Formula ykkösten Unkarin gp ajetaan tänään Mercedes-kuskien johdolla.

MM-sarjaa johtava Valtteri Bottas on Instagram-tarinoiden mukaan aloittanut kisapäivän hakemalla tuntumaa rataan, tosin polkupyörän selässä.

Tyttöystävä Tiffany Cromwellin kanssa on oltu aamulenkillä jo puoli kahdeksalta. Tarinassa soi Red Hot Chili Peppersin Can´t Stop eli kisatunnelma on selkeästi kohdillaan. Aamulenkin jälkeen pariskunta tankkasi kisapäivälle energiaa pannukakkujen muodossa.

Sarjassa toisena on tallikaveri Lewis Hamilton, joka ajoi lauantain aika-ajoissa paalupaikalle sekuntin kymmenyksen erolla Bottakseen. Tallin Instagram-sivuilla iloitaan kaksikon ylivoimasta.

Kuljettajat kertovat tallin Mercedeksen sivuilla odottavansa kilvoittelua kärkipaikasta innolla.

”Ensimmäinen kierros tulee todellakin olemaan kiinnostava. Johdan sarjaa tällä hetkellä, mutta minun on pysyttävä voitoissa taatakseni johtoasemani, joten voittaminen on ainoa tavoite, joka minulla on ja olen täysin keskittynyt sen toteuttamiseen”, Bottas kertoo.

Hamilton painottaa huolellisen valmistautumisen merkitystä.

”Emme tiedä millaiset sääolosuhteet ovat, joten meidän pitää valmistautua niin hyvin kuin mahdollista ja keskittyä tuomaan kärkipaikat kotiin.”

Alkukausi on näyttänyt siltä, että jännittävintä antia sarjassa on tallitoverien välinen kisailu. Bottas voitti kaksi viikkoa sitten kauden avauskilpailun Itävallassa. Viikko myöhemmin Hamilton ajoi ykköseksi Itävallan toisessa kilpailussa.

Muilla talleilla riittää kirittävää, jos aikovat haastaa Mercedeksen.

Bottaksella on 43 pistettä eli kuusi pistettä tallitoveriaan Hamiltonia enemmän. Kolmantena olevalla McLarenin Lando Norriksella on 26 pistettä eli 11 vähemmän kuin Hamiltonilla.

Alfa Romeon Kimi Räikkösellä on vain parannettavaa, sillä hän jäi lauantain aika-ajoissa viimeiseksi. Räikkösen alkukausi on ollut varsin tahmea: ensimmäisessä kisassa Itävallassa hän keskeytti, toisessa kilpailussa sijoittui 11:nneksi. Eilistä aika-ajoa talli kuvailee Instagram-päivityksessään ”vaikeaksi”.

Unkarin gp käynnistyy kello 16.10 Suomen aikaa. Helsingin Sanomat seuraa kilpailua livenä.