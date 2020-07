Heikosti kautensa formula ykkösissä aloittaneen Ferrarin tallipäällikkö Mattia Binotto vakuuttaa kehnosta startista huolimatta luottavansa tallin henkilökuntaan, brittiläinen autourheilusivusto Autosport kertoi tiistaina.

Ferrari on kolmen ensimmäisen kisaviikonlopun jälkeen vasta viidentenä valmistajien MM-sarjassa. Sillä on kasassa vain 27 pistettä, mikä on lähes sata pinnaa vähemmän kuin ylivoimainen mestarisuosikki Mercedes on saavuttanut (121).

Tallin kuskeista Charles Leclerc on kuljettajien MM-sarjassa seitsemäntenä ja Sebastian Vettel kymmenentenä.

Itsekin kritiikin kohteeksi joutunut Binotto aikoi jo Unkarin gp:n jälkeen käyttää kauden ensimmäisen kisavapaan viikon Maranellossa tallinsa ja autojensa tilanteen analysointiin.

Nyt Binotto on tehnyt johtopäätöksen, että organisaatiota on vahvistettava henkilöstön pois potkimisen sijaan.

”Luotan ihmisiin, jotka työskentelevät Gestione Sportivassa. Olemme aloittaneet pitkän prosessin, jonka pitäisi johtaa toiseen voittojen jaksoon. Se ottaa aikansa, mutta koko yritys ymmärtää sen ja tukee tätä näkemystä”, Binotto kertoi Ferrarin sivuilla.

”Minusta on siksi huvittavaa lukea tarinoita, jotka kiertävät ympäriinsä. Potkujen antaminen ihmisille ei saa autoa kulkemaan kovempaa.”

Ferrarilla yritetään nyt Binotton mukaan ymmärtää, mikä on mennyt pieleen nykyisen auton suunnittelussa. Hän tiedostaa, että korjaustoimet voivat olla laajamittaisia.

”Kolmen kisan jälkeen on selvää, että olemme huonommassa kunnossa kuin odotimme, ja meidän on reagoitava viipymättä.”

Formula ykkösten MM-sarja jatkuu elokuun alussa Silverstonessa.

Perinteisellä moottoriradalla ajetaan elokuun 2. päivänä Britannian gp ja elokuun 9. päivänä 70. juhlavuoden gp:ksi nimetty kisa.