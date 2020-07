Formula 1 -sarjaa viime vuodet hallinnut Mercedeksen Lewis Hamilton sanoo olevansa pettynyt F1-sarjan toimiin rasismin vastaisessa työssä.

Hamilton on polvistunut ennen tämän kauden kilpailuja ja osoittanut täten tukensa Black lives matter -liikkeelle.

Britti sanoo ajaneensa sunnuntaina kaikille, jotka taistelevat epätasa-arvoa vastaan.

”Surullista kyllä, urheilulajina meidän on tehtävä paljon enemmän. On kiusallista, että monet tallit eivät ole sitoutuneet julkisesti monimuotoiseen tai ettemme ennen kisaa ole löytäneet kunnolla aikaa symboliselle eleelle, jolla tuetaan rasismin lopettamista”, Hamilton kirjoitti Instagram-päivityksessään.

Hamilton sanoi, että Unkarin gp:ssä hän koki polvistumiseleen tapahtuneen kiireessä, joka sai tuntemaan, että muut asiat ovat tärkeämpiä. Hamilton sanoi, että ei välitä siitä, polvistuvatko vai seisovatko kuljettajat. Sen sijaan hän vaatii F1:tä osoittamaan sitoutumistaan tasa-arvon edistämiseen.

”F1:n ja Fian (kansainvälinen autourheiluliitto) pitää tehdä enemmän”, Hamilton kirjoitti.

”Meidän pitää keskittyä, korostettava ongelmia ja pidettävä valtaa käyttävät vastuullisina.”

Hamilton on voittanut kaksi kauden kolmesta osakilpailusta ja kerännyt MM-sarjassa 63 pistettä. Hän johtaa MM-sarjaa viiden pisteen erolla ennen tallitoveriaan Valtteri Bottasta.

Formula 1 -sarjassa on ensi viikonloppuna kisatauko. Elokuun kahtena ensimmäisenä viikonloppuna ajetaan Silverstonessa, jonka jälkeen siirrytään Espanjaan ilman väliviikonloppua.

Toistaiseksi F1-kauden ohjelmassa on kymmenen kilpailua. Viimeinen kalenteriin merkitty kilpailu on Venäjällä Sotšissa syyskuun viimeisenä viikonloppuna. FIA on kertonut tavoittelevansa 15–18 kilpailun MM-sarjaa koronaviruspandemian vaikeuttamalle kaudelle.