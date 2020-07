Jalkapallon Veikkausliigassa yhden kolmesta pelistään voittanut Helsingin IFK vaihtaa valmentajaa. Norjalainen Tor Thodesen väistyy ja joukkuetta valmentavat jatkossa Teemu Kankkunen ja Mike Keeney. HIFK kertoo ratkaisustaan verkkosivuillaan.

Thodesen, 54, tuli HIFK:hon viime kaudeksi.

”Tor toi viime kaudella seuraamme toivotunlaisia asioita ja kiitokset siitä, sekä muusta seuralle tehdystä työstä. Tänä vuonna tuloksia ei ole tullut – ei Suomen Cupissa, eikä Veikkausliigan alussa. Ottelukalenteri on nyt tiivis. Yksi voitto kahdeksasta kilpailullisesta pelistä tänä vuonna ei riitä. Muutos oli tehtävä nyt”, perusteli HIFK:n urheilujohtaja Mika Lönnström tiedotteessa.

Toistaiseksi ainoan tämän kauden voittonsa HIFK otti vieraspelissä Rovaniemen Palloseuraa vastaan. Kotona joukkue ei ole tehnyt vielä maaliakaan. Sekä KuPS että Lahti nappasivat mukaansa Helsingistä 3–0-voitot.

”Päävalmentaja joutuu kantamaan tuloksista vastuun. Kaikkien on nyt syytä katsoa peiliin, ja tehdä ryhtiliikkeitä. Meillä on paljon osaamista valmennustiimissä ja pelajaryhmässä. Se osaaminen ei ole valjastunut tuloksiin kentällä. Nämä pelaajat pystyvät parempaan, siitä olen varma. Minulla on täysi luottamus jatkaviin valmentajiimme ja urheilupuolen johtoon”, sanoo toimitusjohtaja Christoffer Perret tiedotteessa.