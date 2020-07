Helsingin Jalkapalloklubi myi ensimmäisen Veikkausliigan ottelunsa niin täyteen kuin koronaviruspandemian aikana on mahdollista.

Sen sijaan sekä Helsingin IFK:n että espoolaisen Hongan peleissä katsomoihin olisi mahtunut jonkin verran lisääkin ihmisiä.

HJK:n peleissä on käytössä viisi katsomoa, joista kuhunkin voi ottaa 500 henkeä. Yleisömäärä laskee hieman alle 2 500 hengen, kun määrään lasketaan henkilökunta, esimerkiksi järjestyksenvalvojat. Haka-pelissä 8. heinäkuuta katsojia oli 2 430.

”Kausikorttilaisille on annettu ensin mahdollisuus lunastaa lippu. Lunastamattomat menevät yleiseen myyntiin. Kyllä niitä aina jää yleiseen myyntiin”, sanoo HJK:n mediapäällikkö Jupe Väre.

Atom Tanaka laukoi HJK:n avausottelussa Hakaa vastaan.

HIFK:n peleissä eteläkatsomo ei ole käytössä, joten kapasiteetti jää noin 500 katsojan verran HJK:n lukemaa pienemmäksi, vaikka joukkueet pelaavat samalla stadionilla.

Avausottelu KuPSia veti 1 854 katsojaa, mihin jäi toimitusjohtaja Christoffer Perret’n mukaan noin sadan katsojan päähän loppuunmyydystä.

”Jos tulee kova yleisöpaine tai joudutaan pelaamaan derby rajoitusten ollessa voimassa, silloin otetaan eteläkin käyttöön”, Perret sanoo.

Toisen kotipelinsä HIFK pelaa lauantaina FC Lahtea vastaan.

Perret’n mukaan ohjeistukset näkyvät katsojille esimerkiksi siten, että turvatarkastusten tekijöillä on maskit ja hanskat, stadionilla on runsaasti käsidesipisteitä ja ohjeita on jaossa.

”Turvavälit toimivat hyvin. Ihmiset tiedostavat tilanteen”, Perret sanoo.

Hongan tapahtumapäällikkö Antti Salonen sanoo, että he voivat ottaa stadionille 1 800 ihmistä ilman, että minkään alueen kapasiteetti ylittää. Viime sunnuntain avausottelussa oli 1 288 katsojaa. Sisään menevistä ihmisistä pidetään lukua.

Hongankin kausikorttilaiset joutuvat hakemaan erillisen lipun ilmaiseksi. Lippu lunastetaan kausikortilla.

”Se on hankalaa ja siitä on tullut palautetta, mutta muuta keinoa ei ole keksitty, millä voidaan valvoa yleisömääriä”, Salonen sanoo.

Pesäpallon puolella Suomen suosituimman naisten palloilujoukkueen Porin Pesäkarhujen peleissä on ollut heinäkuun rajoitusten aikana tilaa. Pesäkarhujen stadionin maksimikapasiteetti istumapaikoilla on puheenjohtaja Vesa Saineen mukaan 1 600 katsojan tuntumassa.

Vesa Saine seurasi viime kesänä Pesäkarhujen ja Kirittärien ottelua Porin Pesäpallostadionilla.

Koronaviruksen aikana katsojia voi Porissa ottaa stadionille 850–900. Joukkueen katsojakeskiarvo oli viime kaudella 1 288 katsojaa.

”Yleinen tilanne vaikuttaa siihen, että on iso määrä kausikortteja, jotka siirtyvät ensi kaudelle. Pelejä valikoidaan vastustajan ja kelin mukaan tässä kohtaa”, Saine sanoo.

Saine arvioi, että pienentyvien yleisömäärien vuoksi Pesäkarhuille kertyy noin 50 000–60 000 euron tulonmenetykset tämän kauden aikana. Pesäkarhujen taloudellinen tilanne on siinä määrin vakaa, että tästä kaudesta selviämisen ei pitäisi tuottaa ongelmia.

”Mutta se on koko ajan tiedossa, että vaikeimmat kaudet voivat olla vasta edessä. 2022–2023 voi olla niitä, jolloin nähdään, miten tästä kaudesta oikeasti on selvitty.”

Hyvinkään Tahkon miesten Superpesis-joukkuetta pyörittävän Tahko Pesis oy:n toimitusjohtaja Miika Rantatorikka kertoo yleisömäärien olleen tuhannen katsojan molemmin puolin, mikä on lähellä maksimimäärää.

Kiteen lukkari Jesse Eskelinen vieraili joukkueensa kanssa Hyvinkäällä 7. elokuuta.

Aiempina vuosina Tahkon pelien yleisökeskiarvo on ollut noin 1 300 katsojaa.

”Niihin peleihin mahtuu tietysti niitäkin pelejä, joihin tulee yli 2 000 katsojaa. Rajoitteet tekevät sen, että näihin peleihin ei mahdu näin paljon”, Rantatorikka sanoo.

Paljon väkeä Hyvinkäälle ovat vetäneet esimerkiksi Kouvolaa vastaan pelatut ottelut.

Rajoituksia on Pihkalassa toteutettu kiinteillä järjestelyillä, jotka ovat voimassa myös naisten Superpesiksessä. Katsomolohkot on rakennettu korkeintaan 500 hengelle.

Rantatorikka ei arvioi vielä, miten rajoitukset näkyvät kauden tuloissa.

”Jos väkeä ei pysty ottamaan, se on tietysti aina maksavista asiakkaista pois. Mutta on liian aikaista sanoa.”