Qatarin jalkapallon MM-turnaus käynnistyy neljän ottelun päivällä maanantaina 21. marraskuuta vuonna 2022.

Kansainvälinen jalkapalloliitto Fifa julkaisi Qatarin lopullisen ohjelman, jossa MM-finaali pelataan joulun kynnyksellä 18. joulukuuta. Pronssiottelu pelataan päivää aikaisemmin Khalifa-stadionilla.

Qatarin MM-lopputurnaus on suomalaisittain ja eurooppalaisittain päiväturnaus, kun isäntämaa Qatar aloittaa kisat Al Baytin stadionilla on kello 12 Suomen aikaa. Keski-Euroopassa kello on silloin vasta 11. Paikallista aikaa otteluita pelataan kello 13, 16, 19 ja myöhäisimmillään kello 22, joka on siis Suomessa 21.

Koko alkulohkovaihe kestää 12 päivää ja pelataan läpi neljän ottelun päivätahdilla. Neljännesvälieristä eli 16 joukkueen pudotuspelivaiheessa siirrytään kahden ottelun päivätahtiin.

Loppuottelu pysyy myös unistenkin katsojien ulottuvilla, kun se alkaa kello 17 Suomen aikaa.

Paljon kritiikkiä saaneet Qatarin MM-kisat pelataan kahdeksalla areenalla, joista Lusail-stadion vetää 80 000 katsojaa. Lusaililla pelataan myös turnauksen loppuottelu. Sadionit ovat Al Bayt, Al Janoub, Al Rayyan, Al Thumama, Education City, Khalifa, Lusail ja Ras Abu Aboud.

Suurin osa stadioneista puretaan tai muutetaan toisenlaiseen käyttöön kisojen jälkeen.

Qatarin MM-turnaus on historian ensimmäinen, joka pelataan näin myöhään vuoden lopulla. Syynä on ilmasto. Marras-joulukuussa Qatarissa on siedettävä kuumuus, kun kesäkuukausina pelaaminen olisi ollut mahdotonta.

Marras-joulukuussa pelattava MM-turnaus aiheuttaa myös pakollisen tauon suuriin eurooppalaisiin jalkapallosarjoihin. Tällä kaudella pitkän tauon aiheutti koronavirus.

Euroopan huippumaille tulee kaksi arvoturnausta peräkkäin, kun koronaviruksen takia siirretty EM-turnaus pelataan kesällä 2021.

Yleisurheilun MM-kilpailut järjestettiin Qatarissa viime vuonna 45 416-paikkaisella Khalifa-stadionilla, jossa oli ilmastointi helpottamassa alkusyksyn kuumuutta.