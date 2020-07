Jalkapallon Englannin Valioliigan mestaruuden varmistanut Liverpool ei tee sarjan uutta piste-ennätystä. Asia varmistui myöhään keskiviikkoiltana, kun joukkue hävisi Arsenalin vieraana maalein 1–2.

Liverpoolilla on koossa 93 pistettä ja pelaamatta kaksi ottelua. Manchester Cityn piste-ennätys kaudelta 2017–18 on tasan sata pistettä.

Arsenalia vastaan Liverpool siirtyi johtoon 20. minuutilla, kun Sadio Mane ohjasi pallon verkkoon Andrew Robertsonin poikittaissyötöstä.

Kotijoukkue siirtyi kuitenkin johtoon vielä ennen taukoa Liverpoolin tähtipelaajien pahojen virheiden seurauksena.

Ensin toppari Virgil van Dijk syötti pallon oman rangaistusalueen sisälle suoraan Alexandre Lacazettelle, jolla oli helppo työ tasoittaa ottelu.

Vain hetki ennen taukoa oli maalivahti Alissonin vuoro antaa paha harhasyöttö Lacazettelle. Ranskalaishyökkääjä löysi maalin edestä Reiss Nelsonin, joka sijoitti pallon varmasti takakulmaan.

”Kun teet tällaisia virheitä, et voi voittaa jalkapallo-ottelua, tai sinun pitäisi olla todella onnekas. Tänään emme olleet onnekkaita”, Liverpoolin päävalmentaja Jürgen Klopp totesi ottelun jälkeen.

Liverpool hallitsi ottelua selvästi ja vei kokonaislaukaukset lukemin 24–3. Maalia kohti joukkue laukoi kahdeksan kertaa ja Arsenal kaksi.

Liverpool voi vielä tehdä ennätyksen suurimmassa voittomarginaalissa. Manchester Cityn ennätys on 19 pistettä, ja Liverpoolin ero Cityyn on nyt 18 pistettä.

Liverpool voi myös nousta jakamaan muutamaa ennätystä. Sillä on 30 voittoa tällä kaudella, kun ennätys on 32.

Kotivoittoja on 17, eli sivuamiseen tarvitaan voitto Chelseasta 22. heinäkuuta. Kotona otettujen pisteiden ennätys on 55 Liverpoolilla on nyt koossa 52, eli voitolla Chelseasta Liverpool sivuaisi myös tätä ennätystä.