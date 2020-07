Sosiaalinen media

Lapsitubettajien päivä on hauskaa työtä täynnä

Kauppi Sports Centerissä sijaitseva minimeemitalo on kerännyt suositut lapsitubettajat Tampereelle yhdessä viikoksi liikkumaan, verkostoitumaan ja tekemään somemateriaalia hauskanpitoa tarjoavista yrityksistä.

Aamupalalle valuu unisen näköisiä lapsia. Katselen minimeemitalon asukkaita ja mietin, onkohan yöpyminen trampoliinipuistossa ollut sittenkään hyvä idea.

”Aina kun herää, niin pitää hyppiä trampoliinilla”, Leevi Ikävalko ilmoittaa.

Leevi on 12-vuotias tubettaja, joka tekee yhdessä talossa myöskin olevan 13-vuotiaan Tiitus Kairtamon kanssa Leevi ja Tiitus -Youtube-kanavaa. Sillä on noin 30 000 seuraajaa. Tamperelainen kaksikko tunnetaan myös mini-Nikona ja -Santtuna.

Niko ja Santtu ovat siis aikuisia tubettajia. Heiltä lapset ovat saaneet idean minimeemitalosta.

”Olemme olleet muutamalla Nikon ja Santun videolla. Yhdellä videolla on jo yli miljoona näyttökertaa”, Leevi kertoo.

Leevi Ikävalkosta tubettaminen on kivaa, koska sen avulla saa sellaisia kokemuksia, joita ei muuten saisi.

Olen tullut Tampereella sijaitsevaan Kauppi Sports Centeriin, jossa joukko alle 18-vuotiaita somettajia viettää yhdessä kokonaisen viikon liikunnallisen ja hauskan tekemisen merkeissä.

Esitellään siis minimeemitalolaiset ja tärkeät numerot. Mukana ovat 15-vuotias Tito Huovila eli Tixtuu Jyväskylästä, jolla on noin 200 000 seuraajaa Youtubessa, sekä lahtelaiset siskokset Elina ja Sofia, joiden kanavalla on noin 100 000 seuraajaa.

Videoillaan tytöt ovat muun muassa haastatelleet presidentti Sauli Niinistöä ja syöneet vuorokauden ajan pelkästään jäätelöä.

Elina, 12, ja Sofia, 9, eivät halua kertoa sukunimeään julkisuuteen.

Suurin osa talon lapsista on tubettajia, mutta Seinäjoelta tullut Laura Metsälä, 15, on tiktokkaaja. Käyttäjänimellä lauraizabell hänellä on noin 76 000 seuraajaa.

Aamupalaseurueeseen liittyvät hetkeksi myös Nelli Kniivilä ja hänen pikkusiskonsa Mila, mutta viikon ollessa jo puolessavälissä, koti-ikävä vaivaa ja siskokset lähtevät Seinäjoelle.

Aktiviteetteja näillä lapsilla on riittänyt ainakin yhden kesäloman tarpeiksi. Minimeemitalolaiset ovat käyneet muun muassa pesäpallo-ottelussa ja ratsastamassa.

Sen lisäksi tukikohtana toimivassa Kauppi Sports Centerissä lapsilla on käytössä trampoliini- ja seikkailupuistot, kiipeilyseinä, sulkapallokentät ja saunatilat.

”Eilen oli tosi ihana päivä, menimme limusiinilla Ideaparkiin. Siellä oli sellainen huvipuistomainen paikka. Sen jälkeen meidät haettiin limusiinilla ja menimme saunalautalle”, Sofia kertoo.

Ihan tavallisten lasten arkea tällainen ei ole. Kohderyhmää houkuttelevat markkinavoimat ovat nuorista sometähdistä innoissaan. Yritykset saavat näkyvyyttä ja lapset kivoja kokemuksia.

Esiintyessään toistensa videoilla lapset myös kerryttävät lisää seuraajia. Silti kyse on ennen kaikkea hauskanpidosta.

Lapset voivat nukkua missä haluavat trampoliinipuiston tiloissa. Etualalla Laura Metsälä ja Sofia.

