Lentopallo

Suomen miesten lentopallomaajoukkueen luottopelaaja, libero Lauri Kerminen siirtyy Venäjän lentopalloliigassa pelaavaan Dinamo Mskoon vuoden mittaisella sopimuksella.

”Lauri Kerminen on huippupelaaja. Mielestäni on kohtuullista sanoa, että hän on maailman kymmenen parhaan liberon joukossa. Laurilla on paljon kokemusta ja hän auttaa meitä Mestarien liigan otteluissa ja muutenkin harjoitusprosessissamme”, Dinamon päävalmentaja Konstantin Bryansky sanoi tiedotteessa.

”Hyökkäyspelaajillemme on todella hyödyllistä”, että he pääsevät pelaamaan näin kovan luokan liberoa vastaan joka päivä.

Kerminen, 27, edusti viiden viime kauden ajan Venäjän liigan Kuzbass Kemerovoa. Kerminen ja päävalmentaja Tuomas Sammelvuo voittivat Kemerovon kanssa Venäjän mestaruuden viime vuonna. Vuonna 2017 Kerminen voitti joukkueessa Venäjän cupin.

Kemerovo oli viime kaudella Venäjän liigan runkosarjassa kolmas, Dinamo neljäs. Kausi jäi kesken pudotuspelivaiheessa koronavirustilanteen takia.