukaudesta ennätystään yli kolme metriä parantanut Julia Valtanen oli toinen, 56,14.

Miesten keihäässä 19-vuotias Tobias Laine heitti ennätyksensä 78,16. Entinen ennätys parani kaksi metriä ja 18 senttiä.

Ella Junnila ylitti korkeudessa kauden parhaansa 190.

Ella Junnila korotutti korkeudessa riman Suomen ennätykseen 196 senttiä, mutta voittotulokseksi jäi 190. Tämä oli ensi kerta, kun Junnila yritti kisassa 196:n ylitystä.

”Ei se näytä niin korkealta. Hyppy on enemmän korvien välissä. Minulla on vielä vaikeaa askelmerkin kanssa”, Junnila sanoi.

Topi Raitanen juoksi kauden ensimmäisen kerran 3 000 metrin esteet. Virolaisen vetämä kova alkuvauhti kostautui lopussa. Raitanen juoksi lopun yksin aikaan 8.30,63.

”Ihan kuin olisin luovuttanut lopussa. Ei ollut yhtään yritystä. On aina nautinto ahdistaa itseään, mutta nyt en saanut taistelua”, Raitanen suomi juoksuaan.

Ratakelaaja Leo-Pekka Tähti avasi kautensa sadalla metrillä ajalla 14,34 sekuntia. Aika oli kolmen sekunnin kymmenystä hitaampi kuin vastaava kauden aloitus viime vuonna Sveitsissä.

Tähti asui koronavirusrajoitusten ajan kakkosasunnossaan Espanjassa, jossa hän pääsi ensi kertaa kelaamaan ulos vasta 1. kesäkuuta.

Muuten hän harjoitteli erityisillä kelausrullilla sisällä.

”Korona-aika näkyi. En ole treenannut juuri lainkaan lähtökiihdytystä”, sanoi Tähti, joka aikoo pysyä Suomessa syyskuuhun asti. ”Nyt on paljon kisoja tiedossa.”

Urallaan Tähti on kelannut viisi paralympiakultaa 100 ja 200 metrillä.

Tarkoituksena oli kruunata hyvä ura parakultaan syksyllä Tokiossa. Koronaviruspandemian takia myös paralympialaiset siirtyivät vuodella eteenpäin.

”Aloitan uuden viimeistelyn Tokioon lokakuussa. En ollut ehtinyt tehdä vielä ratkaisua jatkanko vielä vuodella eteenpäin, kun tuli tieto kisojen siirrosta. Nyt ehtii hyvin testata myös uusia välineitä”, 37-vuotias Tähti sanoi.

Tähti urakoi myös 200 metriä, jonka hän voitti niin ikään ylivoimaisesti.

Vuoden 2012 paralympiavoittaja Toni Piispanen kelasi samassa kisassa Tähden kanssa, mutta eri luokassa Suomen ennätyksen 20,21. Piispasen entinen ennätys oli 20,33. Lahden yleisurheiluillan toisen SE:n Piispanen kelasi 200 metrillä, 37,63.