Olen päivän verran minimeemitalon mukana tutustuakseni lapsitubettajien maailmaan paremmin. Se on minulle vieras, mutta yhteistä meille on ainakin se, että teemme kaikki töitä media-alalla.

Tänään retkikohde on Varalan urheiluopisto. Kuvaajana ja kaitsijana toimii Otto Märkjärvi. Mukanamme on myös Kauppi Sports Centerin ja Trampolinparkin omistavan Sporty World oy:n toimitusjohtajan Sami Jorun jälkikasvua.

He eivät ole tubettajia, mutta esiintyvät Trampolinparkin Youtube-kanavalla, jolla silläkin on noin 20 000 tilaajaa.

Joudun pian itse haastateltavan rooliin, kun 9-vuotias Miisa Joru kyselee, ketä tunnettuja ihmisiä olen haastatellut.

Sillä aikaa kun mietin, kuka lasten mielestä olisi tunnettu, Miisa ehtii jo luetella litanian hänelle tuttuja henkilöitä, joista tunnistan ainoastaan Saara Aallon.

Varalassa tubettajat saavat ensimmäisenä paikan logolla varustetut t-paidat. Sitten menemme seuraamaan keppihevosleiriä.

T-paita on vedetty päälle ja Elina selostaa seuraajilleen, kuinka hienon näköisiä ja korkeita keppihevosleiriläisten hypyt ovat.

Keppihevosleirin harjoittelu on yllättävän teknisen oloista. Kaatuneen esteen jälkeen leirin pääohjaaja ja valmentaja Mariam Njie patistaa leiriläisiä uuteen yritykseen.

Sillä välin tubettajat tutkivat puhelimiaan ja kiistaa aiheuttaa onko Jenniferillä 4,6 vai 4,8 miljoonaa seuraajaa.

Kyseessä on siis suosittu suomalainen tiktokkaaja Jennifer Käld.

”Sehän on tavannut niitä amerikkalaisia tiktokkaajia”, Laura toteaa.

Seuraajien saamista helpottaa, kun ottaa videoita suosittujen somettajien kanssa.

”Jos otan Lauran kanssa tiktokin, niin kyllä minä saan seuraajia. Sen takia me kuvataankin Lauran kanssa tänään tiktok-video”, Tiitus kertoo.

Työelämäpuheissa verkostoitumista korostetaan jo niin paljon, että koko sana on alkanut ärsyttää. Mutta sosiaalinen media on tuonut ilmiön yhä tiukemmin keskuuteemme.

Sillä on valtava merkitys kenen kanssa kuvissa esiinnyt. Sen tajuaa 9-vuotias lapsikin.

Lopulta tubettajatkin pääsevät kokeilemaan esteitä. Kun Leevi ja Tiitus kysyvät keppihevosia lainaan, leiriläiset tarjoavat heti omiaan.

Urheiluopiston ruokalassa huomaan, että seurani tekee vaikutuksen paikalla oleviin. Meneillään on useampia kesäleirejä ja pöytäämme tuijotetaan. Jostain huudetaan ”Tixtuu!”

Istun Elinan ja Sofian vieressä, kun joukko faneja tulee pyytämään heiltä yhteiskuvaa.

Elina ja Sofia jättävät aterioimisen hetkeksi, asettuvat valokuvaan ja ottavat kasvoilleen aurinkoisen hymyn. Yhteiskuvan pyytäjät poistuvat paikalta silminnähden onnellisen näköisinä.

Eikö julkisuus käy koskaan raskaaksi?

”Kuvien ottaminen on ihan ok, se kuuluu työrooliin, mutta jos jää roikkumaan, niin se ei ole kivaa”, Elina kertoo.

Pöydän vieressä on jo seuraava odottamassa yhteiskuvaa.

Lounaan jälkeen vierailemme Sasu Salinin koripalloleirillä. Tiitus aloittaa kohteliaasti uhoamalla ja haastaa Salinin heittokisaan. Alku menee kuitenkin leiriläisten kanssa yhdessä harjoitellessa pallon käsittelyä. Sitten vasta on aika kokeilla koreja.

Salinin spesiaali kolmen pisteen heitto ei vielä suju Tiitukselta ihan samaan tapaan kuin ammattikoripalloilijalta.

