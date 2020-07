Real Madrid varmisti jalkapallon Espanjan mestaruuden, kun se voitti torstai-illan ottelussa Villarrealin 2–1.

Sarjassa toisena oleva Barcelona hävisi samaan aikaa kotikentällään Osasunalle maalein 1–2, ja ero kasvoi seitsemään pisteeseen. Sarjaa on pelaamatta yksi kierros.

Barcelonan tähtipelaaja Lionel Messi tilitti seuransa nykytilaa harvinaisen suorasukaisesti menetetyn mestaruuden jälkeen.

”Yritämme joukkueena, mutta meillä jää paljon toivomisen varaa monilla osa-alueilla. Osasuna oli parempi joukkue ensimmäisellä puoliajalla”, Messi totesi.

Barcelonan kausi jatkuu elokuussa Mestarien liigan neljännesvälierien toisella ottelulla italialaista Napolia vastaan. Ottelupari on tilanteessa 1–1.

”Sanoin kauan sitten, että Mestarien liigan voittaminen on erittäin vaikeaa, jos jatkamme näin. Näin se näytti olevan myös Espanjan mestaruuden kohdalla. Jos haluamme taistella Mestarien liigan voitosta, meidän on muutettava paljon asioita. Häviämme muuten myös Napolille”, Messi sivalsi.

Lionel Messin johtama Barcelona ei onnistunut ottamaan kolmatta peräkkäistä mestaruuttaan.

Messin mukaan Barcelona menetti liigakauden aikana liikaa pisteitä sellaisissa otteluissa, jotka sen olisi pitänyt voittaa.

”Tämä peli osoitti, minkälainen vuosi on ollut meille. Olemme olleet hyvin epäjohdonmukaisia ja erittäin heikkoja”, 33-vuotias argentiinalaishyökkääjä laukoi.

Messi penäsi vastuuta alavireisyyteen jokaiselta seurassa.

”Meidän on oltava itsekriittisiä. Se lähtee pelaajista, mutta koskee kaikkia. Me olemme Barcelona ja meillä on velvollisuus voittaa otteluita.”

Barcelonan heikot otteet luovat painetta Barcelonan valmentajaksi tammikuussa tulleelle Quique Setienille. Hän korvasi päävalmentajana lähtöpassit saaneen Ernesto Valverden. Valverden potkujen aikaan Barcelona johti liigaa maalieron turvin.

Jos oli Setienillä ja Barcelonalla vaikea loppukausi, oli ranskalaisen Zinedine Zidanen luotsaama Real huippuiskussa. Joukkue on voittanut kaikki kymmenen ottelua koronavirusrajoitusten aiheuttaman pelitauon jälkeen.

”Minulle tämä on yksi urani parhaista päivistä”, Ranskan pelipaidassa maailmanmestaruuttakin juhlinut Zidane sanoi ottelun jälkeen.

”Kaiken tapahtuneen ja kolmen kuukauden tauon jälkeen saavutus on fantastinen.”

Päävalmentaja Zinedine Zidane ja kapteeni Sergio Ramos pääsivät nostamaan kannua.

Valmentaja harmitteli BBC:n mukaan sitä, että kannattajat eivät päässeet paikalle.

”Tämä on outoa kaikille. Emme voi kontrolloida tilannetta. Olisimme halunneet olla kannattajiemme kanssa.”

Illan ottelussa madridilaisten ratkaisijaksi nousi Karim Benzema, joka osui kaksi kertaa. Ensimmäisen kerran ranskalainen onnistui, kun peliä oli pelattu 29 minuuttia. Benzema otti vastaan Luka Modricin syötön ja laukoi pallon lähietäisyydeltä maalin. Benzeman toinen maali tuli rangaistuspotkusta toisella puoliajalla.

Madridilaiset ehtivät riemuita kolmannestakin maalista toisen jakson lisäajalla, mutta VAR-tarkistuksessa se tuomittiin käsivirheeksi, ja maali hylättiin.

Villarrealin maalista vastasi Iborra, joka puski pallon maaliin, kun ottelua oli pelattu 83 minuuttia.

Real Madrid voitti liigamestaruuden viimeksi vuonna 2017. Tämän kauden mestaruus on joukkueen 34:s.