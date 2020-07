Yleisurheilu

Norjalainen juoksijatähti Karsten Warholm haluaa päästä tänä kesänä kisaamaan, jotta voi rikkoa ennätyksiään. Seuraava mahdollisuus siihen on Monacon Timanttiliigassa 14. elokuuta, kun ohjelmassa on 400 metrin aitajuoksu. Warholm on lajin hallitseva maailmanmestari.

Monacon Warholmin horisontissa siintää 23. elokuuta käytävä Tukholman Timanttiliigan osakilpailu. Ruotsin koronavirustilanne voi kuitenkin aiheuttaa mutkia matkaan, kertoo Norjan yleisradioyhtiö NRK.

Maailmanmestari kertoi pohtineensa yhdessä valmentajansa Leif Olav Alnesin kanssa vaihtoehtoja sille, miten hän voisi matkustaa naapurimaahan mahdollisimman turvallisesti.

”Yksi mahdollisuuksista, joista olemme keskustelleet, on asuntoauton vuokraaminen. Ajaisimme sinne ja eläisimme täysin eristyksissä omassa kuplassamme”, hän sanoi NRK:n haastattelussa.

”Saa nähdä. Mutta joka tapauksessa haluan juosta, sillä olen saanut harjoiteltua todella hyvin.”

Tällä kaudella Warholm on kilpaillut vasta kerran. Hän juoksi Oslossa kesäkuussa järjestetyssä Impossible Games -tapahtumassa 300 metrin aidat.

Warholm alleviivasi kuitenkin NRK:lle, että koronavirustilanne määrää sen, matkustaako hän Tukholmaan. Kaupunki on norjalaisten luokituksen mukaan edelleen ”punaista aluetta”.

”En halua ottaa sitä riskiä, että saisin koronaviruksen. Vaikka olen nuori mies, sellaisen taudin saaminen voisi olla kriittistä minulle huippuyleisurheilijana”, 24-vuotias juoksija sanoi.

”Jos keuhkojeni kapasiteetti pienenisi vain puolellakin prosentilla loppuelämäkseni, sillä voisi olla vaikutusta suorituskykyyni koko urani ajan.”

Juoksija oli itse aktiivinen 400 metrin aitojen saamisessa mukaan Monacon kisaan. Hänen oma sponsorinsa on aitamatkan sponsori.

Uutinen lajin mukaan ottamisesta oli Warholmille iloinen.

”Tulette näkemään taistelijan minussa. Mikään ei jarruta minua. Haluan juosta niin kovaa kuin pystyn”, hän sanoi NRK:lle.

Warholm pitää hallussaan Euroopan ennätystä 400 metrin aitajuoksussa ajalla 46,92 ja Norjan ennätystä 400 metrin sileällä ajalla 44,87.

Hän sanoi olevansa varma, että sileän ennätys rikkoutuu Tukholmassa.

”Jos olen normaalikunnossa, petyn, jos en riko Norjan ennätystä.”