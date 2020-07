Yleisurheilu

Suomen kärkiaituri Annimari Korte, 32, on kuluvalla kaudella repinyt kaulaa kilpasiskoihinsa. Sosiaalisessa mediassa Korte iloitsi, että kauden keskiarvoaika 12,80 on yleensä riittänyt olympiafinaaliin.

Viime keskiviikkona hän juoksi ajan vastatuuleen. Herää spekulaatioita siitä, mitä tulokset voivatkaan olla, kun sää ja kaikki muu osuvat kohdilleen.

Entinen aitajuoksun MM-hopeamitalisti ja olympiakolmonen sekä urheilun suurkuluttaja Arto Bryggare puhahtaa, kun häneltä kysyy, onko hän seurannut Kortteen viimeaikaisia juoksuja.

”Minähän seuraan urheilua varmasti enemmän kuin suomalaiset urheilutoimittajat.”

Arto Bryggare vaimonsa ja pituushypyn kaksinkertaisen olympiavoittajan Heike Drechsler-Bryggaren kanssa Eläintarhan urheilukentällä viime kesänä.

Kortteen ura on ollut varsin nousujohteinen viime vuodet. Meneillään oleva kausi erottuu viime vuodesta, jolloin taistelut Nooralotta Nezirin ja Reetta Hurskeen kanssa olivat tasaisempia.

”Hän on ykkönen ja nostanut tasoaan huimat puolitoista kymmenystä, mikä on kova suoritus. Annimari on ilman muuta maailmanluokan aitajuoksija, eurooppalaista kärkeä ja maailmassakin kärkiluokkaa”, Bryggare arvioi.

Kotimaisten kilpailujen vertaamista olympialaisiin Bryggare sen sijaan pitää ”ihan hölmönä”. Olympialaisten välierissä ja finaaleissa urheilijoilla on pelissä korkeat panokset ja mukana on paljon tasaväkisiä urheilijoita. Välieriä Bryggare pitää jopa kovempana kuin itse finaalia, sillä seula on kova.

”Ne ovat ihan eri kilpailuja kuin tällaiset gp-kisat, joissa on yksi tai kaksi kovaa vastusta. Niitä ei kannata verrata keskenään. Gp-kisoja tulee kerran, jopa kaksi viikossa. Olympiafinaaleja on kerran neljässä vuodessa, nyt jopa viiden vuoden välillä, jos tulee silloinkaan. Paine on ihan erilainen.”

Aitajuoksu eroaa Bryggaren mukaan monista yksittäiseen suoritukseen perustuvista yleisurheilulajeista siinä, että kilpakumppanit vaikuttavat suoritukseen todella paljon.

”Se vaikuttaa, kun tulee eri tavoin juoksevia kilpakumppaneita. Sillä on hurja merkitys, kun vierellä mennään kovaa. Tilanne on toinen lähteä edestä kuin takaa.”

Kilpailujen olosuhteissakin on eroja. Aikaa ja paikkaa ei niin vain siirrellä ja olympialaiset juostaan yhteen suuntaan. Tuuli- ja lämpöolosuhteet voivat vaihdella paljonkin.

”Siinä ei viritellä tuulia, kisat juostaan joskus kahden metrin vastatuuleen, joskus kahden metrin myötätuuleen ja kaikkea siltä väliltä.”

Lähtö on aitajuoksussa todella tärkeä ja siinä Kortteella olisi Bryggaren mielestä vielä parannettavaa. Pikajuoksu on armollisempi, sillä siinä saa kiihdyttää vapaasti, mutta aidoissa este tulee vastaan nopeasti, naisilla kahdeksan ja miehillä seitsemän askelen kohdalla.

Olympialaisissa tilanne on vielä jännittävämpi sillä varaslähtöihin tai horjahduksiin ei ole varaa.

”Se tuo ison stressin, pitää kiihdyttää hyvin nopeasti. Nykysäännöt ovat sellaiset, että yksi horjahdus ja olet ulkona. Se on sitten neljä vuotta ja seuraava yritys.”

Alun tärkeydestä huolimatta Bryggare pitää parempana asetelmana sitä, että pystyy kovaan loppuun. Ja siitä hän antaa Kortteelle kehuja.

”Hän jää lähdössä vastustajille selvästi, mutta hänellä on aivan ilmiömäinen loppu. Se on paras asetelma, kun tietää, että on kova loppu. Sillä tulee tulokset ja menestys.”

Myös Kortteen koko on Bryggaren mukaan ihanteellinen aitajuoksijalle.

”Hän ei ole liian pitkä, niin kuin minä olin miesten aitoihin, hänellä on hyvä voimantuottokyky ja askelfrekvenssi. Usein nopeilla aitureilla on vaikeuksia välien kanssa, mutta Annimarin perustekniikka on loistava ja hänellä on kyky juosta eri tilanteissa.”

Kortteen vahvuuksiin kuuluu Bryggaren mukaan myös elämänkokemus, joka auttaa kestämään paineita, analysoimaan suorituksia ja tekemään ne optimaalisesti.

”Fysiologia määrittelee urheilijan tason, mutta miten hyvin sitä pystyy hyödyntämään, se on päästä kiinni. Suomalaiset ovat tässä hyviä, kaikki pystyvät omaan tasoonsa kovassa paikassa.”

Pika-aituri Annimari Korte poseerasi faniensa kanssa avoimissa harjoituksissa Eläintarhan kentällä Helsingissä sunnuntaina.

Jos olosuhteet osuvat kohdilleen, Bryggare uskoo, että Kortteen huippuaika lähentelee 12,60 tulosta. Olympialaisia on kuitenkin turha miettiä vielä, koska urheilu on jatkuvaa tasapainoilua terveyden kanssa ja mitä tahansa voi tapahtua.

”Eteen voi tulla mitä vaan. Tässä on vielä suomalainen ihana talvi edessä.”

Bryggare toivoo, että Korte, Hurske, Neziri ja Lotta Harala nähtäisiin syksyllä kansainvälisissä kisoissa. Siellä on hyvä tunnustella omaa tasoaan.

Entinen aituri uskoo, että koronaviruspandemian takia suomalaisilla olisi kerrankin etulyöntiasema muihin maihin nähden.

”Normaalisti meidän kausi alkaa myöhemmin kuin muualla, mutta monessa maassa ei ole päästy vielä samalla tavalla kisaamaan. Luulen, että meillä on nyt parempi kisatuntuma kuin monella muulla.”