Jääkiekkoliigaseura Tampereen Ilves saa nauttia tulevallakin kaudella hyökkääjä Matias Maccellin palveluksista. Keväällä kolmivuotisen tulokassopimuksen NHL-joukkue Arizona Coyotesin kanssa tehnyt Maccelli ei lähde vielä Pohjois-Amerikkaan, vaan pelaa Ilveksessä toistaiseksi voimassa olevalla lainasopimuksella.

Turkulaislähtöinen Maccelli, 19, teki debyyttikaudellaan jääkiekkoliigassa 43 ottelussa tehot 13+17=30. Maccelli palkittiin sarjan parhaaksi tulokaspelaajaksi ja hän pääsi edustamaan Suomea kauden aikana sekä alle 20-vuotiaiden MM-kisoissa että miesten maajoukkueen Ruotsin turnauksessa.

”Kyseessä on täysin poikkeuksellinen lahjakkuus. Matiaksen pelissä on viihdyttävä ’wow-elementti’, ja hänen otteitaan on jännittävää seurata”, Ilveksen urheilujohtaja Timo Koskela kehui seuran verkkosivuilla.