Sofia puolestaan saa todellisen koripallovihkimyksen, kun yksi palloista osuu häntä päähän. Ohjaajat lohduttavat sanomalla, että urheilija ei kolhuilta voi välttyä.

Pienen porun jälkeen Sofia viskeleekin palloa sukkana sisään.

Vauhdikas päivä jatkuu yläilmoissa seikkailupuisto Flow Parkissa. Ensin seuraa tärkeää turvallisuusinformaatiota. Sitten kerrotaan somekanavien tunnisteet.

Sillä välin kun puemme kuvaajan kanssa vielä turvavaljaita, ovat lapset jo kadonneet puiston syövereihin.

Löydämme Titon, Leevin ja Tiituksen jonottamasta vaijeriradalle. Meitä ennen jonossa on useampi ihminen. Kysymme jonottajilta saisimmeko etuilla, koska olemme tekemässä näistä lapsista juttua Helsingin Sanomiin.

Tilanne tuntuu hieman kiusalliselta, mutta meihin suhtaudutaan ymmärtäväisesti.

”Aina ei ole oikea fiilis tehdä videoita ja joutuu pakottamaan itsensä. Se ei ole hyvä, silloin menee pakkopullaksi ja sen huomaa myös videosta, joka ei ole niin hauska ja viihdyttävä”

Seikkailupuiston jälkeen lapset pääsevät syömään, uimaan ja saunomaan. Varalan saunatuvan sohvalla Tito ummistaa hieman silmiään. Tiitus käyttää tilanteen hyväksi ja kaataa Titon päälle vettä. ”Pränkkäys” saadaan nauhalle.

Saan Leeviltä pikakoulutuksen Tiktokin käyttöön. Ymmärrän sen viehätyksen, koska videoita on helppo varioida erilaisiksi ja niihin voi yhdistää musiikkia ja tanssia. Se on luovaa ja helppoa.

Tässä kohtaa säästän lukijat muistelmilta lapsuudestani, johon kuuluivat filmirullat, lankapuhelin ja rajallinen joukko tv-kanavia. Ja hieman myöhemmin matopeli.

Huomaan, että Tito ei ole juuri puhelintaan näprännyt päivän aikana.

Neljän tubettamisvuoden jälkeen hän on päättänyt pitää kesä- eli somelomaa kerätäkseen ideoita uusia videoita varten. Nyt lomaa on takana kaksi viikkoa. Se on tuntunut hyvältä.

”On enemmän aikaa ja paljon vapaampi fiilis. Ei tarvitse miettiä, milloin pitää tehdä uusi video. ”

Miltä tuntuu pitää somepaussia, kun kaikki ympärillä somettavat?

”Eipähän tarvitse ainakaan huolehtia omista videoista, voi olla enemmän muiden videoilla.”

Aluksi ajattelin, että minimeemitalon lapset ovat kuin tavallisia kesäleiriläisiä, tosin sillä erotuksella, että puhelimen käyttöä ei yritetä rajoittaa.

Seurattuani heitä hetken aikaa, ymmärrän, että vaikka somettaminen onnistuu lapsilta varsin luontevasti, ei se ole helppoa.

Varsinkin Youtube-videoiden ideoiminen ja leikkaaminen vie aikaa. Kuvaaminen taas vaatii oikeanlaisen tunnetilan.

”Aina ei ole oikea fiilis tehdä videoita ja joutuu pakottamaan itsensä. Se ei ole hyvä, silloin menee pakkopullaksi ja sen huomaa myös videosta, joka ei ole niin hauska ja viihdyttävä”, Tito kertoo.

Osalla somettajista kaupallista yhteistyötä on enemmän, osalla vähemmän. Sen huomaa, kun katsoo lasten videoita. Lauralle tärkeintä on jakaa videoilla hyvää mieltä.

Hänellä on yksi video, jolla on miljoona näyttökertaa. Siinä hän opettaa hassun ilmeen pikkusiskolle, joka matkii perässä. Video on liikuttava.

”Tykkään siitä itse ja kiva kun muutkin tykkäävät, mutta vaikka siitä ei tykättäisi, niin ei sillä ole minulle niin merkitystä.”

