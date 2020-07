Koripallomaajoukkueen runkopelaaja Mikael Jantunen kuvailee vähän mattinykäsmäisesti ensimmäistä kauttaan Utahin yliopistossa.

”Kysymykseen, olenko kehittynyt viime vuoden aikana: vastaus on kyllä, mutta haluamallani tavalla kyllä ja ei”, Jantunen pyörittelee sanojaan maajoukkueen leirillä Lohjan Kisakalliossa.

”Olisin voinut kehittyä enemmänkin, ainakin itse näen niin. Aina voi olla parempi.”

Laitahyökkääjä Jantunen, 20, nousi A-maajoukkueen vakiopelaajaksi vain 18-vuotiaana. Hän pelasi silloin Koripalloliiton pelaajahautomossa HBA-Märskyssä.

HBA:han meno oli tavallaan jo päätös koripallouran suunnasta. Jantunen päätti, ettei pysähdy Suomen sarjoihin, vaan lähtee Yhdysvaltoihin opiskelemaan ja pelaamaan.

Tarjouksia tuli neljästä yliopistosta, mutta huippulahjakas Jantunen valitsi Utahin. Talviolympiakaupunki Salt Lake City tunnetaan paremmin koripallosta kuin lumilajeista.

Utahissa Jantunen otti melko nopeasti paikkansa, vaikka alussa tökkikin.

Ensimmäinen tavoite oli päästä pelaamaan. Se onnistui. Jantunen pelasi jokaisessa Utahin 31 ottelussa.

Roolikin kasvoi ja kauden lopulla Jantunen nousi aloitusviisikkoon kolmeen viimeiseen otteluun. Peliminuutteja kertyi myös hyvin. Viidessä ottelussa hän pelasi yli 30 minuuttia ja 21 pelissä yli 20.

Pistesarake ja 6,7 pinnan keskiarvo olisi saanut näyttää vähän iloisemmalta. Levypallomäärä 4,9 ottelua kohden oli vakuuttava.

”Jos ottaa pois ensimmäiset seitsemän peliä, olen erittäin tyytyväinen kauteen.”

Kahdeksannessa ottelussa napsahti 18 pistettä, jotka jäivät kauden suurimmaksi lukemaksi.

Maajoukkueen päävalmentaja Henrik Dettmann arvioi Jantusen ensimmäisen yliopistokauden onnistumiseksi pienellä huomautuksella.

”Kyllä hänellä oli hyvä kausi, kun hän pelasi ensimmäisellä kaudella tuollaisia minuutteja. Hän oli hyvälle yliopistojoukkueelle tärkeä pelaaja. Se on jo hyvä saavutus.”

”Jos katsomme hänen numeroitaan, olisi siinä voinut muutaman korin enemmän tehdä ottelua kohden.”

Amerikkalaiseen koripallomaailmaan siirtymiseen vaikutti selkäytimeen juurtunut Märskyn ja Susijengin pelitapa, jota piti alkaa muuttaa sikäläisiin kuvioihin sopivaksi.

Utahiin syntyi täysin uusi joukkue. Kymmenen ensimmäisen opiskelijaa lyötiin yhteen ja runko alkoi rakentua siitä. Vanhoja pohjia ei ollut.

”Monella oli hankaluuksia alussa”, Jantunen kertoo.

Opiskelupuolella Jantunen aloitti pehmeällä laskulla päästäkseen rytmiin.

”Alkuun otin yleisiä aineita, oli helpompaa ja vähän haastavampaa kurssia.”

Amerikan historian opiskelu englanniksi teetti töitä alkuvaiheessa, kunnes kielitaito kohentui.

”Oli siellä myös rock’n’rollin historiakurssi, joka oli vähän helpompi”, Jantunen hymähtää.

”En kauheasti oppinut siitä kurssista. Käytiin läpi musiikin vaiheet. Oli ihan mukava ja oli kaksi muutakin jengiläistä mukana sillä kurssilla.”

Toisen opiskeluvuoden aikana tulee eteen pääaineen vakavampi miettiminen ja päättäminen. Jantunen suuntaa joko bisnesmaailmaan tai urheilujohtamiseen. Lopulliset päätökset ovat vielä avoinna.

Yhdysvalloissa koronavirus jatkaa mylläämistään, mutta Utahista on tullut Jantuselle viesti, että reitti on selvä. Yliopistoon voi palata ja lähtöä Jantunen on suunnitellut elokuun puoliväliin.

”Kun pääsen sinne uudelleen, on tuttu paikka ja pelaajat. Uskon, että koko kauden pystyn vetämään paremmin.”

Ennusmerkit Jantusen koripallouralle näyttävät hyviltä, vaikka NBA-korttia ei vedettäisi esille. Yliopisto kestäisi neljä vuotta, mutta Jantunen ei ole päättänyt, jatkaako niin pitkään.

”Pakko mennä vain kausi kerrallaan”, hän toteaa.