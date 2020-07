Kaapo Kakko pelaa tulokaskauttaan New York Rangersin paidassa. Kuva on lokakuulta 2019.

New York Rangersin Kaapo Kakko valmistautuu täydellä höyryllä NHL-jääkiekkoliigan elokuussa alkaviin 24 joukkueen pudotuspeleihin, vaikka hän kuuluu ykköstyypin diabetesta sairastavana henkilönä koronaviruksen riskiryhmään.

”Haluan pelata. Olen niin nuori, että diabetekseni on ok juuri nyt. Pidän vain sokerit alhaalla ja kaikki menee hyvin”, tulokashyökkääjä valotti tuntojaan NHL:n nettisivuilla.

Päätös Kakon paluusta harjoitusleirille tehtiin sen jälkeen, kun Rangers kuuli seuran lääkäriä sekä pelaajan lääkäriä Suomessa.

Amerikan diabetesliiton mukaan diabeetikoilla ei ole suurempaa riskiä saada koronavirustartunta kuin terveillä ihmisillä, mutta tartunnan saadessaan riskiryhmäläiset saavat todennäköisemmin vakavampia oireita.

19-vuotiaalla Kakolla on myös keliakia.

”Hänellä on loistava tulevaisuus, ja hänen terveytensä on ennen kaikkea tärkein asia. Kaikkien meillä olevien tietojen perusteella hän on innoissaan päästessään pelaamaan. En usko, että hän on huolissaan mistään”, Rangersin päävalmentaja David Quinn sanoi.

Kakko keräsi tulokaskaudellaan 66 runkosarjan ottelussa tehopisteet 10+13=23.

Rangers kohtaa NHL:n pudotuspelikarsinnoissa Torontossa Sebastian Ahon, Teuvo Teräväisen ja Sami Vatasen tähdittämän Carolina Hurricanesin. Jatkopaikkaan vaaditaan kolme voittoa.

Heinäkuun alussa NHL kertoi, että liigan pelaajilta oli kuukauden aikana löytynyt 35 koronavirustartuntaa. NHL:n pudotuspelit jatkuvat elokuussa Kanadan Montrealissa ja Edmontonissa.