Lauralla oli ensin toinen käyttäjätili, joka ei sen kummemmin kerännyt seuraajia. Unohdettuaan salasanan hän loi uuden käyttäjän pari vuotta sitten.

Uudet videot menivät for you -osioon, eli sovellus tarjosi niitä muille käyttäjille. Videoista tuli viraaleja.

”Sitten ne vaan räjähti ja niitä haluttiin lisää.”

Korisleirivierailun päätteeksi huudettiin yhdessä ”Minimeemitalo!” Kuvassaa kasvot kameraan päin Sasu Salin, Kaspian Joru ja Tito Huovila.

Positiivisuus herättää kiinnostusta videoilla, mutta kommentointi voi olla ikävää. Laura kuuluu Tiktokissa seiskapositive-ryhmään, jonka tarkoitus on tuoda sovellukseen positiivisuutta.

”Olemme puhuneet siitä, että vihakommentteihin ei pitäisi lähteä mukaan. Reagoimalla antaa kommentoijalle juuri sitä, mitä hän on halunnut.”

Vihaviestit ovat yleisiä. Etenkin alkuun vihakommentteja tuli paljon. Laura luulee sen johtuneen siitä, että ihmiset eivät vielä tunteneet häntä.

Yolo-sovelluksen kautta voi panna anonyymejä viestejä esimerkiksi Snapchatiin. Yolon avulla voi kerätä kysymyksiä helpommin, mutta viestien sävy voi olla kaikkea muuta kuin toivottu.

”Sinne tulee kaikkea sellaista kuin tapa ittes. Sitten kyllä ahdistaa, kun tällaisen viestin pannut katsoo stooreja”, Laura toteaa.

Sulattelen kuulemaani hetken aikaa. Ihailen sitä, miten kypsästi 15-vuotias tiktokkaaja tähän kaikkeen suhtautuu. En itsekään halua provosoitua lukemalla uutisten tai Facebookin kommenttikenttiä, mutta olen sentään kohdannut tämän maailman vasta aikuisena.

Saati, että viestit kohdistuisivat suoraan minuun.

Jonkinlaista jalat maassa -asennetta somettaminen selkeästi vaatii. Lauralle se on opettanut arvostamaan kännykän ruudun ulkopuolista maailmaa.

”Yritän ylläpitää perhe- ja ystävyyssuhteita, etten aina esimerkiksi suutu pikkusiskolle, ja pidän huolen ystävistä. ”

Lapsilla on erilaisia haaveita tulevaisuuden ammateista. Sosiaalinen media kuuluu myös niihin. Elina haluaa lääkäriksi. Hän on katsonut Youtubesta leikkausvideoita ja voisi itsekin tehdä sellaisia joskus.

”Jos otan Lauran kanssa tiktokin, niin kyllä minä saan seuraajia. Sen takia me kuvataankin Lauran kanssa tänään tiktok-video.”

Leevi on tehnyt mainoksia sekä esiintynyt TV-sarjoissa ja elokuvissa. Hän haaveilee näyttelemisestä ja juontamisesta, mutta myös somesisällön tekemisestä yrityksille.

Pian lukioon menevä Laurakin haluaisi tehdä jotain videoiden parissa. Toisaalta hän tykkää myös leipoa, kokata, tanssia, liikkua ja näytellä.

Päivä on ollut pitkä ja väsymys painaa. Yöpuvussa kulkevat lapset jaksavat vielä pomppia trampoliineilla.

Lapset ovat lapsia eikä nukkumaanmeno onnistu ilman patistelua. Toimitusjohtajan auktoriteetti on koetuksella, kun Sami Joru komentaa lapset hampaiden pesulle ennen kuin he asettuvat nukkumaan.

Valot sammuvat, mutta siellä täällä puhelimien näytöt vielä loistavat.

Trampolinparkin kaiuttimista kajahtaa nukkumatti. On minimeemitalon lasten aika nukahtaa.

Elina seikkailupuistossa.

Laura Metsälä lepäilee trampoliinipuiston patjalla.

Valot sammuu, mutta Laura Metsälän ja Leevi Ikävalkon puhelimet eivät.

Tito Huovila ja Tiitus Kairtamo sohvalla, Kaspian Joru trampoliinilla.