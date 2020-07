Huippugolfin suurimpiin nimiin kuuluva amerikkalainen Jack Nicklaus ei pystynyt pitämään kiinni perinteistään, kun hänen isännöimänsä Memorial-turnaus päättyi sunnuntaina.

Nicklausilla on ollut tapana mennä kättelemään ja onnittelemaan voittajaa 18. viheriön reunalle heti, kun tämä on saanut urakkansa päätökseen.

Tällä kertaa Nicklaus antoi voitollaan maailman ykköspelaajaksi nousseelle Jon Rahmille niin sanotun nyrkkitervehdyksen. Tämä johtui koronavirukseen liittyvistä käytännöistä.

Nyrkkitervehdyksessä oli muutakin symboliikkaa.

Hieman aiemmin Nicklaus, 80, oli kertonut CBS:n suorassa tv-lähetyksessä, että hänellä ja hänen niin ikään 80-vuotiaalla vaimollaan Barbara Nicklausilla oli ollut covid-19-tauti, mutta he olivat päässeet sen kanssa varsin helpolla verrattuna moniin muihin.

”Barbara oli oireeton, ja minulla oli kurkkukipua ja yskää. Sitä ei kestänyt kauaa, ja olimme erittäin erittäin onnekkaita”, Nicklaus kertoi. Pariskunnan positiiviset koronatestitulokset oli varmistettu moneen kertaan.

Nicklaus kertoi viettäneensä vaimonsa kanssa yli kuukauden jakson maaliskuun puolivälistä eteenpäin kotonaan Floridassa. Pariskunta on käynyt myös vasta-ainetesteissä.

Nicklausit ovat toimineet keulakuvina ja lahjoittaneet itse rahaa hyväntekeväisyyskampanjalle, jolla on kerätty varoja koronapandemian etulinjassa työskentelevien suojautumiseen. Sunnuntaihin mennessä keräys oli tuottanut 250 000 dollaria.

Jack Nicklaus on muun muassa voittanut 18 kertaa golfin major-turnauksen. Seuraavaksi eniten arvovoittoja on Tiger Woodsilla, jolla on 15 titteliä.