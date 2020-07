Jalkapallon Englannin Valioliigassa vaisuhkon kauden pelannut Everton pilasi Sheffield Unitedin mahdollisuudet saavuttaa Eurooppa-liigan karsintapaikka ensi kaudeksi.

Everton haki maanantai-iltana Sheffieldistä 1–0-voiton Richarlisonin puskumaalilla.

Everton on sarjassa 11:ntenä. Sheffield United on ollut kauden yllättäjiä, sillä se on kahdeksantena.

Tappio tarkoitti, ettei joukkue voi nousta kuudennelle sijalle, joka oikeuttaa Eurooppa-liigan karsintapaikkaan.

Mikäli Englannin cupin voittaja sijoittuu liigassa kuuden parhaan joukkoon, siirtyy Eurooppa-liigan karsintapaikka seitsemännelle sijalle päätyneelle joukkueelle.

Finaaliparista Chelsea on liigassa kolmantena, Arsenal kymmenentenä.

Seitsemännellä sijalla aiemmin ollut Wolverhampton nousi Tottenhamin ohi kuudenneksi voitettuaan Crystal Palacen 2–0 ja pääsi siten Eurooppa-liigan karsintapaikkaan kiinni.

Brighton ja Newcastle pelasivat maalittoman tasapelin, jolla Brighton varmisti liigapaikkansa ensi kaudeksi.