Kjell Carlström kuuli kämppäkaveriltaan hätkähdyttävän tarinan ja ennusti tämän pääsevän pitkälle. Nyt supertähti Chris Froomesta tulee suomalaisen alainen israelilaisessa ammattilaistallissa.

Porvoo

Puolalaisessa hotellihuoneessa käytiin syksyllä 2011 jännittävää keskustelua maantiepyöräilyn harjoittelusta.

Suomen menestyneimpiin lajin ammattilaisiin kuuluva Kjell Carlström kuuli Puolan ympäriajon aikana kämppäkaveriltaan esimerkin tämän treenistä.

”Hän kertoi ajaneensa harjoituksen alussa yhden ylämäen täysillä ylös, sen jälkeen neljä tuntia muualla ja lopuksi uudelleen saman mäen, edelleen täysillä. Kysyin, millaisia wattilukemia hän sai nousuista. Hän kertoi, että ensimmäisellä kerralla keskimäärin 460 ja toisella 459 wattia”, porvoolainen Carlström muistelee.

Mainitut teholukemat olivat tuossa yhteydessä aivan huippuluokkaa, koska kyse ei ollut mistään pienistä mäistä.

Carlström esitti kämppäkaverille saman tien tämän tulevaisuudesta näkymän, joka osui enemmän kuin oikeaan.

”Sanoin hänelle, että sinulla on sellaiset lukemat, että jos pystyt tekemään niitä kilpailuissa, voit päästä palkintokorokkeelle isossa ympäriajossa.”

Tuo kämppäkaveri oli britti Chris Froome, josta tuli lajin supertähti ja 2010-luvun menestynein ajaja kolmella niin sanotulla grand tourilla.

Froome on voittanut lajin arvostetuimman ja tunnetuimman kilpailun Ranskan ympäriajon neljä kertaa (2013, 2015, 2016, 2017), Espanjan ympäriajon kahdesti (2011, 2017) ja Italian ympäriajon kerran (2018).

Vain viikko tuon keskustelun jälkeen Froome sai kaksikon työnantajalta Sky-tallilta kutsun varamiehen paikalta apuajajaksi Espanjan ympäriajoon. Siellä hän sijoittui lopulta kokonaiskilpailussa toiseksi.

Lähes kahdeksan vuotta myöhemmin Froome nousi voittajaksi, kun alkuperäinen ykkönen, espanjalainen Juan José Cobo, menetti tittelinsä dopingin takia.

Elämä on heitellyt Froomea ja Carlströmiä siten, että ensi vuoden alusta lähtien Froome on suomalaisen alainen.

”Sanoin hänelle, että sinulla on sellaiset lukemat, että jos pystyt tekemään niitä kilpailuissa, voit päästä palkintokorokkeelle isossa ympäriajossa.”

Chris Froome siirtyy ensi vuoden alussa Israel Start-up Nation -talliin, jota johtaa suomalainen Kjell Carlström. Kuva otettu helmikuussa 2020.

Carlström johtaa nyt ammattipyöräilyn korkeimmalle eli World Tour -tasolle noussutta Israel Start-up Nation -tallia, jonka ajajaksi Froome siirtyy.

Carlströmin ura ammattiajajana päättyi vuoden 2011 lopussa pettyneissä tunnelmissa, koska Sky-talli ei tarjonnut hänelle uutta sopimusta.

Sen jälkeen Carlström on saanut huomata, että työura voi edetä sopivien sattumien kautta pitkälle, kuten monelle muullekin on tapahtunut.

Vuonna 2012 Carlström asui työttömänä Sveitsissä ja yritti käynnistellä valmennukseen liittyvää yritystoimintaa, koska hänellä oli alempi korkeakoulututkinto tietotekniikassa. Hän oli jo päättänyt, että kilpapyöräily on työmielessä taakse jäänyttä elämää.

Hän haki kuitenkin Sveitsissä töitä eri aloilta, myös pyöräilyn maailmasta.

”Sain vinkin italialaiselta toimittajalta, että Giron järjestäjäorganisaatio RCS voisi tarvita vip-autonkuljettajaa. Ajattelin, että miksi ei, koska minulla ei ollut mitään muuta toukokuussa. Kun olin ajanut muutaman päivän vip-autoa, rupesin miettimään, miksi lopettaisin kokonaan kilpapyöräilyssä. Tykkään tästä, osaan tätä, joten miksi en yrittäisi vähän enemmänkin saada töitä.”

Italian ympäriajossa entisen työnantajan Sky-tallin vetäjä Dave Brailsford tarjosi Carlströmille tallin vip-auton kuskin tehtävää Ranskan ympäriajoon.

