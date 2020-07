Mercedeksen Valtteri Bottas johtaa F1:n MM-sarjaa, kun takana on kaksi kilpailua. Tallikaveri Lewis Hamilton vaanii kuuden pisteen päässä, ja kuusinkertainen maailmanmestari on edelleen suurin suosikki tämänkin kauden mestariksi.

Seuraavat kisat tarjoavat kuitenkin Bottakselle paikan ottaa niin tiukka niskalenkki Hamiltonista, ettei mestarikaan siitä tokene. Helppoa? Ei todellakaan. Mahdotonta? Ei tietenkään.

Kauden kolmas osakilpailu ajetaan tulevana viikonloppuna Unkarin Hungaroringillä, ja rata kuuluu Hamiltonin suosikkeihin. Eikä ihme, sillä hän on voittanut Unkarissa peräti seitsemän kertaa.

Bottaksen saldo on huomattavasti surkeampi, sillä hänen paras saavutuksensa on vuoden 2017 kolmossija. Muuten miestä ei ole palkintopallilla nähty.

Unkarin jälkeen on vuorossa ensimmäinen vapaa viikonloppu, jonka jälkeen elokuussa kilpaillaan kaksi kertaa Silverstonessa.

Britannian gp on niin ikään ollut Hamiltonille mieluisa, sillä hän on noussut peräti kuudesti korkeimmalle korokkeelle.

Bottas on pärjännyt Britanniassa paremmin kuin Unkarissa, ja hän on ajanut toiseksi vuosina 2019 ja 2017. Hän on kuitenkin joka kerta hävinnyt tallikaverilleen Hamiltonille.

Bottaksesta on siis vaikea leipoa mestarisuosikkia tässä vaiheessa, ja sen tietää myös Hamilton. Britti laskee varmasti olevansa tukevassa MM-pistejohdossa, kun F1-karavaani suuntaa elokuun puolivälissä Espanjaan kauden kuudenteen osakilpailuun.

Jos Bottas saa kaiken irti itsestään altavastaajan asetelmassa ja pystyy horjuttamaan Hamiltonia yhdelläkin voitolla, on mestaruus otettavissa.

Jos taas Hamilton kurvailee kolmeen voittoon suosikkiradoillaan, voi hän vähitellen alkaa raivata tilaa seitsemännelle MM-pystilleen.