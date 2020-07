Kun espanjalaisen Jon Rahmin pallo kaartoi avauslyönnissä peliväylän ulkopuolelle sunnuntaina Yhdysvaltojen PGA-kiertueen golfkilpailussa päätöskierroksen puolivälissä, Rahm tulistui itselleen ja iski mailansa täysillä nurmeen.

Onneksi maila säilyi ehjänä.

Rahmin reaktio oli yllättävä tilanteeseen nähden, sillä hän oli tuossa vaiheessa ylivoimaisessa johdossa, joka ei ollut millään tavalla uhattuna.

Vaikka Rahmilla oli kierroksen toisella puolikkaalla vaikeampiakin pelitilanteita erittäin hankalissa tuulisissa oloissa, hän voitti lajilegenda Jack Nicklausin isännöimän Memorial-turnauksen kolmen lyönnin erolla seuraaviin.

Voitto nosti Rahmin kakkossijalta miesten maailmanlistan ykköseksi ohi pohjoisirlantilaisen Rory McIlroyn.

Turhautumisen näyttäminen epäonnistuneen lyönnin jälkeen oli Rahmille ominaista. Hän on paitsi loistava golfinpelaaja myös kuumakalle. Hänen on nähty muun muassa heittelevän ja potkivan mailojaan.

Rahm on kertonut yrittäneensä hillitä näitä tempauksia, mutta toisaalta hän on myöntänyt haluavansa olla kentällä oma itsensä.

Rahm on 24. pelaaja, joka on yltänyt ykköseksi vuonna 1986 aloitetulla miesammattilaisten maailmanlistalla, ja kymmenes eurooppalainen.

”Tämä on ollut tavoitteeni 13–14-vuotiaasta lähtien. Kuinka moni ihminen saavuttaa elinikäisen tavoitteensa tässä iässä”, Baskimaasta kotoisin oleva 25-vuotias Rahm sanoi.

Ainoa ennen Rahmia ykköseksi yltänyt espanjalainen oli tämän lapsuudenidoleihin lukeutunut Seve Ballesteros, joka kuoli 54-vuotiaana aivokasvaimeen vuonna 2011.

”On uskomatonta olla Seven kanssa osa golfin historiaa, millä tavalla hyvänsä. Se on ainutlaatuinen tunne, josta aion nauttia jonkin aikaa”, Rahm sanoi kisan jälkeen The New York Timesin mukaan.

Voittopuheessaan Rahm kertoi, että viime kuukausina hänellä on ollut paljon muuta ajateltavaa kuin golf. Kaksi hänen lähisukulaistaan kuoli Espanjassa koronakevään aikana.

Rahmin mukaan he eivät kuolleet itse koronatautiin vaan karanteenin aiheuttamiin ongelmiin hoitokodissa. Toinen heistä oli Rahmin isoäiti.

Rahm oli jo amatöörien maailmanlistan ykkönen, mutta ammattilaisten huipulle hän nousi poikkeuksellisen nopeasti.

Hän siirtyi ammattilaiseksi vuonna 2016 ja pääsi pelaamaan aluksi villeillä korteilla PGA-kiertueelle. Kun siellä oli keväällä 2017 takana 11 kilpailua, niistä oli koossa mm. yksi voitto, kaksi kakkossijaa, yksi kolmas sija sekä kolme muuta noteerausta kymmenen parhaan joukkoon.

Maailmanlistalla Rahm oli noussut tuolloin jo 12:nneksi. Nyt hänellä on neljä voittoa PGA-kiertueella ja kahdeksan Euroopan-kiertueella.

Rahm kuuluu niihin maailman huippupelaajiin, jotka ovat käyneet amatööriaikoinaan kilpailemassa myös Suomessa.

Vuonna 2014 Rahm kävi Linna Golfin kentällä Hämeenlinnassa voittamassa joukkue-EM-kultaa Espanjalle. Tosin siinä kilpailussa hän ei ollut joukkueensa paras pelaaja.

Rahmin tietä voittoon sunnuntaina Ohion osavaltiossa Muirfield Village Golf Clubin kentällä pelatussa kilpailussa ei juurikaan mutkistanut edes se, että hän sai kahden lyönnin rangaistuksen siitä, että hänen pallonsa liikahti tuskin silmin havaittavasti hänen asettaessaan mailansa paksuun ruohoon pallon taakse.

Tuon nostolyönnin seurauksena Rahmin pallo vieri reikään, mutta birdie muuttui myöhemmin bogiksi, kun tuomarit totesivat tv-kuvan avulla pallon liikahtaneen.

Rahm kertoi, ettei itse huomannut pallon värähdystä, mutta hän hyväksyi mukisematta rangaistuksen.

Hän ehti jo rankata reikään päätyneen lyöntinsä yhdeksi uransa parhaista lähipelisuorituksista.