Tourin aikana Carlström kuskasi useaan otteeseen myös Froomea, esimerkiksi kisapäivän päätteeksi hotellille.

”Olin siis myös hänen autonkuljettajansa. Näin se menee”, Carlström naurahtaa viitaten siihen, että Froomesta tulee hänen alaisensa.

Carlström ei voi toistaiseksi kommentoida Froomen sopimusta, koska Froome on vuoden loppuun asti Skyn seuraajan, huipputalli Ineoksen, ajaja.

Tallin johtajalla on nimikoitu pyörä.

Sen sijaan Carlström voi puhua Froomesta vanhan kaveruuden pohjalta.

”Chris on tosi mielenkiintoinen tyyppi ja erittäin mukava kaveri. Hänellä on molemmat jalat maassa, ja hän muistaa, mistä hän on tullut.”

Froomen, 35, nykykunto on edelleen suuri arvoitus viime vuonna tapahtuneen vakavan loukkaantumisen takia.

Froome menetti kesäkuussa 2019 pyöränsä hallinnan noin 60 kilometrin tuntinopeudessa ja paiskautui talon seinään Critérium du Dauphiné -kilpailun harjoituksissa.

Froome oli aluksi sairaalassa kriittisessä tilassa. Hän sai törmäyksessä murtumia niskaan, reisiluuhun, lonkkaan, kyynärpäähän ja kylkiluihin.

”Hän tekee aina tosi kovasti töitä. Mediatietojen perusteella hän on tehnyt hirveän määrän duunia. Sitä vaaditaankin, että hän pääsisi samalla tasolle, jolla hän oli ennen kaatumistaan”, Carlström sanoo.

Toimittuaan Sky-tallin autokuskina Ranskan ympäriajossa Carlström kyseli apulaisurheilupäällikön tehtäviä useista talleista.

Carlström päätyi sveitsiläinen IAM-tallin apulaisurheilupäälliköksi ja toimi siellä runsaat kolme vuotta, kunnes talli joutui lopettamaan rahoitusvaikeuksien takia.

”Olin siis myös hänen autonkuljettajansa. Näin se menee.”

Kjell Carlströmin ura ammattiajajana päättyi vuonna 2011.

Carlström alkoi etsiä uutta työpaikkaa, mutta vastaavia tehtäviä ei alkanut löytyä. Syksyllä 2016 hän otti viidennen vinkin jälkeen yhteyttä pari vuotta aikaisemmin perustettuun israelilaiseen ammattilaistalliin.

Sen toisen perustajan Ran Margaliotin kertomus tallin ideasta viehätti heti.

”Se oli mielenkiintoinen. Se oli enemmän kuin pelkkä pyöräilytalli. Ensimmäinen idea oli päästä sille tasolle, että israelilainen ajaja pääsisi Tourille jossain vaiheessa.”

Niin Carlströmistä tuli ensin Israel Cycling Academyn apulaisurheilupäällikkö. Vähitellen hänen vastuunsa lisääntyivät ja tallin toiminta kehittyi, ja tämän vuoden alusta hän on ollut ykköstasolle nousseen ja nimensä vaihtaneen tallin johtaja.

Tallin pääomistaja on Israelissa asuva kanadalainen miljardööri Sylvan Adams, joka on hankkinut omaisuutensa kiinteistösijoitusbisneksessä. Hän on sijoittanut rahojaan urheilun lisäksi muun muassa säätiöön, joka jakaa stipendejä opiskeluun.

Israel Start-up Nation (ISN) sai World Tour -statuksen monimutkaisten vaiheiden jälkeen yhdistyttyään viime syksynä rahoitusvaikeuksiin ajautuneen Katusha-Alpecin-tallin kanssa.

Nyt Carlström johtaa tallia, jossa on 30 ajajaa ja 55 muuta työntekijää. He edustavat yhteensä 22:ta kansallisuutta.

Henkilökuntaan kuuluu muun muassa seitsemän urheilupäällikköä, kolme valmentajaa, kymmenen hierojaa, kymmenen mekaanikkoa, muutama osteopaatti ja viisi lääkäriä, joista osa on osa-aikaisia.

”Minä vastaan siitä, että kaikki toimii. Valvon, että urheilupäälliköt toimivat oikein. En ole enää kovin paljon suoraan yhteyksissä ajajien kanssa, mutta haluan olla mukana kilpailukokoonpanojen valinnassa, että kokonaisnäkemys pysyy”, Carlström sanoo kotipihallaan Porvoon Jakarissa.

Viereisessä piharakennuksessa sijaitsee hänen työhuoneensa. Nyt korona-aikana hän on johtanut tallin toimintaa ja neuvotellut muun muassa Froomen sopimuksesta keskellä suomalaista maaseutuidylliä.

Tallin operatiivinen keskus sijaitsee normaalioloissa Espanjan Gironassa. Lisäksi tallilla on pienemmät tukikohdat Belgiassa ja Israelissa.

Muutamassa vuodessa ISN:n budjetti on moninkertaistunut. Nyt se on Carlströmin mukaan noin 13 miljoonaa euroa.

”Jos kaikki menee suunnitelmien mukaan, ensi vuonna budjetin pitäisi olla 20–25 miljoonaa. Riippuu siitä, miten muun muassa saamme sponsoreita.”

Suurin osa rahoituksesta tulee pääomistaja Adamsilta.

Carlström oli omalla ajajan urallaan pääasiassa apuajaja joukkueen kapteeneille. Sellainen rooli on antanut hänen mielestään paremman pohjan tallin johtotehtäviin kuin tähtiajajan tehtävät.

”Apukuski joutuu taistelemaan ylipäätään paikastaan. Olen itse joutunut miettimään, miten talli toimii hyvin. Luulen, että olen ymmärtänyt, mitä se vaatii kaikilta.”

Carlström kertoo kuulleensa jo ajajan urallaan kannustavia kommentteja, että hänestä tulee vielä joskus ammattilaistallin vetäjä.

”En sitä kuitenkaan koskaan miettinyt, mutta olen kasvanut tähän pikkuhiljaa.”

Jaakko Hänninen aloitti ammattilaisuransa ranskalaisessa AG2R La Mondiale -tallissa elokuussa vuonna 2019.

Carlström näkee Jaakko Hännisen tulevaisuuden kirkkaana

Kjell Carlström on seurannut läheltä ruokolahtelaisen Jaakko Hännisen, 23, nousua ainoaksi suomalaiseksi miesten World Tour -tason ammattiajajaksi. Hänninen ajaa ranskalaisessa AG2R La Mondiale -tallissa.

Carlström oli viisi vuotta sitten yksi taustavoimista tuolloin perustetussa nuorten suomalaisten lupausten Finncycling-joukkueessa, johon Hänninenkin kuului.

”Silloin jo näimme, että Jaakosta tulee hyvä kuski. Minulla oli ajatus, että voisin jossain vaiheessa auttaa häntä eteenpäin tai jopa samaan talliin”, Carlström sanoo.

Kun Hänninen oli syksyllä 2018 hakemassa uransa ensimmäistä ammattilaissopimusta, Carlström oli täysin jyvällä, missä mennään.

”Se olisi ollut tosi mielenkiintoinen juttu, mutta samalla en ollut ihan varma meidän tulevaisuudestamme. Sanoin Jaakolle, että kannattaa katsoa muualta, koska se olisi hänelle luultavasti parempi vaihtoehto.”

Hännisen asemaa sopimusmarkkinoilla auttoi merkittävästi hänen saamansa alle 23-vuotiaiden MM-pronssi.

”Sehän avasi heti kaikki ovet, ja aika moni talli oli hänestä kiinnostunut. Muutamat olivat olleet kiinnostuneita jo aikaisemmin. Lopulta oli aika helppo tehtävä hänelle mennä AG2R:ään.”

Carlström luonnehtii Hännistä määrätietoiseksi nuoreksi ajajaksi.

”Hän ymmärtää hyvin kaikki eri dynamiikat, miten joukkue pelaa hyvin yhteen ja mitä pitää tehdä. Hänellä on molemmat jalat maassa, mitä arvostan paljon. Hän on myös terävä ja ymmärtää, että hänen edukseen on osata kieliä. Hän on oppinut ranskan tosi hyvin ja edustaa itseään erittäin hyvin.”

Carlström sijoittui parhaimmillaan toiseksi Ranskan ympäriajon etapeilla. Hänen mielestään Hännisellä on hyvät edellytykset menestyä ammattipyöräilijänä.

”Toivottavasti hän pääsee ajamaan Vueltan. Se olisi loistavaa hänen kehitykselleen. Hänellä on selkeä paikka ammattilaiskuvioissa. En näe mitään esteitä sille, että hän pystyisi minua parempiin tuloksiin esimerkiksi Tourin etapeilla.”

Kjell Carlström kertoo kuulleensa jo ajajan urallaan kannustavia kommentteja, että hänestä tulee vielä joskus ammattilaistallin vetäjä.